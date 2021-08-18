【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（下）

文／利米

跑跑跑，向前跑，今天就讓我們唱著有年代的老歌，繼續追著同樣有年代感、改編自江鵝同名作品的電視劇《俗女養成記》吧！上一篇，我主要分享了原著的創作理念，至於這篇，則以分析劇集的改編內容為主。（上篇前情提要：【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（上））

37、38、39，沒房沒車沒老公沒小孩，一轉眼就要40了，我的人生好像一事無成，動彈不得…… （註1）

上面這段話，是電視劇第一集女主角陳嘉玲參加完前男友的婚宴後，搭乘計程車返家時的車內獨語。透過她的心裡話，觀眾感受著角色此刻的困頓，也隨著這段話，車窗外的夜景跳轉，帶著陳嘉玲和螢幕前的我們，重新抵達了充滿活力、毫無憂慮的童年──而這，正是《俗女養成記》每集的固定結構。藉由「現在-過去-現在」的插敘手法，這位三十九歲的迷惘女人，一次次從她記憶裡的家，找到在生活中前行的力量，最終，定居在與自己和解的地方。

依循原著理念，近乎原創的「現在」

上篇專欄曾提到，由於《俗女養成記》本身是散文集，此一特點，讓製作團隊擁有極大的發揮空間。在「成長於中藥鋪的台南女孩」的寫實基礎上，編劇讓三十九歲的陳嘉玲，除了原著提及的阿公、阿嬤與爸媽，額外多出弟弟陳嘉明、男友江顯榮、長大後的童伴蔡永森等人（當然還有無緣的婆婆江太太、不知是愛小三還是更愛疊疊樂的郭老闆，以及一碰到長句就講中文的帥氣歪國仁客戶兼劇情工具人Mark。）

(左起)陳竹昇、吳慷仁與童星吳以涵，吳慷仁也在《俗》劇中友情客串叔叔的角色。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

藉著這些原創角色，編劇依循原著針貶的基調，進一步展現其處理社會現象的企圖心：愛逃避的媽寶男友江顯榮，凸顯了女性的感情與婚姻困境；童伴候選人蔡永森，呈現出不同人生軌跡與信念價值的碰撞；永遠的弟弟陳嘉明，則碰觸了親子與同志議題。此外，第八集吳慷仁客串的小叔阿清（引發我迷妹啊啊啊的一集），從小備受父親讚賞、卻也因此深怕家人失望，漸走上投機取巧的歪路，跟長大後的陳嘉玲放在一起剛好成為對照組，也藉著他的簽賭、亂投資和借高利貸，讓觀眾反思：真正的「成材」，意義究竟為何？

脫胎原著片段，微調還原的「過去」

可即使「現在」的劇情近乎原創，每當陳嘉玲回到「過去」，編劇讓小嘉玲腳下奔跑的，仍是盡可能貼近江鵝熟悉的台南。事實上，前九集電視劇，編劇大致挑選原著一至兩篇文章，貼合著劇情主軸來改編：例如第一集的〈不要嫁惦的〉、第二集〈亮起來的房間〉、第三集〈媽媽的早齋〉、第四集〈只有保存沒有期限〉與〈菜包裡的紅豆〉、第五集〈這會槍殺妳知嘸知〉、第六集〈說國語比較高級〉與〈窗台上的花布簾〉、第七集〈學鋼琴〉、第八集〈午後的一人實驗〉以及第九集〈查某人嘛有自己的願望〉。

（圖／利米提供）

儘管改編時不免微調（像是〈亮起來的房間〉從原著的農曆年改成暑假、〈說國語比較高級〉結合總統過世的國喪現象，〈查某人嘛有自己的願望〉從單純練歌改成參加歌唱比賽等），整體而言仍可謂尊重原著。此外，編劇亦在場景中不時穿插原著細節，諸如帝爺公的藥單、學校公共電話、阿嬤愛偷吃炸物、孫女推藥油、練習說ㄈㄟ灰翔、練習土風舞場景等，甚至在還原的同時，增添了更鮮活的新意（像是找江鵝來歌唱比賽客串評審之類的（好吧其實並不是（真正的答案就留給各位看劇時細細品味吧（而每個人的答案也許都不一樣。）

看到這裡，細心的讀者也許會發現，整部劇總共十集，怎麼只改編了前九集？因為第十集的「過去」，編劇原創了十八歲陳嘉玲上大學的情節，試圖在第一季故事結束前，回答女主角貫穿整部劇的焦慮：

「我對自己最大的失望，就是讓身旁最親近的人，一次次對我的不成材感到失望。」

理直氣壯地普通，就是一種成材

話說二十年前，十八歲的台南陳嘉玲，拒絕按照母親的期待填志願，偷偷在最後一刻申請北部的大學。母女兩人的冷戰，直到她離家當天都沒有結束。二十年後，三十九歲的台南陳嘉玲，再次於北上前夕與母親爭執：

妳每次都這樣，妳說的都是對的，沒照妳說的就是我不對，妳到底要怎樣？ （註2）

但其實真正的答案，早已存在於二十年前她離家的凌晨，母親偷偷對著V8錄下的那段話：

其實媽媽也不一定要妳怎樣，……只要妳可以平安健康，這樣就好了。 （註3）

很多時候，人們一想到親人對自己的期許，便好似面對劇裡的那棟鬼屋，一接近，就怕得要死──然而，就像「鬼屋」只是等待被照料的老屋，親人的期待說到底，往往就是希望我們照顧好自己。

所謂「成材」，在他們看來，不過是「健康與平安」。

而當第一季結尾，陳嘉玲放棄台北高薪的工作，順從渴望回到台南，買下惦記許久的鬼屋，並在粉刷時，和童年的自己重新對話，最終，順利地與自己和解：

親愛的陳嘉玲，妳是什麼時候開始忘記了，這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來；妳又是從何時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己、再去討厭妳自己。 親愛的陳嘉玲，從現在開始、從這裡開始，不要再忘記了。我想要對妳說，對不起，謝謝妳，還有，我愛妳。

隨著鏡頭拉遠，大小嘉玲的背影慢慢模糊，第一季故事也終將結束。但願我們每個人，都能在離開故事後，學會理直氣壯地普通，同時，好好愛著每一刻的平凡。

當然啦，也別忘了繼續追著第二季，跟劇裡的角色一起，快樂地成為那個既成材又不成材的自己。