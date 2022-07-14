【名單之後】陳威儒／玉不琢不成器──劉啟祥的藝術之「道」

文／陳威儒

入選 臺展第5、9回

修練──畫室裡的「一休小和尚」

當查畝營庄的庄頭囡仔成群結隊地在庄內遊玩嬉戲，出生柳營望族的劉啟祥，童年過得實在不輕鬆。在仕紳父親的安排之下，他自幼即隨著私塾老師學習。有次，一位日本畫師在他家寄居半月，年幼的劉啟祥親眼看見畫師一筆一畫勾勒出父親的肖像，小男孩的懵懂心靈裡，從此埋下了一顆等待施肥綻放的藝術種子。[註1]

在柳營公學校期間，因著繪畫興趣的顯露，劉啟祥受到美術老師陳庚金、以及二姐夫陳端明的引領，年僅14歲的他便赴日本東京青山學院中學部（關東的教會學校）就學，並利用課餘時間待在川端畫學校。就像武俠小說中被送進寺裡練功的小和尚，校內嚴格的素描訓練加上自我敦促，使得劉啟祥在日後前往文化學院美術部洋畫科進修前，就已奠定扎實深厚的基礎。

劉啟祥，《札幌風景》（サツボロ風景），1931。

再次踏上故鄉時，劉啟祥已是二十出頭的少年，旋即風光入選第五回臺灣美術展覽會。不過，初次的臺展入選，只是其藝術生涯的一個插曲。不久後，劉啟祥又踏上了另一段遠赴他方的進修之旅。

1932年，劉啟祥在前往法國的輪船旅程中，結識了關西美術學院畢業的楊三郎，在船上共處逾月，奠定了友誼基礎。兩人最終與另一位著名畫家顏水龍在法國聚首，結成莫逆之交，在離臺灣將近一萬公里的異鄉互相關照。[註2]

劉啟祥性格內斂寡言，往往避開社交場合，投注大量時間在畫室，鎮日對著模特兒練習作畫。然而，他同時喜歡遊走在閣樓林立的巴黎，頻繁地到展覽會參觀。與當時許多赴法習藝的畫家相比，他似乎更頻繁地進出羅浮宮，臨摹古典與現代藝術作品。寡言的他時常獨自坐在露天咖啡廳，不發一語地觀察摩登城市的人群。這樣的習慣，逐漸發展成日後劉啟祥人物畫作品中，散發溫暖感情的獨特語彙。

劉啟祥，《畫室》，1939，高雄市立美術館藏。圖片來源：吳惠芳編，《南方作為相遇之所：South Plus: 大南方多元史觀特展室. I》，高雄：高雄市立美術館，2020，頁50。

劉啟祥，《黃衣（坐婦）》，1938，家屬收藏。圖片來源：吳惠芳編，《南方作為相遇之所：South Plus: 大南方多元史觀特展室. I》，高雄：高雄市立美術館，2020，頁52。

大絕──構圖軟Q的光影擒拿手

劉啟祥師承日本繪畫老師，又在數年的旅歐經驗中修練臨摹功力。他擅長運用延展流暢的圓弧、色塊緊鄰線條的筆觸，使得畫筆下的人物輪廓與造型呈顯波動、柔軟的質地。[註3]在人物畫方面，稍微拉長的面部比例帶點寧靜淡漠，和作品整體刮刀堆疊色彩、讓色塊逼近線條的揮發與暈染效果，將畫面光影細膩地融進暖色調的背景當中，如此功夫讓南美館藝術總監林育淳老師用「光影擒拿手」的稱號，描述劉啟祥畫作中對光影細節的獨到掌握。[註4]

劉啟祥的藝術生涯，以充滿自由氛圍的法國秋季沙龍和日本二科會為主要舞臺。此時期的畫作彷若也結合了他的音樂學養，在畫面當中表現了音階排列的旋律躍動感。[註5]無奈的是，二戰方殷之時，他一貫夢幻綺麗的畫風格外不討喜，甚至招致「陷入趣味性表現」等冷言批評。[註6]對當時的畫家們來說，因應戰爭動員與自我美感實踐，兩者之間的權衡，可說是普遍的難題。然而，劉啟祥始終秉持自由創造的理念，如同繪畫生涯起步之初，給予其入選肯定的二科會之精神。

煉成──堅毅的意志

戰爭結束，劉啟祥繼青年時期回鄉參與臺展後，再度回到故土臺灣。鑑於高雄的藝術教育資源匱乏，劉啟祥集合三五好友，成立美術研究社團、甚至開始有了打造美術館的未來展望。高雄美術研究會、臺南美術研究會、南部美術展覽會、乃至於「啟祥研究所」，都是由這樣的熱血而催生。個性安靜溫和的他，對於藝術教育這一志業，顯然有著熱切渴望。

1977年，劉啟祥罹患血栓症，一度危急他的雙手。但劉啟祥不願放棄繪畫，靠著拉小提琴復健，依舊堅持作畫不輟。[註7]劉啟祥喜愛白色，往往透過紅、黃、藍等基本色調試圖表現繪畫對象。晚年，其筆力轉為柔和，強調整體調和感，排除紛雜或過於強烈的色彩，恰好呼應了畫家本身的淡泊性格。

劉啟祥如同武功派別的創教始祖，將臨摹用自身獨特的技法表達，不再停留於庸俗地寫實自然，發展為個人創作風格，成為一以貫之的執著意志。這一切也由他的長子劉耿一先生繼承，透過近期開幕的劉啟祥美術館（柳營劉家頤樓故居），也更能理解其在不同階段至晚年描繪臺灣鄉土題材的繪畫關懷，繼而延續這位畫家如同道長一般，寡言木訥又身體力行的實踐精神。

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