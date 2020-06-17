爆紅甜寵網劇《傳聞中的陳芊芊》掀起「女配逆襲」題材閱讀風潮！

大陸戲劇市場近年已是網劇天下，尤其輕鬆沒壓力的「甜寵劇」已蔚為風潮。近期在騰訊視頻海外版WeTV全網獨播的甜寵網劇《傳聞中的陳芊芊》，無厘頭劇情笑料百出成功擄獲一眾網友的心，讓人直呼：「一開追就停不下來」。昨日VIP用戶已搶先收看大結局，官方微博上公開分享迎來破10億收視佳績喜訊，圓滿收官之餘，也讓不少看不過癮的網友們紛紛在官網留言求拍續作！

看劇名覺得平平無奇的《傳聞中的陳芊芊》 其實是一部可遇不可求，甜到犯規又不落俗套的古裝穿越劇。除了趙露思和丁禹兮領銜主演們的演技、服裝與拍攝畫面都很有水準之外，出采劇本設定是這部劇爆紅的關鍵。

有讀小編專文整理《傳聞中的陳芊芊》 3個讓人眼睛為之一亮的劇情設定，並推薦「讀創故事」平台上劇情設定不謀而合的小說，劇荒的網友不妨來讀小說解解饞吧！

爆紅網劇《傳聞中的陳芊芊》女主角陳小千穿越進自己的劇本，成為活不過三集的女配角。（圖／Facebook帳號「@WeTVTW」貼文）

都是為了活下去！「穿書女配」不得已的劇情設定

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《傳聞中的陳芊芊》劇情描述編劇陳小千意外穿越進自己的劇本裡，成為花垣城三公主陳芊芊，求生慾強的她，仗著自己是對作品人物情節瞭若指掌的優勢，彷佛開啟了「上帝視角」，將原本這個活不過三集就被編劇「賜死」的小小女配角，硬被她逆襲活成了女主角。

劇情加入這個元素的網劇和小說都會有一個很大的看點，就是主角會一面預測下個情節，推演劇情脈絡的同時，另一面還得跟自己寫的角色鬥智鬥勇，不僅考驗創作者劇情安排邏輯功力，更因此有了增添新奇有趣笑料與臺詞的發揮空間。

劇中大婚那場戲，為了配合花垣城「女尊」風俗，竟是由男主角「戴面紗」喝交杯酒。（圖／Facebook帳號「@WeTVTW」貼文）

顛覆你的價值觀 ！重女輕男「女尊」世界充滿無限可能

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劇中，七流小編劇陳小千嘔心瀝血寫一部劇《猛虎嗅薔薇》，其實是「女尊」題材大戲，在女主角的花垣城中，一切以女性為尊，男主角成長的的玄虎城則相反。雖然慌亂穿越進自己的劇本，不過正因為兩性關係異位書寫設定，使得城中男性自由處處受限、必須做小伏低，例如：不得任官職、需恪守「夫德」，出門在外要小心當街被調戲搶婚……諸如此類的橋段，為故事添增意想不到「笑」果！

不管是網劇還是小說，男、女主互換角色勢必會出現大量的「尚女情懷」，尤其編劇或作家創寫角色時，為了讓劇外觀眾、書迷更加有共鳴感，需得臨摹各種處境下的不適應反應以及內心糾結OS，趣味性及戲劇張力相輔相成，讓人看了大呼過癮！

《傳聞中的陳芊芊》不走「霸道總裁」路線，而是另闢蹊徑讓男主角患有「心疾」，顯得格外陰柔孱弱！（圖／Facebook帳號「@WeTVTW」貼文）

霸總變了樣？！病弱腹黑也不影響我寵妻無度

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「霸道總裁」在影劇、言情小說、戀愛養成遊戲裡，一直都是不敗的角色設定。然而「霸道總裁」已到了氾濫成災的地步，雖然仍有不少人會買單，但「總裁」若沒有一點變化，不免讓人覺得千篇一律，缺了興致。

《傳聞中的陳芊芊》男主角韓爍，他是來自「以男性為尊」的玄武城的少城主，和「霸道總裁」一樣多金，一樣深情，但不同以往的是他自幼患有「心疾」，外型沒有高大威猛就算了，時不時捧心咳血，心胸促狹最擅長「人前裝病弱，背後小動作」孩是個十足的「腹黑男」，城府深、心機重，為達目的不擇手段。然而，同時也是一個愛自動腦補戀愛「醋桶」，甚至能為女主角義無反顧的偏執大男孩，鮮明兩大設定形成強烈對比。

無論是網劇還是小說裡，這種另闢蹊徑的霸道總裁，沒有高冷完美形象，披上「病嬌忠犬系」外衣，反倒顯得格外親切、可愛，甜寵心動魅力不減反增，絕對能讓你耳目一新！

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