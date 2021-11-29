【漢服HanFun】楚楚／課本沒教的服飾歷史：國際漢服出行日

文／楚楚

活動源流

這是一場屬於臺灣漢服文化的空前盛會，主辦單位由去年第一屆的孤軍奮戰，到今年結合各行各業鼎力相助，聲勢浩大的方陣橫越西門町的街頭，可以說，三位主策劃者芷萌、張秋潔、王言復為臺灣漢服文化寫下濃墨重彩的一筆。

漢服愛好者「同袍」們將每年的11月22日選定為「國際漢服出行日」，以紀念十數年前穿著漢服出行而廣受關注的同袍，由此開始推展曾經歷斷代的漢服復興運動。由於每年的11月22日未必為週末，為求擴大漢服同袍的參與度，故約定為每年11月的第三個週日，而今年正好是11月21日。

本次活動以方陣踩街為主體，整體隊伍區分為大「明」風華、「宋」風雅韻、夢回盛「唐」三個方陣，以中山堂為起點、西門紅樓為終點，期間並繞行西門町徒步商圈，穿越熱鬧的假日人潮，向廣大民眾展示服裝歷史的冰山一角。

（左圖）大「明」風華漢服遊行方陣途經西門町彩虹馬路；（右圖）夢回盛「唐」漢服遊行方陣路過西門町鬧區。（組圖／楚楚提供）

為了追求不同朝代服裝形制的正統性，主辦單位於活動前便大力推廣，並鼓勵漢服同袍聯繫詢問。從活動當日的服飾呈現，可以發現漢服與影視劇古裝不同的細節美感與身形氣韻。而這也是推廣漢服文化的真正意義：體認不同，正視傳統。

朝代服飾概覽

同袍們熱情分享自己精心準備的出行裝扮，其中又以明代服飾最為盛行、唐代其次，而宋代人數較爲稀薄。從方陣中的不同色彩形制與服裝輪廓，可以顯見唐代的華麗繽紛、宋代的清雅簡潔、明代的大氣端莊。

唐制漢服

「魚苗」選擇以初唐的坦領出行，頭盤靈蛇髻，手挽披帛、腰繫腰鍊，盛裝登場。

「佩蓉」身著盛唐到中晚唐時期流行的直領對襟短衫、齊胸交窬裙，點綴珍珠配飾，輕巧的雙辮，呈現可愛的少女風。

「憶帆」是第一次參加漢服活動，黑白墨竹將人襯托得高雅脫俗，直領衫、齊胸交窬裙、外罩的披衫是晚唐流行的款式。

「無歡公子」以晚唐時期的直領衫、齊胸交窬裙、外罩披衫登場，搭配精緻華麗的武則天時期高髻，氣勢驚人。目前，晚唐的披衫雖無文物出土，僅有文獻、壁畫佐證，卻是現代少女選搭漢服時的熱門款式。

（由左至右）初唐、盛唐至中晚唐時期的唐制衫裙輪廓。（組圖／楚楚提供）

由於經濟繁榮、物質富裕，加上充分的中外交流，使得唐代社會風尚多元而開明。唐代女子服飾主要為衫裙，上著短衫、下著長裙，風格華麗、用色大膽。初唐時較為緊緻玲瓏，盛唐以後逐漸寬大，中晚唐始盛行寬袖。

宋制漢服

「珮汶」以市面少見的宋制圓領袍亮相，點綴珍珠裏衣，營造宋代宮廷女官的清雅風格。其實宋代女子的出土衣物，目前僅有直領對襟衫一類，但是女子圓領袍在圖像資料中時有所見。

熱愛宋制的我，也安排了北宋女裝的穿搭層次，從內層的改良抹胸、直領對襟飛機袖短衫，到外層的直領對襟長干寺背心與百迭裙，淺淡的色彩，是人們對宋制服裝的一貫想像。

「東君」準備了典型的南宋直領對襟長衫、改良抹胸、百迭裙，素雅的顏色展示大宋的清麗。

「沛鈴」則展現了另一種濃麗的南宋風格，同樣的直領對襟長衫、改良抹胸、百迭裙，鮮豔的色彩也有別樣的氣質。

（由左至右依序）宋代女裝圓領袍、北宋女裝穿搭層次、南宋女裝輪廓。（組圖／楚楚提供）

宋代採文治，心境內斂，崇尚樸素自然，因此審美標準偏向清淡典雅、瘦削骨感，上至權貴、下至百姓，都流行直領對襟服飾。上身以抹胸為主，下身著褲及裙，外罩直領對襟短衫、長衫，或長及腳踝的褙子。

