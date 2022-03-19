【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／接案=打零工？5種輕鬆、穩定、高薪的接案人職涯發展模式！

文／野羊（陳暐婷）

「接案感覺工作時有時無，又沒有企業福利和保障，跟大學時出去當打工仔有什麼不同？」

「開啟接案人生，難道就要永遠打零工嗎？」

類似於上述的問題，我很常會被關心的家人、親友詢問，也不時會收到相關的私訊。

其實，接案是否會淪為打零工，端看接案者自己如何經營、有沒有長遠的職涯規劃。如果你開始接案後，還是抱持著找打工、做人員工的心態，對未來也沒有什麼長遠的發展計畫，只是有案子時就工作、沒案子時就吃土的話，自然只能永遠一直做個打工仔。

當個樂天打工仔其實也沒什麼不好，但如果你正好有經濟壓力的話，那可能就快樂不起來了！

所以我們要做的，是讓自己成為自身接案領域裡的專家、案主眼中的專業外部合作夥伴，並將心態調整為一家「一人公司」的老闆，以企業經營的角度，來認真發展你的個人事業。如此一來才有機會，在你的「自由工作者(freelancer)」生涯中，追求更好的未來發展！

以下就分享5個，讓你越做越輕鬆、穩定、高薪的接案SOHO「自由工作者」職涯發展模式。

一、選擇技術/創意需求高的「接案專業」，篩選「高品質長期案源」：

首先，「接案專業」一定要慎選。單純付出勞力或時間就可以完成的案子（如：打字員、跑腿／外送、上字幕、包貨／寄貨），看似進入門檻很低，但其實卻是我最不推薦你去做的。

有些人之所以會覺得自己接案後很像是在打零工，有一餐沒一餐的、常被別人所取代，就是因為他們所發展的接案專業「容易被取代」呀！

所以，雖然一開始，可能會需要花比較多的時間，來熟練一項技能。但還是建議大家一定要盡量選擇高「知識/技術/創意」含量的接案領域來深入，未來才會相對難被取代，也比較有保障喔！

第二點，建議接案朋友們捨棄盲目的「案件數量」追求，轉而開始追求「案件質量」。

尋找、鞏固「高品質」且能「長期合作」的案子，才是那些真正過得爽的接案人，不說卻默默在做的私房行內秘訣！～

盡量和案主發展出長期、穩定且互相信任的關係，會為你省下大量煩人的面試、溝通和行政作業成本，讓你有時間、精力專注在自己的專業上，好好的完成高品質的案件作品。

不要以為多一個案子是一個，球來就打、錢來就接。低價、低品質或要求不合理的案子，不只會消耗掉你的所有時間精力，還會大大壓縮你能夠出去開發好案子、接受高品質案件邀約的機會。

當你開始「學會說不時」，才是你擺脫打工族，成為個人事業經營者的起點。

而什麼是「高品質案源」呢？

基本上只要符合「費用合理/高薪」、「可長期合作」、「要求合理」、「價值觀合得來」，就是很棒的案子了，一定要好好把握，把它們留在身邊。

長期且高品質的合作，會以一種比當上班族還穩定的方式一直持續下去。這讓你有時間去熟悉工作、發展出一套屬於自己的SOP，也進而可以讓你越做越高效、越做越得心應手。

有時甚至案主公司內部的員工來來去去，換了好幾輪，外部合作夥伴還是一直都是你在那兒屹立不搖呢！

二、從親力親為，到成為可信賴的「仲介 & 中間人」：

第二種讓接案「自由工作者」越做越輕鬆的方式，就是當你的「接案事業穩定」、「相關資源／人脈／機會豐沛」的時候，就可以考慮從凡事自己來，到轉作案主與接案者之間的「仲介／中間人」。

成為媒合案主和有才華接案者的橋樑，並從中抽取合理的佣金。或許是像案主收取介紹費，或許是向接案者收取佣金，也可能是待合作談成之後，再向雙方都收取一定比例的費用。

但非常關鍵的大前提是，一切必須在「接案者」、「案主」和「你」，三方都完全理解且同意之下才能進行。千萬不要擅作主張的，把自己接下來的案子讓給別人做，或者在為別人介紹案子時私自拿走一部分的酬勞。

