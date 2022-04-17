【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／學什麼接案技能好？有熱情感興趣、還是案源多重要？

文／野羊（陳暐婷）

早幾年之前，台灣還沒有多少人知道什麼是freelance？什麼是自由工作者？什麼是接案SOHO族？我從上市公司離職，跟家人朋友們說要去當freelancer時，大家都是一個傻眼狀態，一臉「睏矇睏，麥眠夢(台語)」的樣子。

幸運的是，隨著科技和社會的發展，很多事情都可以遠端作業，不再非得要進辦公室。企業和案主對於「遠距工作」的接受度，也越來越高！成為「自由工作者」開始獨立接案，從不可能變成了可能，也漸漸成為許多年輕人對於工作的理想追求。

幾個禮拜前，我去學校教課後，直接被一位超認真的同學逮住，開始一連串的詢問關於接案的各種大小事。

他很確定，自己想要學會一項可以用來獨立接案、遠距工作的技能。但又不知該學什麼好？目前兼職從事業務工作，也對「業務工作」很感興趣，但似乎「行銷」才是近年發展的主流趨勢，不只接案收入高，案子也相對更多。

究竟要選擇繼續深入學習，哪個接案專業？該選「自己充滿熱情的業務領域」，還是「案源多、前景好的行銷領域」呢？

相信應該很多接案菜鳥，都有類似的困擾吧？以下分享5點建議和個人經驗淺見給大家參考，希望能幫助接案新手朋友們，順利找到起步的方向喔！

一、不要只依據「案源多寡」，來選擇接案專業！

選擇學習的接案專業，如果正好自己喜歡、案子又多，自然是完美。可是真實的情況，往往不能盡如人意。

最常遇到的掙扎，就是有熱情的專業，目前看起來好像案源不多、收入不高，而沒什麼特別興趣的專業領域，卻正好是站在風口浪尖上的接案市場大熱門。

遇到這種情況時，千萬不要只是為了這個專業「案源多」或「收入高」，就盲目的選擇一項你完全不感興趣，甚至還很討厭的專業領域，來學習、深入。

因為要找到自己的熱情很難，如果你好不容易弄明白自己喜歡什麼，卻偏偏要為了 “怕接不到案子” 而放棄，那實在是一件很可惜的事。

而單純為了錢、為了案源，而勉強去做自己毫無熱情的工作，也終究難以長久。就算真的讓你咬牙長久的苦撐下去了，這樣的結果真的是你想要的嗎？

當你越是深入該專業領域，離開的「機會成本」就越高。因為你已經徹底成為「自己討厭之領域」的專家、大前輩了。你甚至不知道除了這項專業之外，自己還能做什麼？於是就這麼困死在自己最討厭的地方，再也無法自拔。那種感覺真的會很恐怖啊！

就好像我剛開始讀博士班時，也是大家都說做「量化研究」好，資源多、省時省力、投稿機會多又比較容易加快畢業的速度，而做「質性研究」則相對辛苦許多。

當時的我，也確實經歷了不小的掙扎，才終於在兩種都嘗試過之後，更加確定要專注在「質性研究領域」上。因為我實在對冷冰冰的數字遊戲，太過無感啦！

現在回想起來，幸好最後選擇了質性研究的路線，而不是「做得來但很痛苦」的量化研究領域。一想到未來差點就要和自己最討厭的數字和統計為伍，都還會覺得膽戰心驚呢！

二、未來趨勢難預測，但選擇「你感興趣的專業」，就有足夠的熱情去挖掘市場、成為頂尖！

就像大學選科系會看前景一樣，接案前我們自然也會直覺的，想選擇那個「案源看起來最多」的專業來學習。

但其實你永遠也不會知道，未來的趨勢究竟會是什麼。說不準現在的大熱門，就是幾年後的夕陽產業。最後能留下來，支撐你為自己的專業找到市場、找到出路並持續打磨至成為業界拔尖的，只有那個「最初的熱情和傾心」。

想起我剛開始接案時，放眼各大接案平台，最多的案子就是「平面設計類」的案源。反觀我所擅長的「行銷領域」，案子則非常的少。當時幾乎還沒有什麼企業，會願意將 「行銷」外包給外面的接案者來代勞。

而另一項，我最喜歡的「文字領域工作」。雖然在當時案源算多，但「接案金額」往往都低到不可思議！根本賺不了什麼錢，幾乎就像是在做心酸的。

結果誰想得到，現在讓我衣食無虞、收入豐沛，賺到最多錢和時間的接案收入來源，竟全都是來自「行銷 & 文字」這兩大類的案子！

而當年最紅火的「平面設計類」接案，則因為投入者眾，競爭越來越激烈。就連削價、賠本的生意，也有人搶破頭的含淚接受，只當是在累積作品集。這其實是一個對接案者來說，很不樂觀的情況。若非是有熱情推著你做到業界頂尖、難被取代，或還有其他附加的相關多元能力的話，實在很難生存。

