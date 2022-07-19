大人的成長備忘錄　專訪鄭麗君

採訪撰文／郝妮爾

攝影／YJ

鄭麗君重譯《小王子》，聊起她的孩子與這本書的相遇，那也是個緣分。「唸給我的孩子聽的時候，他剛好六歲，跟書中的開頭一樣，也是六歲。」她說彼時孩子已經識字，但她仍樂於為之朗讀，「透過聲音，能夠慢慢加深孩子的感受力，他們可以在故事中經歷很多感情，體會相遇與分離，甚至體會死亡。」

也因為長年來陪伴孩子閱讀與成長，鄭麗君生命中諸多零散的記憶，也似乎重新被她體會了一次。

回憶小時候，鄭麗君說她的父母自中部北上創業，白手起家，鮮少有時間顧及買玩具或者書籍給自己，「所以愛書的我，從小就很喜歡窩在學校圖書館，我到現在還記得那個氣味。」她說的是堆放在老舊紙業散發出來的味道。

那麼，年幼的時候在圖書館讀什麼？繪本嗎？

不，她說，不若現代繪本選擇種類繁複，鄭麗君記得童年時候沒什麼繪本的概念，「我們那時候是說『故事書』。」她記得自己曾在學校圖書館中，翻找出一本童話版的《美人魚》，印象太深刻了，「因為讀完以後傷心了好久，那個悲傷的感覺我到現在還記得。趴在桌上，思考生命的幻滅。」她說。

鄭麗君笑說，至今想來，兒時的自己確實是個心思敏感的孩子，但即便故事會給予孩子幻滅的感受，那都是很好的鍛鍊方式，鍛鍊日常的領悟，培養同理的思考。

鄭麗君。（圖／聯合文學雜誌 提供，攝影／YJ）

故事裡有傷痕也有良善

當然，不只是對孩子，於大人來說亦然。有時候我們可能得藉由故事，才發現自己的觀點有所變化。

鄭麗君以繪本《快樂王子》為例，她說：「大人若看過王爾德的原著版本，回頭看繪本，會覺得饒富趣味，加上插圖和改寫，傳遞出另一種生命力。」過去許多人恐怕都是寄情於故事中王子的關懷與善意，然而鄭麗君近年重讀，卻深深被故事中的燕子所吸引，「燕子陪同快樂王子去愛這個世界，因而對王子產生出的情感，我覺得很動人。」

又或者，像是《花布少年：瓦蘭廷的彩色世界》中所呈現的色彩世界，鄭麗君介紹故事的主人翁「面對衝突跟暴力時，瓦蘭廷選擇用喜愛的色彩去縫補傷痕，給予善意」她翻到主角使用縫紉機的畫面，為我們說明：「他說『要把傷痕重新縫補起來』。」

在她的介紹下，繪本充滿了給予孩子的啟示，同時也是大人的成長備忘錄，長大過程留下的善與傷，最終或許都會在繪本中以看似童趣的隱喻，精準的刺進我們的心中。

陪伴一則故事，讓記憶甦醒

繪本總是無意中撞見我們生命的模樣，由是，在與孩子分享故事的過程，其實也是在分享我們的生命。《魔法阿嬤：豆豆的夏天》恰好可作為一種例證。

這是一本從電影轉化為繪本的作品，魔法阿嬤的形象深植於某個世代的人心中，那股生猛的生命力，以及其中傳達悲天憫人的關懷，在書中深入淺出地被寫下。「鄉村裡的各種聲音，對孩子來說還是會怕，可是阿嬤什麼都不怕，用扇子搧一搧風，就睡著了。」鄭麗君說，這個故事很棒，更棒的是，在與孩子分享的過程中，她能夠順勢聊到：「我也有我的夏天。」

她年幼時經常生病，每逢暑假，父母就會把自己送到大甲阿嬤家，讓她在鄉村中跑一跑，「我跟阿嬤感情很好，所以很能體會故事說的，鄉村與都市聽到的聲音與氣味，那種感覺完全不一樣。」

