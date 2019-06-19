【作家誌】現代武俠新秀水陽：誰說武俠只能古風？創作不該貼標籤

2019-06-19 17:31 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

以傳承中華文化、再次輝煌武俠小說為己任的「讀創故事」作家水陽，他所創作的作品從不曲意迎合市場熱門類別，目前共有三部作品在讀創故事連載中，分別是《任俠記》、《碧俠仙緣－仙淚癒血俠止戈》及《血徒行者》，篇篇精采，令人拍案叫好。賣座電影《三個傻瓜》中的名言「過去是經驗，現在是實驗，未來是考驗。用你的經驗不斷實驗，就可以通過考驗。」水陽創作正是如此。

過去他飽覽詩書，以扎實文學底蘊、凝鍊寫作經驗，實驗性創寫「現代武俠」小說，大俠不再著漢服或古裝，不只在亭台樓閣間飛簷走壁，在水陽筆下的大俠可以手拿話筒、釣竿，頭戴鴨舌帽，引領讀者感受「現代武俠」的魅力，為武俠小說注入新生命。不過，武俠沒了古風是否會變調？是否能用獨特的故事安排與文字渲染力，持續吸引讀者關注？另闢新創作格局，對未來作品有何安排？這些將是水陽接下來必須面對一大考驗！

讀創故事新進作家水陽外型溫文儒雅，喜愛武俠小說，也喜歡此題材創作故事。（圖／攝影 黃蕾） 分享 facebook

閱讀涵蓋古今中外，鍾情經典、偏愛武俠

水陽外型溫文儒雅略帶羞澀，曾獲文化大學華風系刊《劍客書香錄》小說類首獎，現以全職作家的身分在讀創故事中筆耕。也許是對自己作家志向非常堅定的關係，談起創作時想法成熟，非常有主見，他說：「我喜歡閱讀，最愛的是東方文化思想的經典名著，如：《道德經》、《孟子》、《莊子》、《論語》等。」他解釋，這些經典著作中涵納許多中華傳統文化中美好的儒道精神「愛」、「包容」、「兼容並蓄」，在21世紀的今天，我們依賴科技、習慣每天接觸網路媒體，但是我們老祖先千年留下的智慧與精神不該遭埋沒，因此他認為，唯有先瞭解自己文化，才不會被西方文化帶著走。

其實水陽也並非完全排斥外國翻譯書，像是擅寫歡喜冤家的愛情故事的珍．奧斯汀（Jane Austen）；讀來過癮的偵探懸疑故事的柯南道爾（Conan Doyle）; 創造魔法世界的Ｊ.Ｋ羅琳（Ｊ.Ｋ Rowlling），這些英國名作家他也非常喜歡，但是比起外國書，若能選選擇的話，他更愛東方經典，尤其偏愛武俠類小說，他進一步解釋，「武俠」所代表的不同的文化和精神，「武」代表一個人的「能力」，「俠」則是那份「捨己為人」的「心」，他說：「我最喜歡金庸的《天龍八部》，鄭丰的《天觀雙俠》，上官鼎的《王道劍》。尤其是《王道劍》，這本書顛覆了我對成功人士的定義！」所謂的王道精神，不是以自我為中心出發的「霸道」，而是共創價值，成功不一定是自身成功，助人向上成長晉升，也是一種成功，充分展現武俠的精神。

水陽最喜歡這三本武俠小說，(左起)鄭丰的《天觀雙俠》，金庸的《天龍八部》，上官鼎的《王道劍》。 分享 facebook

12歲加入寫作生意，歸功於國中啟蒙老師

何時有創作念頭？水陽開始回憶12歲的自己。他表示自己曾遭遇人際課題，比如同儕霸凌、告白失敗等負面情緒低潮時期，也許是「維特現象」作祟，起初年少的他懵懂把寫作當成一個發洩情緒的途徑，將得罪過的人處以死刑，現在回想起來有些可笑，但當時的確大快人心。而寫作開始轉變正向意義，是在他發現創作過程可以寄宿心情。持續練寫不輟後，駕馭文字變得更加得心應手，不僅寫作文，偶爾也會創作打油詩、五言絕句」抒懷也不難，再加上國中啟蒙老師公開朗讀他作文，給予莫大肯定與支持，使得自己也越來越有自信，不僅寫作帶來的成長有目共睹，同時也能將寄情託寓的精神傳下去，從那時便有了寫作當成人生志業的想法。

