【漢服HanFun】楚楚／漢服女孩的背包裡有什麼

文／楚楚

孟暉老師在《美人圖》一書裡呈現出優雅的古典生活美學，古代女子堪稱從頭髮梢精緻到腳趾尖，衣飾熏香、環佩琳琅、繡囊錦帕、步搖流蘇，與她們擦肩而過，既見到雕琢的首飾衣裳、聞到美人幽香縈繞、聽到清脆玉響漸行漸遠，鞋底的香粉花紋甚至留下兩行裊娜的足印。

作為一名漢服女孩，雖然不如古代美人一般奢靡富養，卻也未必不是各有堅持的精緻女子。即使我們未能一探漢服女孩私密的閨房情境，倒也可以透過隨身攜帶的物件窺見一些端倪。

先前全球一度流行過「我的背包裡有什麼」挑戰，將背包裡的內容物展開，不同的職業、性格，會有截然不同的有趣呈現。在漢服女孩的背包裡，也常見一些有趣的物件，展現她們出入古今的不同生活品味。

蕭卿：外柔內剛反差萌

蕭卿是位外表溫婉柔美、內心成熟穩重的姑娘，於漢服穿著搭配方面，總是展現與眾不同的驚人美感。常見的宋制服飾，也能透過色彩與圖樣的搭配展現不同的風格。直領對襟長衫上點綴著黃藍兩色的菊花，與縱向漸層的藍色百迭裙、髮間的淺藍色髮箍相互呼應，而抹胸則大膽使用與黃菊撞色的粉紫，輕快明亮的氛圍讓人一見驚豔。

而她所展示的背包內容物，也能看見她細膩與豪邁兼具的一面。隨身攜帶小黑夾、U型夾、橡皮筋與黃楊木梳，化妝品則有高光粉、眼線液筆、睫毛膏、兩支不同色系的唇釉，以及塗抹式碎髮膏；這是身為一位精緻女孩，隨時打點妝容髮型的細膩堅持。心細如髮的她，也不忘帶上防狼噴霧，並謹慎地將家門鑰匙打上馬賽克。

最出人意料的，大概是十字螺絲刀與內六角扳手，身為船三副的蕭卿，因為剛從貨輪下崗，原先習慣攜帶的小瑞士刀留在船上，才隨手帶著螺絲刀出門。鎖眼鏡、鎖家具，遇到疑難雜症先自行處理的獨立性，讓隨手攜帶小型工具對她來說是再正常不過的事情。

穿著宋制漢服的蕭卿，與呈現反差萌的背包內容物。（組圖／楚楚提供）

莎拉：融會中西少女心

莎拉是漢服日常化的實踐者，在常規的漢服之外，活潑可愛的她更喜歡漢洋折衷的打扮。所謂「漢洋折衷」，指的是將中華傳統服飾與西方元素進行融合與適當搭配。在明制服飾的基礎下，內搭白色交領短衫、外搭紅色圓領對襟短衫，領口層疊的蝴蝶結成為獨特的亮點，而下裙也選用現代格紋製成的馬面裙，裙角點綴蕾絲，讓這一身裝扮既有漢服的美感，又帶著現代的時尚。當傳統服飾融入現代生活，成為日常穿搭的一部分，佩掛眼鏡當然也稀鬆平常。

帶著鄰家女孩氣質的莎拉，選擇了一個大容量的雙肩背包，一式粉色的背包、錢包、口罩，以及史黛拉兔娃娃、蛋黃哥摺疊杯、麻幾兔口罩夾，都是她俏皮的少女心。身為朋友群中的環保小尖兵，她的背包裡總不忘攜帶環保餐具，有時是摺疊保鮮盒，有時是摺疊杯，都是她愛護環境的具體行動，更別說重複利用的白色暖手蛋，是寒冷冬日裡的最佳良伴。