明制漢服

「憫豪」穿著霸氣的明制柿蒂紋道袍，腰繫仿玉革帶及出行令，格外引人注目。這件道袍暗紋細膩、金線浮動，復原款的領子比常見領形更為寬大。所謂柿蒂紋，指的是圖案分布於前胸、後背及兩肩，形似柿子蒂頭，因以名之。

「幽焱」的英氣煥發吸引無數少女，頭頂明代翼善冠，身著柿蒂紋道袍，腰繫革帶與蹀躞包，以粉、藍為主的色調，柔和了吉服的威嚴與敬畏。

「湯圓」頭戴網巾、身著柿蒂紋貼裏、腰繫革帶、腕戴山紋甲護臂、手持繡春刀，帥氣十足。柿蒂紋貼裏屬於明代的皇帝賜服，常見的飛魚服也是類似的款式，所謂飛魚，指的其實是服裝上通肩刺繡的飛魚紋樣。

「子沐」身著柿蒂紋豎領大襟長襖，梅花山羊紋的刺繡彰顯「三陽開泰」的吉祥寓意，端莊大氣。

（由左至右依序）明代吉服（通肩柿蒂紋）：道袍、道袍、貼裏、豎領大襟長襖。（組圖／楚楚提供）

「紫霜」穿著直領大襟長衫，而「景如」穿著豎領大襟長衫，兩人皆外罩長比甲、下著單底襴馬面裙，這一套是晚明至明末流行的女裝款式，溫婉動人。

（圖說）晚明至明末盛行一時的女裝衫裙輪廓。（組圖／楚楚提供）

明代因為織品技術的高度發達，從紋樣的佈局排列，到織金、妝花的運用，呈現出豐富的圖案設計。又或許因為時代相近，出土與傳世文物多元，商家於製作漢服時有更多的參照物，才使得明制漢服百花齊放，幾乎成為當今傳統服飾的主流。

改良漢服與其他朝代

而主辦單位也特別安排「古今漢風」隊伍，這個方陣包含較少見的其他朝代服飾，以及經過改良的漢服。「改良漢服」為了適應現代生活的便利性或審美觀，帶有漢服的元素，更融入日常生活，也是漢服系統中廣受歡迎的一脈。

至於其他朝代的服飾，例如秦漢的直裾、曲裾，魏晉的裙襦、袴褶等，因為出土文物的缺乏，帶有較多的不確定性，而繁複厚重的樣式，更成為多數人敬而遠之的原因，故而在大型活動中鮮少出現。

古今融合

本次活動於方陣踩街之餘，也以西門紅樓廣場為據點，安排「古風市集」、「中國古典舞表演」、「古風歌手演唱」、「票選漢服男神/女神」與「投壺」活動，以提升整體活動的深度與廣度。

（上圖）活動主理人芷萌、張秋潔進行大會報告；（下圖）西門紅樓廣場古風市集。（組圖／楚楚提供）

「西門紅樓」可以說是西門町成功轉型的重要契機，以千禧年的西門市場大火為界，西門紅樓從過去的破敗陰鬱，轉型成為劇場文創基地，結合原有的同性友善背景，使西門町成為多元文化融合的重要場域。以大量的古蹟建築為背景，青少年文化、街頭文化、流行文化等在此蓬勃發展，成就古今融合的豐繁樣態。

本次選定西門町作為「國際漢服出行」的起始點，將中華文化的傳統服飾引入多元包容的西門町，讓更多民眾一起參與並認識漢文化的傳統服飾。即使職業領域不同、認識漢服的管道相異，但我們齊聚一堂，「衣冠」會友。

事實上，日常生活的每一天都可以是漢服出行日，打開你的衣櫃，讓漢服的古典風華融入普羅大眾的現代視野吧！