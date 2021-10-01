「吹來閱讀的風」導讀短片　邀民眾看影片抽大獎！

文化部辦理「第43次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，今年號召24位評審歷時4個月，由3,600種參選讀物中精選出8大類、618種推介讀物、70本評審特別推薦的「精選之星」，主題豐富且多元。

為推廣精選好書，本屆以「吹來閱讀的風」為主題，特別邀請五位來自不同專業領域的老師響應推廣活動，分別是知名作家朱宥勳、「閱讀人」社群創辦人鄭俊德、全球孩童創意行動（DFC）臺灣發起人許芯瑋、花蓮縣明義國小閱讀推動教師許慧貞、國家太空中心副研究員蕭俊傑等協助錄導讀影片，期待透過影片深入淺出分享本次精選之星，以不受限於空間的形式，搭起一座閱讀橋樑，共同傳遞閱讀的喜悅，啟發青年學子對閱讀的興趣與涵養。

另外加碼推出看影片抽大獎的活動！此次「吹來閱讀的風」系列導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎大家於10月31日前至facebook粉專觀看影片。活動詳情見可至官網或facebook粉絲專頁查詢。

完整「吹來閱讀的風」導讀影片清單：立即了解

官網抽獎活動：立即抽獎！

FB粉絲專頁：