至於精緻的古風狐狸書籤，則適合隨手夾在檔案資料當中，即使只是露出流蘇的一角，也能為繁忙的工作日帶來好心情。而臺灣花磚博物館出品的花磚別針，被莎拉隨手夾在髮圈上，則是點綴在髮間的小巧思，這塊花磚來自金門，上面繪製著花期短暫的飛燕草，勉勵人把握光陰，捏著這塊花磚，正好可以提醒自己認真工作呢。

穿著明制漢服的莎拉，與充滿少女心的背包內容物。（組圖／楚楚提供）

蕃茄：輕巧時尚文青風

與漢服相識未久的蕃茄，也正透過漢服逐步摸索著自己的穿搭風格，每一次的假日出遊，都是她精緻生活的全面呈現。明制的粉色豎領對襟短衫，琵琶袖型氣質溫柔，外罩月白色圓領對襟比甲，襟前繡有高彩度的仿妝花眉子，菊花、山茶紋樣都是秋日的繽紛色彩。無論是粉色短衫、月白色比甲都帶著灰色調，輕柔的霧感有助於提亮膚色。而黑色馬面裙則帶著波光粼粼的花月紋路，鮮紅的跳色腰帶點亮視覺，黑裙紅腰帶的配色與上半身的黑底紅花眉子交相輝映。

傳統服飾、現代場景的輕時尚風格，當然少不了一口皮質油亮的馬鞍包。遮瑕膏、口紅、護手霜、唇釉都是不可少的補妝利器，藍色大理石紋路的口罩、朋友手製的花磚收納包，則是背包裡的細膩亮點。曾經大病一場的蕃茄，更為注重養生，益生菌、常備藥品，與士林神農宮求得的藥童香袋，都是身體健康的護佑。

疫苗接種小黃卡堪稱是疫情年的最佳寫照，而帶著白橙花青檸香的酒精噴霧，則讓例行的消毒流程帶著脫俗的優雅。背包裡放著原子筆、仿毛筆筆觸的「秀麗筆」，更是身為一位編輯，與文學保持連結的堅持。

穿著明制漢服的蕃茄，與洋溢文青風的背包內容物。（組圖／楚楚提供）

莉西：美感擔當職業病

莉西的本職是一位攝影師，工作期間為求不要影響被拍攝者，多半都是一襲黑衣出場，以降低反光效果，因此在日常穿著方面，便自然展現她對於鮮豔色澤的美感喜好。灰粉色的明制豎領對襟短衫，窄袖型方便日常活動；外罩灰紫色的圓領對襟比甲，毛呢的質感帶來冬季的溫暖。下裙則大膽採用磚紅色的馬面裙，上身的灰色調與下身的高彩度取得微妙的平衡。

為了因應臺灣劇烈的日夜溫差，莉西另外準備了直領對襟披襖、紫粉色漸層披肩，小範圍的繡花顯得雅致大方，從色彩上的呼應，也不難看出莉西對於紫色系列的強烈愛好。腰間另有一個佩掛的葫蘆型荷包，「葫」諧音「福」是傳統文化的吉祥寓意，低調的大地色系則與卡其色貝蕾帽遙相呼應。而輕便的方型隨身口金小包裡，則只簡單放著乾燥花手機、水晶手鍊、琉璃髮釵與珍珠耳環，豐富多元的材質，卻都是精緻生活美學的體現。

穿著明制漢服的莉西，與美感大爆發的背包內容物。（組圖／楚楚提供）

美在生活

背包款式的選擇，與背包內容物的安排，可以說具體而微地展現了一個人的生活品味、秉性氣質、職業特徵，當然也是一種個人風格美學的呈現。

「漢服」則是一種源於中華文化傳統古典美的穿搭風格，也只是生活美學的一種選擇，融入到現代生活，也能隨著布料、紋樣、款式等選擇展現截然不同的風貌。細看漢服女孩的衣著裝飾、背包內容物，誰說漢服女孩不是各有堅持的精緻女子呢？