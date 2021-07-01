【午後留聲機】陳嘉喻／回教堂的吟唱聲

文／陳嘉喻（馬來西亞）

早上六點多，社區一片黑暗，尚未醒來。附近的回教堂傳來悠揚的聲音，透過擴音喇叭，在寂靜的早上聽來格外清楚。

徐志摩在《我所知道的康橋》，形容「朝霧彷彿是朝來人們的祈禱，參差地翳入了天聽。」此時聽到的吟唱祈禱，就是如此。

我戲稱這是穆斯林的唱詩班。

每天五次由男性擔綱的吟唱者，用雄渾又悠長聲音唱著古蘭經文，提醒大家放下手邊的俗事，該向麥加祈禱了。

馬來西亞是穆斯林的國家，都市、社區都有大大小小的回教堂，每天固定時間，回教堂的喇叭會播送經文吟唱，提醒大家該祈禱。而每週五下午一點多則是安息日禮拜，信徒會離開工作崗位參加聚會，餐廳也會在那時間休息。雖然我不是穆斯林，但是透過擴音喇叭的強力放送，彷彿身歷其境，聽得一清二楚。生活有時忙碌，忘了今夕何夕，只要下午聽到長時間的經文演唱，我就知道，今天肯定是星期五。

這是尋常的日子，然而，遇到宗教節慶會出現特別節目，頌經音樂有時是通宵到天明。

記得某年回曆新年前夕，我身處某個村落，附近的回教堂不少，照例每個回教堂必備大型擴音喇叭。整個晚上，熱鬧非凡，各堂的唱詩互相接力，東邊唱完換西邊，左邊唱完換右邊，甚至出現兩邊「對尬」，偃然有一股輸人不輸陣的氣勢。長者、幼童都唱了一輪了，絲毫沒有準備休息的跡象，我開始懷疑，他們是否把這當成卡啦ＯＫ比賽？而我這個需要休息睡覺的旅人，被迫當了整夜的聽眾。

※ ※ ※ ※

日子久了，漸漸地，我從這些音樂可以判斷現在的時刻。

外頭尚是一片黑暗，在床上聽到的，那是清晨六點多的呼喚。

晚上七點二十分左右，正值黃昏時刻，唱詩班的音樂提醒了公園足球場踢球的小子們，準備結束回家。

現在正是穆斯林的齋戒月，晚上七點多的鐘聲是令人所期待的，它就像個溫柔的長者，提醒大家可以結束一天辛苦的禁食，好好享受豐盛的食物吧！

多數餐廳往往在那個時間爆滿，六點鐘不到，就可以看到有人坐在桌旁卡位，準備七點多的祈禱吟唱音樂結束，馬上大快朵頤。

剛開始我不明白這樣的齋戒月文化，晚上七點去麥當勞時還在嘀咕著，為何位子幾乎全滿，但是這些人的桌上卻是空空如也？究竟是吃飽了，準備離開？還是要開始吃了呢？

齋戒最後一天，傍晚開齋的吟唱聲是所有人最期待的了，這代表為期一個月的禁食結束，明天開始有為期十天的「HARI RAYA」長假。此時的人們大多回家團聚，在外遊子也都返鄉過節，享受溫馨的大團圓。街頭也會出現熱鬧的遊行，一如華人的農曆新年。

我在想，或者，我們也該隨著這吟唱，在每天的片刻放下俗世煩惱，學習聆聽心靈的聲音？

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