【防疫大作戰‧徵文優勝作】葛羅／受困湖北山村，樂觀安居靜謐田野

(編按)作家葛羅投稿時間2020/3/8，為保留徵文時事感，3月1日至7日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下，更多完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的「疫情整理包」。 • 3月1日 臺灣累計確診案例40 • 3月2日 臺灣累計確診案例41，日本高中以下正式停課。 • 3月5日 臺灣實名制口罩領取量增加，成人從7天2片增加為3片，兒童口罩從7天4片增為5片 。 • 3月6日 澳籍音樂確診個案在臺期間出入飯店及國家音樂廳，共有接觸者包括樂團團員、工作人員、計程車司機等人，103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。 • 3月7日 法、德、西三國病例大暴增，三國旅遊疫情升為二級警示區，鑽石公主號19名返台旅客今晨解除隔離，返家需自主健康管理。

此時此刻的我，正在湖北隨州，距離武漢車程將近兩小時的小山村裡。隨州傳說為炎帝神農故里，是華夏文明之始，也是編鐘古樂之鄉。

離封城已經45天了，在這度過了平生最冷也最溫暖的冬天。

山村裡人口不多，鎮上也沒有確診病例，只是對我這長期習慣於亞熱帶溫暖氣候的人來說，實在太冷了。

有次下了大雪，我和我五歲的兒子不顧冷冽，在雪地裡打起了雪仗，堆起了雪人，我們快樂地堆起了青蛙、恐龍和金龜車，短暫的幾個小時，忘記了自己身困農村，也忘記了就學就業及家計的煩惱。

大一入學時遇九二一大地震，新生訓練全面取消，大四畢業那年遇SARS，畢業典禮一切從簡，結婚後第一次返鄉過年，就碰上這超級疫情，朋友們說我運氣也真好。年前就計劃好了，買了金門高粱和滿車的伴手禮，忙著做工作收尾，收拾行李，根本沒注意電視上輕描淡寫的肺炎新聞，只計畫著待個一周就返程，自駕回程還可以到武漢遊玩，沒想到卻整整待了一個冬天。玩，想都別想了。

先生老家是典型的農村，空氣清新，恬靜靜謐。家中父兄種稻米、香菇、養雞養豬，自給自足，比起在城市裡，地廣人稀，避疫安全些，物資也充沛。在這不需像城市裡人人搶著排隊領口罩，或者花高價買口罩。我也學會了幾項新技能，疫情下人人都說全民皆廚，而我則是學會了在灶台邊燒柴煮飯，滷肉飯、炸薯條、烤番薯輪番上桌。廚藝不算太差的我，剛開始生火每每失敗，原來每項工作都有他的標準程序，生火農活也不例外，久了也就熟練了。剪香菇亦如是，和煦溫暖的天氣，父兄採集完香菇後，婦女們剪香菇腳要剪一個上午，天氣冷時，手指僵硬凍紅，甚至剪到破皮流血，剪久了速度也快了，伴隨著採集了幾百斤的香菇，農村生活也漸漸習慣了。

親朋好友看到我受困於湖北農村，不禁驚歎我這城市女子竟然能安居於此，佩服我樂觀的態度。我想既然發生了，那也只能接受，與其急迫懊悔終日不如欣然面對。幸好我們很安全，那也就足夠了。每天一早，我那五歲的小男孩最喜歡的是就是學雞鳴，「與雞高歌」，逗得鄰里一片歡笑。為了孩子們，大人們利用廢棄材料特別還製作了一個「大山里的鞦韆」，孩子們玩得不亦樂乎，尖叫連連。我們帶著孩子爬山、釣魚、採摘農作物、剪香菇，將遛狗、餵食兔子的責任交付給他。就當是一個長長的冬令營吧，讓他不受外界渾沌雜音所干擾，感知到童年樸實的田園記憶，深刻體驗及感謝農人的辛勞。

翻看著兩岸新聞，在疫情之下，每個人都是受害者，該隔離的是病毒而不是愛，有的人已在此役中失去家人，而有的人處境比你我更艱困；一線的醫護人員、防疫團隊為此奮鬥不懈，我們又怎能口出惡言互相詆毀傷害呢？所幸我一直保有樂觀且正向的心境，在湖北小山村裡自得其樂，所幸有兩岸家人讓我們互依互靠，朋友們的關懷短訊及留言每日不絕，我也相信疫情結束後，我和我的家人們返回臺灣後，受到的是熱誠的歡迎，而非歧視與排擠。寒冬過去了，老家的櫻花盛開燦美，也希望疫情早日過去，恢復昔日往常。

(作者長居廣東，為文化公司行銷策劃工作者。)

●汪漢澄評審短評： 作者是一位在新冠肺炎爆發時正好身處疫情震央湖北省，因而被迫封在小山村裡面的台灣人。本文別出心裁，並不加意描寫對疫情的種種不安與擔憂，或是生活上的不習慣與不便，反倒是從簡單樸實的山村生活當中，尋找出平日他處罕有的樂趣，為自己與家人經營出一個小小的桃花源。與「老妻畫紙為棋局，稚子敲針作釣鉤」同具亂世中的天堂片段之感，顯露一個正面積極且具韌性的心靈，如何在逆境當中持續優雅的生活。

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