在與孩子分享這段往事之際，她體會到所謂的「陪伴」，就是參與彼此的生命。「我們參與孩子很多，其實也要讓孩子參與我們的。」她說。例如帶孩子上小學，他們在開學前夕去新學校走走，孩子問為什麼？她回應：「我記得我的小學很大，第一天走進學校看到那個偌大的校園很害怕，第一堂下課衝出去玩就迷路了，走不回教室。」她的孩子聽了，便說：「知道了，我會記住我的教室。」

陪伴是親子之間的互相參與，有時候也是此刻與昔日的對話。「其實很多事情我原本都要忘記了，不過跟孩子提起以後，很多事情就變得很鮮活。」她歷歷在目的那些事情，細節到第一堂課衝出去玩的鐵製欄杆，一路往上爬，打鐘的時候自己停在最高點下不來，迷路的時候在走廊上一間一間教室衝去尋找──記憶好像一下子醒了過來。

把初心寄情於一張同樣的椅子

成為大人以後，尋找初心變成一個艱難的課題，但若有一兩個故事陪著自己，就彷彿找到捷徑似的，我們可以隨時回返過去的自己。其實，這也正是《小王子》一再提及的事。

鄭麗君總說她十八、九歲的時候特別叛逆，叛逆得少年老成，總覺得自己不再年輕，「可是現在我已經超過五十歲了，卻覺得自己好年輕。」她笑了一笑，說如今思考「大人」的定義，覺得那並非年齡或者必然的心境，而是一種「你跟自己的關係、跟這個世界的關係。」

她在翻譯《小王子》的過程中，發現那些怪誕的大人，共通點皆是迷失事物的表象，失去了本然的好奇心，進而變得與世疏離，可貴的是小王子與這些怪誕大人的相遇，通常不帶批判，而懷抱真誠的對話。好像那是一條永遠都行得通的路——我們能夠靠真誠，回想起對生命美好。

帶著這份信念，鄭麗君長年以來有個習慣。「無論做什麼工作，我都是帶著同一把椅子。」她說，從「台灣智庫」開始參與公共事務，乃至後來擔任立法委員、文化部長，她都是帶著同一把椅子進辦公室。「本來只是一種習慣，因為坐自己的椅子比較舒服，久了就變成提醒——不管換什麼位置，所追求的目標應該都一樣。」

為了她的玫瑰花

時至今日，鄭麗君學生時代的叛逆，已被更大的責任感洗去。但即便作為一個懷抱初心的大人，也有可能在某些時候覺得孤獨。

鄭麗君分享她在逆風行腳團的故事，當年他們靠著雙腳，從台灣頭到台灣尾，二十二天走了五百多公里，她是領頭第一人，後頭跟著一大群年輕人。某次被問到，走在最頭，最怕什麼？她說：「最怕走到一半回頭，後面的人都不見了，剩我一個。」

這份孤獨地描繪是如此具體，清晰可見。卻也是懷抱著信念、致力於公共服務的人經常擁有的感受。

即便如此，鄭麗君繞回《小王子》的故事，故事中最經典的一段，莫過於小王子與狐狸所建立起的羈絆，他們為彼此所花費的時間，使得二人的關係變得如此重要，讓這份眼睛所看不見的關係，深刻的留在心底。

《聯合文學》雜誌2022年7月號（NO.453期）出版社：聯經出版事業股份有限公司出版時間：2022年7月1日出刊頻率：月刊

鄭麗君以這樣的心態面對她的信念、面對她一生所追尋的自由，如此結語：「我後來的體會是，我們要一起追求一個共好的社會，才有辦法讓每個人自由地成為自己。人的自由看似是個體的，可是必須在社會中、在關係中實現。而對於個人而言，如果我們在面對世界、面對他人，在與外在建立關係時，遺忘了最本然的善意，那麼我們在人群中也是孤獨的。」

說這句話的時候，她口中嚮往的那個共好的社會、社會中的人，似乎都成為她心中的玫瑰花，如同《小王子》裏頭說的，她對她的玫瑰花有責任，雖然有些事情即便耗費一生，也未必能看到終點，然而她花費在花兒身上的時間，已讓那些花兒變得如此重要。