爆紅甜寵網劇《傳聞中的陳芊芊》掀起「女配逆襲」題材閱讀風潮！
大陸戲劇市場近年已是網劇天下，尤其輕鬆沒壓力的「甜寵劇」已蔚為風潮。近期在騰訊視頻海外版WeTV全網獨播的甜寵網劇《傳聞中的陳芊芊》，無厘頭劇情笑料百出成功擄獲一眾網友的心，讓人直呼：「一開追就停不下來」。昨日VIP用戶已搶先收看大結局，官方微博上公開分享迎來破10億收視佳績喜訊，圓滿收官之餘，也讓不少看不過癮的網友們紛紛在官網留言求拍續作！
看劇名覺得平平無奇的《傳聞中的陳芊芊》 其實是一部可遇不可求，甜到犯規又不落俗套的古裝穿越劇。除了趙露思和丁禹兮領銜主演們的演技、服裝與拍攝畫面都很有水準之外，出采劇本設定是這部劇爆紅的關鍵。
有讀小編專文整理《傳聞中的陳芊芊》 3個讓人眼睛為之一亮的劇情設定，並推薦「讀創故事」平台上劇情設定不謀而合的小說，劇荒的網友不妨來讀小說解解饞吧！
都是為了活下去！「穿書女配」不得已的劇情設定
搜書關鍵字：＃穿書 ＃女配
《傳聞中的陳芊芊》劇情描述編劇陳小千意外穿越進自己的劇本裡，成為花垣城三公主陳芊芊，求生慾強的她，仗著自己是對作品人物情節瞭若指掌的優勢，彷佛開啟了「上帝視角」，將原本這個活不過三集就被編劇「賜死」的小小女配角，硬被她逆襲活成了女主角。
劇情加入這個元素的網劇和小說都會有一個很大的看點，就是主角會一面預測下個情節，推演劇情脈絡的同時，另一面還得跟自己寫的角色鬥智鬥勇，不僅考驗創作者劇情安排邏輯功力，更因此有了增添新奇有趣笑料與臺詞的發揮空間。
穿成惡毒女配，男主時時都要搞死我怎麼辦？穿越之後，為了活命，謝蘊桑每日想的都是如何討好謝元晟。謝蘊桑諂笑：“四哥哥，這是我給你準備的上好墨寶。”“嗯。”
“四哥哥，這是我特意給你準備的糕點。”“嗯。”
某日，謝蘊桑穿著新衣，嬌笑著跑到謝元晟跟前，“四哥哥，我要嫁人了！”某男面無表情的臉驟變，“你敢...”
她以為自己是炮灰嫡女，卻發現內幕重重，她以為這輩子一定會避開那個冷酷的男人，卻發現冥冥之中自有天註定。
心不甘情不願嫁給他，卻發現他就是那個個夢中出現千百遍的模糊人影。
她終於接受現實專心經營自己的生活，卻發現她的夫君竟然有另一層神秘的...
