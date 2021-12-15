【原著愛改編】利米／致終將長大的孩子們：《花甲男孩轉大人》

文／利米

寫在前面

回顧近年來臺劇發展，2016是逆勢翻轉的一年。「植劇場」的出現，《荼靡》、《天黑請閉眼》一路到《花甲男孩轉大人》的口碑爆發，由王小棣領軍的編／導/演人才，將臺劇開拓出更大的可能。身為不忠貞的原著黨員，就讓我用植劇場的「原著改編系列」，來結束這跌宕起伏的一年吧。

正式走入口碑保證的臺劇現場

本系列第一部《花甲男孩轉大人》，改編自楊富閔的小說集《花甲男孩》，由瞿友寧與李青蓉共同執導。之所以加上「轉大人」三字，主要是想表達出動態的成長變化，讓那群外表看似成熟、心智卻過於幼稚的大男孩，隨著劇情發展，逐步學會面對「尚未長大」的自己，並因著那份誠實，讓他們比過去的任何一刻，都更接近身為男人的定義。

由於邀請了原作者加入編劇團隊，《花甲男孩轉大人》的劇情大綱和角色初稿，皆是由楊富閔本人撰寫──在親爹的操刀下，毫無聯繫的九篇小說，被融會成一部鄭氏家族史，書中熟悉的台南地名，則匯合出一個架空的「繁星里」──可即便人物空間皆為杜撰，裡頭的人間依舊無比真實，而從部分的劇中設定如一姊、光頭欸、檳榔攤、繁星五號、廣播節目「唱歌乎你聽」等，能明顯看出原著概念的再現，當然也不乏像波野、素蘭嬌、環遊世界等翻玩後的意象，讓人看見作者告別故事多年後，反身回望書頁的新詮釋（當然，也從小說的部落格到劇裡的臉書粉專，體會到歲月實質的流逝。）

關於這部改編劇，如欲知曉更多花絮，歡迎至維基百科搜尋「植劇場──花甲男孩轉大人」，保證能找到超過一百分的整理（我查過了，真的很詳盡。）在這裡，我想聊一些自己看到的事情。

《花甲男孩轉大人》第一集開頭，小說裡二十二歲的花甲，搖身化為二十七歲的「鄭花甲」。當時，躺在床上看漫畫的他，有著比原作中更多的溫柔開朗，卻也有更多的挫折與迷茫。即將邁入第二十八年的人生，「就像一場不斷經歷失敗的旅程」[註1]，可更令他不解的是：

「我一生下來也沒這麼蛇啊！到底是什麼原因造成現在的局面？[註2]」

《花甲男孩》書籍內頁。（圖／利米 提供）

尚未得出結論，一通阿嬤病危的電話，將他緊急召回祖厝。事實上，原著的九篇故事，亦是篇篇緊扣著「死亡」打轉，在我看來，這份對死亡的異常專注，是為了釐清何謂「活著」，而當此基調被延續至戲劇裡，上至彌留的阿嬤下至迷惑的花甲，所有的「活著」似乎都是在「爭一口氣」，儘管，眾人也都被自己心底的那一口氣，吹得東倒西歪的。

儘管全劇主線是祖產糾紛，但這群人爭的與其說是財富，更是不想輸的自己。鄭家阿嬤五個孩子，鄭光輝、鄭光煌、鄭光仁、鄭光昇和鄭光好，合起來便是「輝煌人生好」。可惜聯名款取得響亮，少了小妹的四個大男人，輝煌人生沒有好。每當面臨爭執，不是自暴自棄、沉浸在情緒裡逃避，便是轉而攻擊他人、企圖將責任推卸乾淨，而當我坐在螢幕前，看著故事裡的男紙像群三歲小孩撲咬廝殺、拉扯出對方最深處的傷疤時，突然間，意識到一件事：

這個故事裡，始終沒有「父親」。

花甲曾在劇中說過：「阿嬤什麼都會，但好像永遠沒辦法把兒子教好。[註3]」乍聽這句話，我只覺得對阿嬤不公平，教養孩子本非母親一人的責任，然而下一秒我便回過神：是啊，正是這句偏頗的指責，暴露出父親角色在劇中的失能。一個男人，即使結了婚、有了孩子，不代表就能成為父親──因為，若要成為爸爸，心底的男孩必須先長大──偏偏鄭家四子的父親，本身就是長不大的孩子，導致四個男孩只能看著缺席的身影憑空臆想，再一個個結了婚，有了自己的孩子，然後入獄的入獄、忙事業的忙事業、扔給老婆管的給老婆管、喪子的就十年走不出來，導致第三代的花甲花明花亮，也得不到關於父親的答案。

走筆至此，想起花甲第一集開篇的自問。身為被阿嬤帶大的長孫（也算是「沒教好」的兒子之一了），他這二十八年累積出的「蛇」，除了自身性格，有沒有可能也是源於父親的失格？

「花甲男孩轉大人」中主角「魯蛇」的形象，彷彿是現代年輕人的縮影。好風光提供（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

請別誤會我的意思，如果可以，沒有人希望生命中的父親缺席。我想表達的只是，自己透過此一「失能」設定，看見「父親」之於成長的重要性。花家眾人爭的那口氣，看似是為著面子，其實所有的努力，都是想取得「另一個大人」的認同：老一輩的光輝想當個好人被社會接納、光煌想當個大人物受人景仰、光仁想當個老闆博取尊重、光昇想當個校車司機去贖罪、花好則受夠外界對她大齡未婚的關注，至於小一輩的花慧花甲花明花亮，一個為愛離家一個前途迷茫，一個期待被肯定一個渴望做自己，每張表面叛逆或私下叛逆的臉孔，都有著亟需指引的惶然。此時，若能有一個父親，帶著沉穩的笑容告訴這群人：「你們已經夠努力、做得夠好了。」一句溫情而篤定的話語，就有機會換來平心靜氣，不再讓眾人強逼自己像鬥雞般去爭取，也不會再下意識將遺產的數字，換算成難以量化的自我價值，還有那份求而不得的愛。

當然，即使沒有父親，每個人終究會長大。就像輝煌仁昇組合，紛紛在劇末破蛹成長了，只是留在身上的烙痕，畢竟是血淚斑斑的。如果年少時的他們，能有一個「父親」陪伴走過那段崎嶇，提供安全感、給予價值肯定，並親自示範成熟大人的模樣，那麼，他們或許能在「轉大人」的過程中少些迷惘，被迫破碎的程度也將不再一樣。

說到底，每一個孩子，都值得擁有屬於父親的引領，和一份轉大人的幸運。

書名：《花甲男孩》作者： 楊富閔 出版社：九歌出版社出版時間：2017年5月1日

●礙於篇幅，更多《花甲男孩轉大人》的未爆彩蛋，歡迎至FB粉專「利米 古家榕」中翻找，也可在FB搜尋欄輸入「阿貓有事嗎」進行挖掘。