【原著愛改編】利米／盜墓也有番外篇：《鬼吹燈之尋龍訣》

文／利米

時常覺得，IP劇[註1]就像雙面刃。儘管開拍前，便自帶書粉基本盤，可背負的期待相對也高，一旦拍砸了，不僅要面對路人的指責，更是原著黨深沉的恨──偏偏，總有片商不怕疼，買下版權後，頻頻挾IP以斂財，掛著盜墓的招牌拍了堆見鬼的片。十來部翻拍作品，除了上次介紹的《精絕古城》、和去年四月開播的網劇《龍嶺迷窟》，少數值得肯定的良心之作，就剩2015年的賀歲電影《尋龍訣》了。

在我看來，《尋龍訣》最大的亮點，便是請到天下霸唱加入改編團隊。有了原作者坐鎮，無論故事如何發展，至少能確保「正宗的摸金範兒」。而從台詞看來，諸如雞明燈滅不摸金、摸金校尉合則生分則死，都讓觀眾一溫經典語錄；至於那句劇中原創的「尋龍分金看纏山，一重纏是一重關」，則是化用古籍《撼龍經》的「尋龍千萬看纏山，一重纏是一重關」，具體呈現男主家傳的《十六字陰陽風水秘術》，算是跟原著間的聯動彩蛋。

而在劇情方面，《尋龍訣》可視為《鬼吹燈》的番外篇。電影一開場，便將時空拉到八部小說結束後[註2]，摸金三人組集體赴美、金盆洗手的1988年（雖然此處主要的考量，我覺得還是為了過審。）一場驚險的盜墓夢醒後，男主胡八一和王凱旋，兩位前·摸金校尉，正在美國街頭跑給警察追。過去下墓用的分金定穴法，成了非法移民的逃命大法，戲謔之餘不免有股英雄遲暮的感傷。幸虧(?)，孜孜不倦的反派出場，一朵契丹公主的「彼岸花」，順利讓摸金三人組撿到槍，一面懷念革命友人丁思甜，一面理直氣壯奔赴內蒙倒斗[註3]去也。

《鬼吹燈之精絕古城》書籍內頁。（圖／利米 提供）

可儘管稱其為番外篇，電影也是原創劇情，但無論是丁思甜、內蒙草原、千年神女墓、日軍秘密基地以及穿越陰陽的彼岸花，種種細節，皆可看出參考《鬼吹燈Ⅱ壹：黃皮子墳》（即系列作第五部）的痕跡。只是在電影裡，會施幻術的黃鼠狼，成了引發幻覺的隕石；大鮮卑巫女和跳大神元素，成了身兼薩滿祭司的契丹公主；關東軍的生化實驗室，成了日軍地下工事；元教繪聲繪影的招魂術，則成了宗教詐欺的復活傳說。至於丁思甜，也因著電影裡的大爆炸，從原書中共患難的女青年，成了胡八一和王胖子心中永遠的白月光（只有草原，還是一樣的草原啊～）

然而，之所以仍稱其為番外篇，一方面是《黃皮子墳》的內容，是胡八一早年的插隊經歷，本身即有外傳的意味[註4]；另一方面，電影接續原著時間軸，發展出全新的冒險故事，並試圖藉丁思甜的死，去處理「遺忘」的課題，使得這部作品不僅是改編，更像是則獨樹一格的寓言。

猶記《尋龍訣》結尾處，胡八一對著心魔吶喊：「我不會忘記丁思甜，她犧牲自己，不是要讓我愧疚，而是要我好好活著！[註5]」我想，當時他腦海浮現的除了丁思甜，更是一路失去的戰友。事實上，小說裡的胡八一下定決心盜墓前，曾感嘆：「在戰場上，好像除了我以外，人人都有理由絕對不可以死，最後的倖存者卻是我。[註6]」打從故事誕生的那一刻，「戰友」就已是男主的罩門，而從《精絕古城》到《尋龍訣》，走過八部作品，他終於在電影裡回答了當年的自己──沒有一個戰友應該被忘記，卻不該讓「倖存」的虧欠綁住內心，與其掙扎「為何是我」，不如感激那些犧牲，繼續好好地活著。

並繼續努力地，多盜幾個大墓吧（喂！）

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