私自抽取佣金，或把案子轉介給他人，很容易引發不必要的衝突、誤會，甚至是法律糾紛。

接案者會覺得你偷走了他應得的報酬，案主也會覺得他就是相信你才要你來做這個案子，你怎能私自轉介給別人代勞呢？

所以在嘗試這個發展方向時，一定要特別小心注意喔！

三、成立「接案工作室」：

第三種發展方向，就是成立自己的公司/工作室。如此一來，你不只可以結合不同專業領域合作夥伴的力量，來讓你的商業模式規模化、系統化，不用什麼事情都自己來，還能享有許多報稅上的優惠。

待公司規模、人力壯大，各方面的專業人才和資源都備齊之後，你也可以開始透過團隊的力量，來輕鬆接下更多、金額更大或更專業的案子！

在晴朗的日子，去阿里山看櫻花。成為自由工作者之後，旅行再也不必挑時間了。（圖／野羊 提供）

另一個發展方向，就是同步好好經營自己的「個人品牌」。讓自己成為，你所發展之專業領域的「專家」和「意見領袖」。讓大家只要想到這個專業領域，就能聯想到你的名字！

比如：教英文你會想到阿滴、美食評論家你會想到胡天蘭、離婚律師你可能會想到呂秋遠......等等。(PS. 哈哈！秋遠兄的文章真的都很好看，不離婚的朋友們也可以看一看喔～)

當你有了粉絲、流量和信任之後，你就有了自己的品牌，也掌握了變現的能力。

初期你可能可以慢慢開始靠著「個人品牌」被動的獲得一些案件邀約、邀稿、演講/上節目的機會，或者透過自己建立的網路平台和內容，賺取廣告費用。

接著，你可以把專注力，放在發展「與自己專業相關」的產品或服務上面。強力建議，最好是電子化、線上、可 低成本重複販售的「數位商品」或「智慧財產型商品」。

如：程式／APP／軟體、電子書、線上課程、各種實用模板、音樂、數位設計作品、數位攝影照片......等等。

這類的商品既不需要購買庫存囤貨，也不用擔心物流運輸的費用。一切買賣、交貨都是線上進行，你可以在遊歷於世界各地的同時，一邊經營自己的事業，還可以相對輕鬆的將自己的商品賣給全世界的人。

顧客買的是你的「心血和智慧結晶」，這項商品不只有機會可以為他們的生活帶來幫助和改變，放著不用時也不會成為囤積的垃圾，而且整個消費過程還非常環保！(有一種靈魂和靈魂交流的感覺～～)

只要花費一次的功夫，將數位商品製作出來，並建立好「購物網頁」和「金流與交付系統」之後，接下來除了行銷之外，就不需要再花費太多的精力了。事業也可以越做越輕鬆，成為你的一項長期、可持續性的「被動收入」。

最後這項發展方向，可以和上述任一點同步進行。好好學習正確且適合自己的投資理財方式，然後把接案賺到的錢，做良好的理財與投資運用，可以讓你事半功倍，提早過上不再需要為錢憂心、為錢打工的生活。

但前提是，不要一有錢就隨便亂投資，把錢都拿去投在一個自己一點也不了解的項目上，然後就幻想著自己可以一夕暴富。投資金錢之前一定要先投資好自己的腦袋，也要多去了解其中的風險和自己的風險耐受度。如此，才能幫助你做出比較明智的選擇。

根據「FIRE族（Financial Independence, Retire Early）」所提倡的「4%法則」，我們可以大略估算出自己的「財富自由數字」，即你要達到財富自由總共需要賺到多少錢。（他們背後的理念是：把這筆錢放在長期投資年化報酬率 高於4% 的投資項目上，然後每年只從中提領出4%來生活，沒有大意外的話，便能讓這筆錢一直不減少的持續滾動下去，讓你維持至少30年以上的生活開銷。）

他們提出了一個簡單的計算方式：

「你的月花費 X 12個月 X 25 = 達到財富自由所需要的金額數字」

比如：我一個月如果只需要花2.3萬的話，我的財富自由數字，就是「2.3 X 12 X 25 = 690萬」。

當你不再需要為錢而工作之後，你的接案人生自然想多輕鬆就多輕鬆，因為我們就是「做興趣的」而已啦！哈哈哈哈！

不是成為自由工作者就自由了，有意識的規劃接案未來，才能真正享受悠閒自在的慢生活！（圖／野羊 提供）