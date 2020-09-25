【滅絕與重生‧徵文佳作】蔚藍／銀杏

我喜歡銀杏。

當身邊的孩子們著迷於恐龍的霸氣或長毛象的威武時，我獨獨喜愛屹立一方、自己展開一片小天地的銀杏樹。

在我的成長過程中，銀杏占有著重要的人生片段：小時候，阿嬤常常將「白果」和百合根、蘆筍拌炒成「白果炒雙脆」，其中的「白果」正是銀杏果實。國中時，我曾在韓國旅遊，南怡島的金黃銀杏葉，讓韓國的秋天在我心中烙下了印痕，也種下了我對韓國的嚮往與憧憬。片片的心形落葉，構築了我美好的童年回憶，也在我腦海中拼起了一片心形的拼圖。

（圖／Unsplash）

而今，我早已長大成人，我對銀杏的喜愛，除了童年的羈絆，更多的是欣賞它的人生態度：銀杏從二疊紀存活至今已有兩億多年的歷史，它就像是個時間洪流的旁觀者，見證了三葉蟲的滅絕，看盡了恐龍的興衰，直至人類文明的誕生。然而，在這幾波大起大落中，它都巧妙地躲過了滅亡的命運，彷彿一位獨善其身的智者：遠遠地觀察時勢的變化，卻從來不涉入其中，讓自己能夠明哲保身，不沾染任何的汙穢與腥羶。

我將這種思維稱作「銀杏哲學」：不隨波逐流，也不追隨哪一方，就只是看著世間的喧嘩與囂鬧。我常常覺得，能達到這種境界的人，一定比一般人擁有更多的智慧，才能趨吉避凶，躲開紛擾的浪頭。

在這混亂的時代，或許我們無法改變什麼，但至少我們可以當一株銀杏，讓自己不被時局的紛雜所侵擾。