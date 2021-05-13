【午後留聲機】瀅如／第一支舞

文／瀅如

「帶著笑容，你走向我，做個邀請的動作……曾經見過的女孩中，你是最美的一個……要是能就這樣挽著你手，從現在開始到最後一首……」每次聽到這首歌曲，時光就回到民國80年代，青澀的自己，清湯掛麵的頭髮，穿著稍大件的白色制服、黑色褲子、卡其外套，人生中第一次離開台北，離開爸爸媽媽，到宜蘭念專科的日子。

那是一段青春的回憶，猶記得住校第一晚科系迎新時，男生女生圍繞一圈，大家害羞的牽手跳舞，〈第一支舞〉這首曲子一直重複播放，我們的舞步愈來愈快，學長姊們以跳舞活動來化解我們彼此初次見面、不熟悉的尷尬，以肢體接觸，讓我們認識，引導我們忘記首次離家思念家人的酸澀，帶著我們這群稚氣的青年進入青春的校園生涯。

那段在宜蘭生活的時光，是青春的記憶，我們最喜歡騎著自行車奔馳於田野，當時的宜蘭沒有百貨公司、沒有什麼高樓大廈，只有到處可見的田地，和台北相比，是一個純樸的地方，我們最喜歡在阿勃勒開滿黃花的季節，於宜蘭運動公園的樹下讀書，繞著周邊跑步，看著小孩、狗兒在草地上奔跑，尤其是下過雨後，清新的空氣更是讓人喜愛。或許當時青春又浪漫，雖然宜蘭常常下雨，但我們愛雨中漫步，想像自己是瓊瑤書中的男女主角，很文青的拿著書本走在校園林蔭大道，我們的足跡遍布校園的每一個角落，5年專科生涯結束，帶著滿滿的回憶離開宜蘭回到我們各自的家，或許那是段青春的時光，那時候建立的友情非常久、非常深，至今我們都還常聯絡，閒聊也滿滿是當時的回憶。

很巧的我與外子也是經由聯誼活動在宜蘭梅花湖認識的，二個人都住在台北，因緣際會報名了去宜蘭梅花湖的聯誼，每年的結婚紀念日我們都會安排回到宜蘭去玩，他總是聽我訴說著我的青春回憶，帶著他吃遍有我青春記憶的食物如綠豆沙、檸檬愛玉、肉羹、包心粉圓、蔥油餅……等等，那是青春的味道，我們夫妻一起攜手漫步於宜蘭街頭，雖然現在已經有了高樓大廈、有了百貨公司，不像以往年代的簡單純樸，但只要回到宜蘭就有一種莫名回到青春的錯覺。

看著「午後留聲機」徵文主題，〈第一支舞〉的歌曲也會浮現在腦海中，我深情的哼著旋律「......只要不嫌我舞步笨拙，你是唯一的選擇」，告知外子「願執子之手，與子偕老」。

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