【這就是單身‧徵文佳作】婷婷兒／單身幸福劇本

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「單身狗」的由來來自於英文諧音-SINGLE－多麼新穎且稚嫩的狗啊！連初戀的牽手也沒嚐鮮過。單身是否為公害的課題也和雞與蛋哪個先出現一樣難解，但在我的人生經驗裡，單身的智慧與成就在於自我本身的選擇。

國中時期很流行張棟樑所主演的〈微笑Pasta〉與玄彬挑樑的〈我叫金三順〉等偶像劇，情竇初開的少男少女們無不接受純愛的洗禮。此類劇情少不了貧窮樂觀的女孩必然在轉角不經意撞倒孤傲多金的總裁兒子、併加上倆人華麗角度轉圈後的意外之吻，此等芭樂劇情也感染了我們的純真心靈。於是還在每天迷偶像劇的我胡亂中被隔壁班、長得像蕭敬騰、突然抽長身材心智卻還跟不上的男孩告白，讓我第一次體會到什麼是我的少女時代。窗櫺邊下課遞來的飲冰室茶集奶綠上的愛情詩篇美化了青澀枯燥的啃書時期，一句「唉！給妳。」說完轉身就離開的酷樣子還以為他是〈惡魔在身邊〉的江猛學長。這是第一次被同窗們「班對班對」的取名，彷彿是一個個被供奉上佛桌的鮮花一樣、醒目且露骨的祭祀著。後來的少女情懷隨著基測大考將近而不了了之，在私校的明星光環下我也用課業為重的理由婉拒與他繼續交往。

後來的求學過程裡，我都是處於女子為患的女校中，就連大學也是陰盛陽衰的中文系。

進入軍職職場的競爭森林裡，軍營－家裡－運動場三點一線成了我規律初老生活的寫照。當初粉色系泡沫的青春偶像也紛紛年歲漸長踏入現實的人生，亦有人因婚姻破裂、小三橫行而纏上官司糾紛，青春偶像劇逐漸進階到重口味的長青韓劇〈大老婆的反擊〉。進入職場的二年後，在評估過對我告白的男同事的現實優缺點，我又再次登上有伴侶的彼岸。這次男主角沒有帥氣的外表也無壯碩的二頭肌，他的老實與儲蓄的好習慣成為最平淡的吸引力。本已在戀愛穩定時候一同在結婚證書誓下美好的諾言，也期待倆人能相互依伴到老，但人生就是如此令人感到措手不及，他在退伍後開始解放其玩心；沒有多餘的淚眼婆娑、吵鬧不休，我毅然決然地與他離異結束八個月的婚姻。

此時的我無人相伴左右，但我卻享受這短暫的沿途候車時光、好好欣賞窗櫺外的大好風景。半年後我與相識多年的閨蜜一同自助前往大阪療傷:在無暇乾淨的東大寺裡參拜、浸染禪宗寧靜的氛圍、在奈良市餵食追人跑梅花鹿的新鮮感讓我得以跳脫感傷的氣氛，路上的國中生露出可愛的虎牙對我們客氣地問好；在這異國境地無人知曉我的過往與悲傷，我以旅人的眼睛捕捉這美麗的世界。單身的浮海是福還是禍，得由你自己的智慧去處理與親身感受。

無論是身處單身的浮游飄渺或是神仙伴侶的羨煞之時，我學到的是－珍惜－珍惜自己與你愛的人事物。人生旅途路遙且漫漫，長途火車上有人上車與你相伴不離不棄，你應該心懷感激且珍惜。〈如懿傳〉中「蘭因絮果、自是有時」的結局也是現實感情中最大的代言詞：時間是沖泡茶葉的溫潤考驗，倆人是否能像茗茶一般回甘抑或是無味的漠然，都是我們無法掌握的嗟嘆。假使無人登車也罷，也許，我們能做的只是好好照顧愛自己；在獨處時學會如何自給自足並且擁有一份熱愛的工作及換帖的莫逆之交，真實的幸福與愛情才可能降臨！