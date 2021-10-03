【吹來閱讀的風‧導讀之二】鄭俊德：「閱讀，能帶我們到最遠的地方。」
文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，第二棒由「閱讀人」社群創辦人鄭俊德接棒登場，他說：「閱讀，能帶我們到最遠的地方。」故以此選書概念出發，挑選的書籍包括有《黑洞捕手》上外太空探索宇宙的奧秘；進入大朋友與小朋友都喜歡的童話世界《大文豪的童話：魔法魚骨、異想王后、藍鬍子的幽靈……狄更斯、馬克吐溫、卡爾維諾等30位文學大師，寫給大人與孩子的奇幻故事（中文世界首度出版）》；此外，從《傳染力法則：網紅、股災到疾病，趨勢如何崛起與消長》書中了解人心發揮社會影響力，在《我所去過最遠的地方》走入一段靈魂深處。邀請所有的讀者以閱讀為「交通工具」，駛往心之所向的地方。
導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合9月22日至10月31日的「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎大家至facebook粉專觀看影片，一同看影片、抽大獎。活動詳情見可至官網或facebook粉絲專頁查詢。
鄭俊德 完整導讀影片：
第43次中小學生讀物選介
文化部辦理「第43次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。
24位評審歷時4個月，由3,600種參選讀物中精選出的 618種好書！主題豐富且多元，陪伴大小朋友閱讀世界，開啟新視野。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
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