三、學習任何技能之前，都要先知道自己在幹嘛，並找到一個努力的理由！

如果你是為了要接案，而決定「從零開始」，去學習一項可以遠距作業、在世界上的任何角落都能工作的「全新專業領域」的話，那可是要付出很多的心血、努力和代價的。

為了幫助你堅持下去，持續精進自己，直到把這件事情打磨至「有人願意為之付費」的專業水平。在開始之前，先弄清楚「目的」，並為自己找到一個強烈的「學習動機和理由」，就至關重要。

因為盲目奔跑的人容易放棄，而「清楚的目標」和「足夠強的動力」，則會推著你，去到你想去的地方。

「不想被綁死在辦公室」是理由，「想逃離沒選擇的社畜人生」是理由，「好想邊旅行邊工作」是理由，「單純就是超想每天都做著自己最喜歡的事情」也可以是理由。總之就是要先為自己找到它！

比如：

說來好笑，我國中時，是為了加入北一舞蹈社，才拼命念書考上北一女中的；開始創作後，是為了讓更多人看到我寫的文章，才自學網站架設方式和各種行銷實務技巧；當初也是為了要呼吸自由的空氣、以最喜歡的「寫作」為業，才勇敢離職接案，成為自由工作者的。

所以說，找到「動機」和「目的」的力量，真的很神奇吧！

四、接案學非所用也沒關係？我的行銷實務技能都是自學來的！

接案所使用的專業，一定要和自己所讀的科系相關嗎？

其實以我個人的經驗來說，人生本就學無止境，生命的面向是很多元的，學非所用又如何？何必把自己，侷限在科系的狹小框框裡。只要有興趣、有能力，用什麼專業來接案都沒問題。

像我現在行銷工作中所用到的所有實務技能，就幾乎全都不是學校上課學來的，而是自己自學學會的。從最感興趣的事情開始著手學，在實作中玩著、玩著就會了！

最關鍵的，還是要一直「對世界抱持著好奇心」、「培養自己找答案的能力」。如此一來，才能讓你在人生路上越玩越有收穫，越玩越有能力。

對於自由工作者來說，只要一台筆電/手機，沙灘、農場、酒吧、咖啡館…到處都可以是你的辦公室。（圖／野羊 提供）

五、完全沒頭緒，不知道要學什麼技能來接案，怎麼辦？

其實，在選擇所要學習的接案專業時，最簡單的方式，就是從自己「喜歡」或「擅長」的事物開始！

但肯定也有一種人，一看到這裡就開始皺眉。心想：「我好像沒有什麼專長，也沒有特別感興趣的事情啊？」

別擔心，那就什麼都去試試看吧！身為一張白紙的你，可塑性還大著呢！別把年輕的生命活得像個老頭子一樣，多走出去看看，去參加活動、聚會、報名課程/講座、看書/電影/展覽、和人聊聊、觀察世界、踏青/運動…什麼都好。嘗試、接觸得越多，你就會對生活越有想法，也越了解自己未來想走的方向。

那些你以為沒興趣、與我無關的事情，說不準就可能是影響你一生的本命所在呢！

比如，我小時候是個小短腿，最痛恨爬山。全家去爬山時總是我走得最慢，幼稚園小小年紀還會老成的坐在階梯上擺手說：「去吧！我在這裡等你們～」。沒想到長大後重入山林，竟會一次愛上，開始週週上山。還因此莫名其妙的，嫁給了一起登山的山友(Hi 老公~)。哈哈哈！

再比如，小時候的我，超害怕任何刺激的事情。被爸爸抱去坐沙灘車會爆哭，一靠近海邊就擔心要淹死。誰能想到，年紀稍長了以後，在某次游泳練習中，意外抓到換氣的竅門，竟會開始喜歡上游泳，還獲得過某全國盃女子組游泳比賽的冠軍(雖然參加的選手好像除了阿嬤之外，最有競爭力的對手只有三人？哈哈哈哈)。後來甚至還跑去學水肺潛水，成為熱愛海底世界的小小一員。當年的膽小鬼，現在還有進階潛水員的執照呢！～

所以呀，對未來沒有頭緒的朋友們，就放膽去試，放膽去看看世界吧！

●2022新專欄登場：野羊（陳暐婷），斜槓女孩接案「不上班」的爽玩職涯，曾出版《野放上班族：斜槓自由工作者爽玩職涯》、《不只找工作，幫你找到好工作》兩本著作，分享如何開啟接案之路的實用教學，以及自由工作者的酸甜苦辣。更多關於接案的幕後故事，敬請期待。