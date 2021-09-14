【漢服HanFun】楚楚／時令漢服：柚見中秋（上篇）
●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。
文／楚楚
農曆八月十五日為「中秋節」，又稱「秋夕」、「月夕」、「月節」，與春節、清明節、端陽節並稱為華人的四大傳統節日。中秋一詞，最早可見於《禮記》：「仲秋之月養衰老，行糜粥飲食。」在傳統的曆法中，每個季節可劃分為「孟、仲、季」三個階段，而八月為秋天的第二個月，也就是「仲秋」。在這個跨越白露與秋分兩大節氣的時段，天氣漸涼，露水凝聚，蔬果農作陸續成熟，充滿秋收的喜悅，因而以「中秋」作為豐收的節日。
中秋習俗
（一）祭月
中秋節也是漢文化「祭月」習俗的衍生。祭月本是古時重要的祭禮，始於先秦皇室禮儀，後逐漸流傳於民間，衍生出賞月、頌月的活動，而明月的圓滿意象，更成為人們對於美好願景、家庭團聚的寄託。傳統會以家庭為單位，設立香案，擺放圓形的糕餅、西瓜、梨子、葡萄等祭品，點亮紅燭，祭拜月神，祈求護佑。
（二）賞月
中秋賞月的活動始於魏晉，盛於唐宋，詠月的詩詞章句屢見不鮮，張九齡的「海上生明月，天涯共此時」、蘇軾的「但願人長久，千里共嬋娟」都可見文人賞月的風尚。宋代《東京夢華錄》有「民家爭佔酒樓玩月，笙歌遠聞千里，嬉戲連坐至曉」的記載，南宋的《夢梁錄》也有「玩月遊人，婆娑於市，至晚不絕」的記錄，呈現出宋代的中秋不眠夜，人們通宵達旦，共賞良月。
中秋食俗
（一）月餅
月餅最早是拜月的祭品，以其圓潤的外型，作為滿月的意象，祭祀後分食月餅，更有闔家團圓的美意。今天在臺灣市面上可見的月餅有酥皮與硬皮兩種不同口感。硬皮月餅以餅模製作，或圓或方，餅皮上印有吉祥花紋或祝賀文字；酥皮月餅為飽滿球型，酥皮層疊、皮薄鬆軟，餡料甜鹹各有特色。
（二）柚子
中秋前後也是柚子的盛產季，以其豐富的寓意，成為中秋節不可或缺的當令水果。柚子外形又大又圓，象徵「團圓」；同音「佑子」，意味保佑親人安康；諧音「遊子」，蘊含遊子思鄉的情懷；又說「有子」，成為早生貴子的吉祥象徵。
（三）桂花
常言道「八月桂花香」，中秋前後正好是桂花盛放的時節，配合節令食俗，中秋節賞桂花樹、飲桂花酒、吃桂花糕可謂一大風雅樂事。《紅樓夢》裡的「藕粉桂花糖糕」精緻誘人，而《遵生八箋》中，更有以桂花、甘草、鹽梅調製「天香湯」的記載。
（四）螃蟹
所謂「秋風起，蟹腳響」，中秋時節，螃蟹肉厚鮮嫩、膏滿黃肥，是一年中不容忽視的螃蟹季，而中秋節宴的餐桌上自然少不了美味的螃蟹，無論是魏晉時期的「鹿尾蟹黃」、隋代的「鏤金龍鳳蟹」、宋代的「蟹釀橙」等，都令人垂涎。「蟹」諧音「謝」，年節分送螃蟹給親友，也有表達感謝的意涵。
（五）烤肉
在臺灣，我們多半習慣在中秋節闔家團聚烤肉，這其實是源自於商家的營銷策略。1986年，萬家香的經典廣告「一家烤肉萬家香」成功提升醬油的銷路；而金蘭醬油更在1989年中秋前後，以洗腦的烤肉大軍廣告席捲全臺，搭配著賣場配套的烤肉用品，中秋烤肉儼然已成為一種全新的臺灣風俗。
中秋時令漢服
關於中秋的傳說，諸如「嫦娥奔月」、「吳剛伐桂」、「玉兔搗藥」等，想必大家都不陌生。在人們浪漫的想像裡，月亮上有華麗巍峨的廣寒宮、溫柔婉約的嫦娥、清香四溢的桂樹、靈動聰穎的白兔、砍伐月桂的吳剛，匯聚成豐富而令人嚮往的月亮意象。
而中秋的時令漢服，便是將這些美好的典故傳說、應景食物穿戴在身，諸如玉兔、螃蟹的繡花，月餅、金桂的首飾等，或甚至以當令的配色呈現節令的氣氛，如月亮的月白色、桂花的橘黃色與清綠色等。我今年也準備了桂花耳墜、月桂纏花髮釵、桂花百迭裙、桂兔方領半袖、白兔馬面裙等時令漢服，為濃厚的傳統節慶氛圍預熱。 (上)
●下篇內容更精彩，預計下週二（9/21）中秋節當日刊登，敬請期待！
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