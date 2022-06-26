【故事借閱所】借閱瑪麗亞‧凱莉的故事，見證傳奇歌后的誕生《花蝴蝶回憶錄》

文／讀書共和國｜故事借閱所

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只要對西洋流行音樂稍有涉獵的人，幾乎都能哼上幾句瑪麗亞凱莉的暢銷金曲，歡度聖誕節的時候，她的歌聲也總是縈繞耳際，這位創作能量豐沛的當代樂壇天后，到目前為止，拿過5座葛萊美獎、19首冠軍單曲、15項告示牌音樂獎，不過這回她寫的不是歌曲，而是自己的人生故事。

《花蝴蝶回憶錄》，堡壘文化提供（圖／故事借閱所）

其實，擅長填詞作曲的瑪麗亞凱莉，一路走來的經典創作都反映了她在某段時期真實的生命狀態，因此這本《花蝴蝶回憶錄—瑪麗亞凱莉的真情告白》在某種程度上，等於是公開了這些動聽歌曲背後深藏的幕後故事。就像她性感不羈的外表一樣，瑪麗亞凱莉完全沒在謙虛，自豪地寫下那一首首讓她雄踞告示牌排行榜的冠軍單曲，是在什麼樣的心情下靈感湧現被創造出來的，她不吝嗇為那個一路抱持信念、勇往直前的自己用力喝采，但另一方面，她也毫不掩飾地揭露自己的童年創傷、黑白混血產生的自我認同混亂，以及伴隨成名而來的壓力和焦慮，所以這本記錄花蝴蝶生命印記的回憶錄，除了終生熱愛的音樂之外，另一個著墨最多的主題就是她的原生家庭。

跨種族的黑白混血身份讓瑪麗亞凱莉從小就吃了不少苦頭，外面的白人社區和學校無法全心接納她，甚至因為被女同學發現她的黑人血統而慘遭霸凌；在家裡，身為唯一一個膚色偏向白人母親的小妹，彷彿也不被哥哥姐姐所接受，雖然父母早在她三歲那年就離異，但是直到現在，早已貴為歌壇天后的瑪麗亞凱莉跟她原生家庭之間的關係，依舊是剪不斷理還亂。

《花蝴蝶回憶錄》，堡壘文化提供（圖／故事借閱所）

雖然特殊的家庭組成為她的童年和成長時期蒙上陰影，然而，也正是父母的基因帶給了瑪麗亞凱莉得天獨厚的音樂天賦，愛爾蘭裔的母親是一位歌劇女伶，曾經受過茱莉亞音樂學院的正統訓練，在小瑪麗亞晦暗的童年時期，母親的鋼琴和不時來到家裡的音樂人，是她照向未來的一盞明燈，瑪麗亞凱莉很早就展現了她過人的音感和歌聲，12歲就錄製了人生第一卷試聽帶，她略帶磁性的嗓音、婉轉的花腔轉調或許受到母親的影響，但是她在內心深處也坦承，自己不受拘束的爵士靈魂和都會風，同樣來自黑人父親的遺傳。

《花蝴蝶回憶錄》，堡壘文化提供（圖／故事借閱所）

天才不會被埋沒，瑪麗亞凱莉早年儘管經過一番寒徹骨，17歲隻身在紐約闖天下的時候，腳上只有一雙媽媽給她的、尺寸太小又開口笑的踝靴，但是她很快地在音樂界友人的牽線之下逐漸被聽見，賞識她的SONY音樂董事長，後來成為她的第一任丈夫，雖然這段婚姻在男方強勢的控制手段下讓兩人漸行漸遠，終究以離異收場，但不可否認，他們在那段魚幫水、水幫魚的合作期間，將瑪麗亞凱莉渾厚動人的歌聲傳送到全世界，奠定了她的天后地位，雙方的事業都獲益良多，我們也正是在那段90年代時期，開始著迷於她突破人聲天花板的無極限高音，還有那精湛絕倫的海豚音。

《花蝴蝶回憶錄》，堡壘文化提供（圖／故事借閱所）

可以說，天份、努力、意志和機運造就了舉世無雙的花蝴蝶，不過成為巨星的人生並不只有亮麗光彩，結束第一段婚姻同時，瑪麗亞凱莉的演藝事業和身心狀況一度遭遇亂流，她也遭受過許多不堪的噬血批評，但正如她筆下所形容的自己，目標堅定，「沒有人能毀掉我的靈魂」，靠著信仰走過死蔭幽谷，天后再臨，瑪麗亞凱莉的巡演座無虛席，而她一再進化的音樂風格，讓她從情感的覺醒提升到心靈的進化，出道三十年，花蝴蝶依然翩然飛舞，我們也還在傳唱、聆聽她一首首的經典名曲。

《花蝴蝶回憶錄》，堡壘文化提供（圖／故事借閱所）

這本書就像是一場花蝴蝶蛻變記，主人翁藉由梳理回憶療癒自我、撫平創傷，而身為歌迷又是讀者的我們，就像時代雜誌所寫的書評一樣，從這個精彩的故事中，見證一位傳奇女性將她生活中的不和諧音調，譜成動人的樂章。借閱瑪麗亞凱莉的故事，再次欣賞她的歌曲，會得到前所未有的全新享受。

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：堡壘文化 出版社 所出版之《花蝴蝶回憶錄》，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。