【原著愛改編】利米／新婚快樂，我的青春：《那些年，我們一起追的女孩》

文／利米

歡迎再度來到原著黨的追劇時間。快拿起手邊的爆米花，進入精彩的改編世界吧！今天想聊的作品，是2011年由九把刀原著、改編與執導的《那些年，我們一起追的女孩》（以下簡稱《那些年》）。

必須承認，基於那些已知的爭議，直到開稿前一刻，我的心頭仍是忐忑。然而，青春是個太迷人的題目，即使商品化了，柯景騰和沈佳宜，依然打動我這顆30+的初老心。畢竟，誰不期待在炙熱的年歲裡，遇上個明亮少女？誰又不希望身邊有個少年，全力狂奔只為追上自己？就算在「世界」這部鉅著中，我們僅是模糊的路人甲，可在「那些年」的故事裡，每個男孩女孩，都值得擁有一個發光的可能，一段專屬於「我」的青春。

《那些年》原著改編電影劇照！陳昭妤攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

原著版：似水年華的隨筆，待打磨的璞玉

這是個在結束後，才能真正開始的故事。

做為作者的半自傳作品，《那些年》寫作時的挑戰，就是必須能在現實中劃下讓人滿意的句點。因此，當女孩幸福步上紅毯，這一頭，告別青春的男孩，總算能從第一章啟程，沿著（多少被美化的）成長軌跡，一路寫抵展翅高飛的終局。只不過，有別於電影的精煉敘事，原著更像是部《柯景騰黑歷史大全》，除了著墨於青春期的胡鬧（外加強調對挖鼻孔的熱愛），李小華和毛毛狗這兩段戀情，亦稀釋了沈佳宜之於柯景騰的獨特。相較改編後的情有獨鍾，「You are the apple of my eye（註2）」，原著裡的荳蔻少女，終究更接近賣場一顆12元的秤重蘋果，一群大男孩的集體記憶。

可即便敘寫過於隨興、男主流於濫情，九把刀創作金句的天分，諸如「 我也很喜歡，當年喜歡著妳的我。那時候的我，簡直無時無刻都在發光呢！ （註3）」仍讓故事不時迸發亮點，也讓這顆璞玉被打磨成電影後，能在更嚴謹的架構下，呈現出110分鐘完整的感動（尤其對邊翻書邊翻白眼的原著黨來說，感動更加深刻啊！）

《那些年》原著改編電影劇照！陳昭妤攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

電影版：去蕪存菁，更純粹的小美好

我想當一個很厲害的人。讓這個世界，因為有了我，會有一點點差別……而我的世界，不過就是妳的心。 （註4）

與原著的角色不同，電影中的「柯景騰」，全力以赴只為沈佳宜一人。就算仍保有幼稚、無賴，以及對鼻孔的熱愛，他對待女孩始終的虔誠，無疑讓這段青春被詮釋得更加動人。另一方面，擺脫原書受限的視角，鏡頭前的沈佳宜，也被導演建構得更加立體、心境轉折亦較具說服力。加上原創女配的出現，藉由手帕交互動突顯性情，更讓女主跳出接收情感的扁平設定，成為有思想的獨立靈魂。此外，比起原著的鬆散，改編後的《那些年》，將情節濃縮在高中至大學，敘事節奏也流暢許多。原先散落各章的片段，被集中成一氣呵成的明快，更增添了像「對抗教官」、「海邊玩水」、「考後痛哭」、「鐵道對話」、與「大雨爭執」等原創橋段，讓人物產生更強的張力與可看性。

至於個人最欣賞的，莫過於結尾處的改編。當時，眾人起鬨要親新娘子沈佳宜，新郎大氣表示想親我老婆可以，但要先用同樣的方式親我才行。話音剛落，柯景騰一言不發撲上去，緊抓新郎一路嘴對嘴往後親到翻桌（而我也終於明白，導演為何要將沈佳宜許配給全聯先生，畢竟，並不是每個新郎都能承受這種熱情的。）那些年說不出口的熱烈，便這般隱晦又坦然地，傳達給他深愛的女孩、他全部的青春。

而在親吻的同時，導演也拍出了平行時空的想像。在那個世界裡，男孩最終放下驕傲，在大雨中回到沈佳宜面前；而女孩也接納了柯景騰的幼稚，選擇和他共度白首。看到這裡，不禁令我想起電影《樂來樂愛你》的尾聲：同樣是平行時空的雙方、同樣是半途走散的感傷，也是同樣地，在彼此最迷惘的年歲裡，陪伴對方成為了更好的自己。

既是如此，兩個人最終的錯過，又有什麼好失落的呢？就像九把刀在原著裡寫的：

沒有結果的愛情，只要開了花，顏色就是燦爛的。見識了那道燦爛，我的青春，再也無悔。 （註5）

只要能在年輕的時候，義無反顧地綻放一回，可以踏實地為自己的青春，留下一個不完滿、卻無悔的句點──這樣，其實就夠了。

沒時間啃原著？那就來看〈白門，再見！〉吧

事實上，我在翻閱《那些年》的過程中，不斷想起〈白門，再見！〉這篇小說。作家夏烈用短短幾千字，寫出一群高中男孩的成長史，故事裡的白門，就是他們的沈佳宜：「 不管我們走到哪裡，離得多遠，大家還能常常想到『白門』，想到『白門』，就會記得那段朝夕共處的可愛日子。 （註6）」猶如九把刀寫下《那些年》的初衷，重點從來不是那個女孩，而是那群大男孩，如何共享著一份明亮的憧憬，攜手度過他們的青春、走進真實的人生。

翻攝自由夏烈所著《白門再見》書本內頁。（圖／利米提供）

結論：青春是首笑忘歌

電影演到中後段，當柯景騰與他的兄弟們，紛紛考上大學各奔東西，看著他們被火車載往各自的方向時，我的耳邊響起了一段旋律：

青春是手牽手坐上了，永不回頭的火車。總有一天我們都老了，不會遺憾就OK了。 （註7）

如同前面所提及的，《那些年》是個被句點開啟的故事。人們看待自身歲月時，似乎也常是在確認離場後，才漸有意識地展開書寫。年過三十總算承認，青春是有限期的奢侈品，但幸好，我們都在出發的月台上，刻意地遺落了名為「回憶」的行李，儘管認領時難免感到惋惜，可當我又一次站在原地，直視那段奮不顧身的燃燒時，長大後的自己，畢竟是沒有遺憾的。