【流浪‧市吃員‧新專欄登場】金大佛／以奉茶的心意，奉咖啡

文／金大佛

「您好，這裡是奉咖啡。我們是咖啡館，歡迎上樓參觀，不用門票唷！」

究竟是什麼樣的咖啡館需要特別跟路人強調、深怕他人看不出名堂？原來是隱藏在國立美術館對街忠信市場裡頭的—奉咖啡。忠信市場始於民國五十七年，曾是熱鬧非凡的傳統老市場，七零年代後，市場隨著人口遷移逐漸凋零，直至2009年左右，老舊建築正夯，因而開始吸引一些藝文工作者進駐；忠信市場雖然沒有因此脫胎換骨，始終維持殘破衰敗的面容（或許也正是它如此迷人之處），但至少漸漸恢復生氣，如今亦成為台中文青的秘密基地。

「奉咖啡」是一間隱藏於傳統老市場的咖啡店。（圖／金大佛提供）

其實想找到奉咖啡不費吹灰之力，午後踏入忠信市場便會聽見老闆大頭哥洪亮的招呼聲，以及高級音響流洩而出的古典樂曲。平日悄然無聲的沒落市場裡，似乎也只有奉咖啡一家獨秀，是照亮昏暗空間裡唯一的光源。

若老闆沒有積極對來往的路人招呼介紹，或許多數人會以為是一個藝文空間，就這麼走過路過錯過一家精品咖啡廳。奉咖啡有別於時下流行的網美店家，沒有千篇一律、早已看膩的乾燥花打卡牆，咖啡表面也沒有拉花綻放（事實上這裡連拿鐵也沒有，是黑咖啡專賣店），甚至和市場零距離。「家徒四壁」是你我熟悉不過的成語，然而奉咖啡一樓環境最趣味的是連四壁都沒有，採開放式空間讓客人飲用時得以貼合市場日常；如果真的想在室內喝咖啡聊是非，二樓也是有日式氛圍的榻榻米座位，只是上下窄小的樓梯務必放輕腳步，老宅的木梯經不起大力摧殘。

「老闆，你打破我對『咖啡廳』的認知！你當初怎麼會想把咖啡廳開在這裡？」一名初來乍到的「新鮮人」雙眼對老闆投以崇拜之情，似乎渴望得到一個不同凡響的答案。

「其實……」大頭哥面露難色、深吸一口氣才公布答案，「我只是別無選擇。」原以為會聽到很文青的回覆，殊不知原因純粹到令人莞爾，無心插柳成一家外國觀光客會專程前來朝聖、還登上日本雜誌的特色咖啡館，我與同行好友也止不住笑意。

有時咖啡喝到一半，會發現大頭哥消失了，不在其位不煮咖啡，通常左右張望方可尋獲，泰半是跑去厝邊串門子。印象最深刻是有回接近傍晚時分，我正悠哉地看書、喝咖啡，此時奉咖啡對面的鄰居阿嬤緩緩步出家門，接著開啟擺放在家門前的瓦斯爐、當場料理起來，頓時市場內咖啡香與菜餚氣味交織，看得我在心裡拍案叫絕，猶如在魔幻的實境秀現場。菜炒完了，阿嬤第一步不是轉身回家，而是呼喊大頭哥來呷飯，幾番婉拒宣告無果，阿嬤非得親眼瞧見他吃了一口才肯罷休，這也難怪大頭哥似乎越來越有「福氣」。在幽暗的市場間，我突然深刻體會到人言所謂，有一種餓，是鄰居阿嬤覺得你餓。

臺灣早期因鄉里住戶稀少，交通樞紐更是無法與現代相比擬，故有善心人士體恤長途跋涉者的辛勞，自願在某些重要的路段放置茶桶，上頭寫著斗大的「奉茶」兩字，讓勞動者疲憊的身軀得以舒緩一番再上路，這便是奉茶文化的由來，現代則引申為招呼或感謝來訪的貴賓；奉咖啡承襲古人奉茶精神，咖啡煮好之際，大頭哥會左手端咖啡杯、右手持咖啡壺來到客人桌前，緩緩地將空杯填滿，並讓客人感受壺中的咖啡餘香，此舉正呼應店名：為你奉上一杯咖啡。

聲音宏亮的老闆大頭哥，手握咖啡壺親自為你斟咖啡！（圖／金大佛提供）

時隔多年，我早已忘了奉咖啡是經朋友推薦，抑或自己閒晃無意中發現的「市內」桃源，遂而記在心裡；只記得初次坐在市場裡喝咖啡的體驗格外新鮮，難得如此深刻感受老市場的日常。奉咖啡不僅座位與市場氛圍毫不衝突，人與人之間也沒有隔閡，啜飲中竟也自然地就能與鄰座客人把咖啡言歡（或是聯口開大頭哥玩笑）；我想，會被奉咖啡所吸引的客人，必然有某種程度的氣味相投吧？

「別人奉茶，我奉咖啡。」在這裡，人們品的不僅是一杯咖啡，更多的是滿溢於忠信市場空間的歷史風味，以及老闆盡心承載奉茶文化的人情味！