顛覆你的價值觀 ！重女輕男「女尊」世界充滿無限可能
搜書關鍵字：＃女尊 ＃女皇
劇中，七流小編劇陳小千嘔心瀝血寫一部劇《猛虎嗅薔薇》，其實是「女尊」題材大戲，在女主角的花垣城中，一切以女性為尊，男主角成長的的玄虎城則相反。雖然慌亂穿越進自己的劇本，不過正因為兩性關係異位書寫設定，使得城中男性自由處處受限、必須做小伏低，例如：不得任官職、需恪守「夫德」，出門在外要小心當街被調戲搶婚……諸如此類的橋段，為故事添增意想不到「笑」果！
不管是網劇還是小說，男、女主互換角色勢必會出現大量的「尚女情懷」，尤其編劇或作家創寫角色時，為了讓劇外觀眾、書迷更加有共鳴感，需得臨摹各種處境下的不適應反應以及內心糾結OS，趣味性及戲劇張力相輔相成，讓人看了大呼過癮！
臺灣暢銷網路作家：蝴蝶Seba，經典架空大燕朝系列！
生在世家譜排名第一的慕容世家，慕容鵷這個庶子庶孫的嫡女，相信自已在超豪華鬥神等級的慕容後宅磨練之下，嫁到哪都能混得風生水起。但天意總是如此難測，她這個「嫡女」，竟被家主許給了榮獲先天性心臟病和氣喘，曾被預言活不過二十歲的豐王沖喜。新婚之夜一見鐘情的小倆口，更在皇室一連串的抽風事件中，身不由己的攜手登上帝后之位……最後成為史無前例的鳳帝──史上第一個女皇帝。
寂靜的夜晚，距姬州皇城百里外的竹林裏跪滿了黑衣人一動不動，只能聽到風吹落竹葉的颯颯聲，不久，一陣勁風襲來，黑衣人前方出現了一名女子，一身紅色衣裙翩飛，身後還跟隨著四個人，月光下看四人容貌風華絕代，只是轉到女子臉上時，眾人都不免為那傾世容顏微微心驚。
子矝看著眼前跪下的眾人心裏片刻恍惚，六年前來到這異世孤苦無依，如今總算有了自己的依仗。
遙看皇城的方向子矝開口吩咐道：“過了這麼久，是時候回去算賬了”。
霸總變了樣？！病弱腹黑也不影響我寵妻無度
搜書關鍵字：＃病弱 ＃腹黑 ＃忠犬
「霸道總裁」在影劇、言情小說、戀愛養成遊戲裡，一直都是不敗的角色設定。然而「霸道總裁」已到了氾濫成災的地步，雖然仍有不少人會買單，但「總裁」若沒有一點變化，不免讓人覺得千篇一律，缺了興致。
《傳聞中的陳芊芊》男主角韓爍，他是來自「以男性為尊」的玄武城的少城主，和「霸道總裁」一樣多金，一樣深情，但不同以往的是他自幼患有「心疾」，外型沒有高大威猛就算了，時不時捧心咳血，心胸促狹最擅長「人前裝病弱，背後小動作」孩是個十足的「腹黑男」，城府深、心機重，為達目的不擇手段。然而，同時也是一個愛自動腦補戀愛「醋桶」，甚至能為女主角義無反顧的偏執大男孩，鮮明兩大設定形成強烈對比。
無論是網劇還是小說裡，這種另闢蹊徑的霸道總裁，沒有高冷完美形象，披上「病嬌忠犬系」外衣，反倒顯得格外親切、可愛，甜寵心動魅力不減反增，絕對能讓你耳目一新！
誰説醜女配殘王，只能是笑話一場？
昔日的無雙戰神，卻被自己親生母親迫害致雙腿殘疾，從此，他的世界墜入黑暗……直到她的出現！他説，她是他長久黑暗世界裏唯一的一縷星光，是他的救贖。
她是天才外科醫生，也是相府毀容庶女，更是曜王的王妃！
看似廢柴的她其實是朵黑蓮花，白蓮花姐姐真會裝，可她演技也不賴，不過就是黑吃黑，誰怕誰？
萬萬沒想到，某位黑化的王爺看似是惡狼，實則是忠犬，傲嬌腹黑又粘人，分分鐘將她寵上天！
一場穿越，從令人聞風喪膽國際特工到名聲狼藉的相府嫡女。夜闌心曰：裝，也是一種修行！
他絕美，妖嬈，艷壓天下，是世上最會扮豬吃虎的病弱王爺；她粗魯，跋扈，暴虐驕縱，是相府四體不勤，五穀不分的惡女。
不過一紙婚約，她怎麼就招惹上世界上最腹黑的妖孽？當冷情遇上腹黑，整個天下註定不再太平。
➽還意猶未盡嗎？想看更多讀創故事精彩內容，立即前往！
➽更多「穿書」選書，立即看
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言