【防疫大作戰‧徵文佳作】 小麥／自遠方的祈禱

(編按)作家小麥投稿時間2020/3/24，為保留徵文時事感，3月17日至3月23日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」。 • 3月17日 臺灣累計確診案例77，解除隔離維持22人。 • 3月18日 臺灣新增確診23例，本日累計100例，文化部宣布停辦2020台北國際書展，28年來史上因疫情停辦首例。馬來西亞即日起禁止國人出國，禁止所有外國人入境、禁止大型集會等活動至31日。 • 3月20日 全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。 • 3月21日 中研院1員工確診，即日關閉部分場館、員工遠距上班。 • 3月22日 臺灣新增確診16例，總病例數達169人。新加坡政府今日宣布加強防疫措施，禁止任何短期訪客入境及過境轉機，或是進入，明日生效。 • 3月23日 臺灣累計累計195人確診，目前29人解除隔離。

爸爸媽媽，好久沒看見你們了，一個月過去了，疫情仍然不見好轉，你們過得還好嗎？不知道什麼時候，才能再次相見。返校前的夜晚，夢見了自己得了肺炎，而被迫隔離，驚醒之餘，兩隻手仍死死的抓著床沿，看著頭上的時鐘滴滴答答、滴滴答答的走著，再過不久，就要回學校了，我好擔心。

大家從北中南各地回來，會不會有人生了病？生活在一起五個月，如果疫情爆發，會不會一發不可收拾？教育部延後開學，這也讓我這個住校生更加害怕，我們真的守得住嗎？

往學校的車上，吹著冷氣，額頭的汗珠卻一粒粒的滾落下來，一心想著學校這麼多人該如何防疫？口罩戴得再緊，依舊壓不住心中的那股對群聚感染的恐懼，深怕周圍的人「可能」就有新冠肺炎。直到我看見校園大門的景象如臨大敵一般，眼前多了好幾道關卡，不僅要確認身分，交換證件，全車的人也必須量體溫、戴口罩，而且，只有學生本人才能進入宿舍，我心想，也許學校針對疫情，有了不少改變了吧！但我還是不太放心。走進校園，看見學校旁的一些側門，或是學生走的小通道，早已封死。老師和學生們，沒有一個人閒著，不僅消毒所有的居住空間，詢問大家的口罩存量（因為我們沒辦法出去買），有許多幹部甚至提前開會討論我們接下來的應變措施。

看到這幅景象，心中的不安也退了一半，我擦了擦額頭上的汗水，心想著不知道接下來學校會怎麼做，來保護大家健康！當天晚上，我翻來覆去睡不著，把玩著手中的口罩，心想它會帶我度過這次的風雨，卻沒注意到口罩早已浸溼在掌心涔涔的汗水中。

當早上醒來後，一切的作息好像都換了個樣，除了量體溫，大家也都拿起抹布、拖把，開始了滴水不漏的消毒，從學校到宿舍，每個角落、每個開關，都必須用漂白水消毒，以前進餐廳吃飯也改以在通風、開敞的各班教室用餐，減少群聚飛沫傳染的機率，也降低了公餐具共用的風險。更重要的，除了吃飯以外，大家都必須「戴口罩」兩周，並妥善的處理丟棄的口罩，讓口罩的處理變得安全。在學校的日子裡，時間很快的就這樣過去了，漸漸地放下恐懼，夜晚緊緊握住的拳頭也悄悄鬆開了，似乎忘了外面的世界，仍然籠罩在病毒的威脅中。而我的父母親也即將在開學後面臨著巨大的挑戰。

直到前幾天新聞報導了某所高中開始有了校內傳染的案例，我才開始不自覺的擔心起你們的安全，每天要面對許許多多學生的你們，不知道在上課的時候，大家有沒有戴口罩？學校的防疫措施是否完善？大家是否都健康？唯一能做的，就是認真做好自己的本分，盡一個學生的職責，也祈禱這波疫情能盡快結束，大家都能健健康康、平平安安，生病的人也能早日康復。

最後想和爸爸媽媽說，我現在在學校很安全，你們都不用擔心！謝謝你們給了我這麼好的環境，讓我能在學校好好學習，你們送來的卡片、祝福，就像一股股暖風，吹走了恐懼，吹走了陰霾，讓我能毫不猶豫的，向著前方邁進，而我也相信，天下所有的父母親都是一樣的，你們都盡了自己的全力，保護著孩子們。感謝你們在這波疫情的付出，給了所有的孩子們一個不用害怕病毒的健康環境。

●汪漢澄評審短評： 本文從一位住校生對群聚生活的不安與徬徨開始，具體而微的呈現了社會大眾在疫情當中的忐忑，接下來描述疫情時期校內生活的日常，顯現即使在師生普遍的不安心境當中，適當的防疫措施還是有條不紊的進行著。作者在有所依循的穩定生活之中，慢慢的放下了恐懼，開始關切同樣也在其他學校工作的父母的安危。本文把一位年輕學子處在疫情與親情之間交相動盪的心情變化，描繪得十分傳神。

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