水陽認為寫作是一門好生意，寫作是成本最低的買賣，也是最方便進行的事業。只要有一支筆和一本筆記本，就可以加入「生產」行列。不過，他對於生產作品的內容質與量仍有要求與堅持。

我的武俠不只是「武俠」

很多人覺得「武俠」這個小說類型，是專屬於古代、專屬於刀光劍影、兒女情長。但是水陽心中的武俠絕非如此簡單。武俠涵蓋範圍其實頗廣，以三大武俠名家作品風格為例，金庸前輩的作品就是武俠加上歷史；古龍前輩的作品是武俠加上偵探和懸疑驚悚；黃易前輩的作品就是武俠加上歷史、玄幻還有穿越。因此，武俠不該只純粹單一種分類，難免會因為定義、標籤化，而侷限了創作與想像。

從經營作品角度思考，主題太過純粹確實危險。若作品想要脫穎而出，創作者不能盲目跟風，水陽說：「我的目標就是以『武俠』為基底，結合其他各類型小說，希望在過程中，迸出新的文學類型。」比如《碧俠仙緣－仙淚癒血俠止戈》與《任俠記》就是同一故事背景，掙脫古代時空框架，以「現代武俠」的形式推出，建立起差異化，作品才會更加鮮活、有意思。

然而更重要的是他堅信比起直接閱讀硬梆梆的文史哲典籍、或是，武俠小說娛樂屬性強，無距離感，更加平易近人，容易被接受，同樣也能做到文以載道。水陽坦言，現在的自己仍在不斷嘗試，當然，其實能與武俠結合的元素也很多，像是耽美、玄幻、愛情其實都可以嘗試，目前這幾種類型他都已有規畫且正在創作中，樂觀的他抱持相當開放的心態，未來創作也不排除更多類型與武俠做結合的可能。

水陽所創作的《碧俠仙緣－仙淚癒血俠止戈》與《任俠記》是關聯作品，目前穩定更新中。（圖／讀創故事） 分享 facebook

善用聯想風暴，輕鬆創寫角色與故事

當我們問到創作布局與構思時，水陽先從角色設定談起。人物是所有故事的起點，因此小說人物架構可說是核心，通常他會從生活取材，並透過公式化將「能力」或「職業經歷」佐以「聯想」找出能與武俠結合的特點，創造出「新角色」。他舉例，聽聞裝修師傅曾獨自一人未綁安全索，爬上十八層高的地方工作的故事後，他就會透過工人這項技職特長，聯想出一名「輕功高強的師父」的角色。有時候創造角色是很不經意的發現，像是水陽身邊有一位讀日文系的女性朋友，透過她的感覺聯想創造出一個類似「女武士」的角色設定。等有了角色後，再做一系列向外擴充聯想，包括個性、武功、兵器、職業、身上穿著……等等，漸漸的故事劇情鋪排也就躍然於紙了。

對於創作架構，水陽一直有個期許，希望自己作品有一天能夠做到「古龍的開頭，黃易的過程，金庸的結尾。」他說，故事的開端就應該要有古龍大師如詩般，讀來節奏輕快，一筆見血的懸念，挑起讀者興趣。故事過程則是能有黃易大師敘寫份量，精通各類學問，無論景物建築描寫都能細膩而豐富，最後必須要能有金庸大師不點破，不強求的結局，故事好像說完，又好像還能繼續，那種讓人讀起來心癢癢、深感意猶未盡的感觸。

水陽把寫過《人間詞話》的王國維名言「人生過處猶存悔，知識增時只益疑。」放在心底，更謹記父親補充的一句註解「不悔不疑不長進」。世事紛擾，生活即是一半沉浸苦悶，另一半則是前往苦悶的路上，希望自己的作品不僅能陪伴大家打發時間，還能讓更多讀者和自己一起種下「熱愛武俠」的種子，即使「創作」之路考驗重重，他也會繼續保持創作初心，堅定不疑向前方明朗大道昂首邁進。

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