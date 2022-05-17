【故事借閱所】借閱歷史，讓我們更理解這個世界《血色大地：夾在希特勒與史達林之間的東歐》

文／讀書共和國｜故事借閱所

大家好！我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

書名：《血色大地：夾在希特勒與史達林之間的東歐》作者：提摩希．史奈德(Timothy Snyder) 出版社：衛城出版 出版時間：2022年3月20日

這個世界何其大，而我們的所知卻如此有限，在全球聚焦俄烏戰爭的此刻，閱讀這本《血色大地》或許有助於加深我們對這兩個交戰國的理解。

事實上，如今烽火連天的烏克蘭在上個世紀30、40年代也曾經飽受史達林的殘酷政策、以及納粹入侵蘇聯的大戰蹂躪，這個擁有千里沃土的主要小麥產地，在兩大獨裁者史達林和希特勒眼中都是經濟政策當中的糧食天堂，他們先是成為蘇聯「集體農場」政策下的犧牲者，在1933年史上最大規模的人為大饑荒中，有多達幾百萬人在這裡被活活餓死。之後的1941年又在希特勒揮軍入侵蘇聯時，遭到納粹德國占領，而這一次在這塊土地上喪命的則是大量的猶太人，以及三百萬蘇聯戰俘，在作者勾勒的這片《血色大地》上，烏克蘭可以說是最多災多難的地方。

史達林。（圖／出自《血色大地》，衛城出版）

從當前的國際局勢來看，在讀這本書的時候，我們不免會特別地關注烏克蘭，不過作者對「血色大地」的時空定義，都更加複雜而完整，他不諱言這就是一本描寫大屠殺歷史的著作，他把時間跨幅拉到二戰之前的1933年，也就是剛才提到的烏克蘭大饑荒，一直到1945年二戰結束前後，去探討這段期前夾在蘇聯史達林和納粹希特勒這兩大強權之間的歐洲，是如何讓1400萬人悲慘地死於非命。

這片血色大地，包括現在的俄羅斯西部、白俄羅斯、烏克蘭、波羅的海三國以及波蘭，在這裡，作者揭露了一個殘酷的真相，後人所熟知的奧斯威辛集中營，其實只是這段歷史的一部分，他試圖為血色大地的受難者發聲，因此關懷的不只是猶太族群，這本書使用了更多篇幅在過去並不為人所知的政策殺戮，這些黑色史料與猶太大屠殺都發生在同一片血色大地上。

（圖／出自《血色大地》，衛城出版）

1933年，史達林的經濟政策「五年計劃」，要求農民把所有辛勤耕作的成果上繳，以利國家工業發展，卻造成大批農民死於饑荒，而獨裁者及其黨羽為了掩飾決策錯誤，鞏固領導威權，又在1937和38年實施慘無人道的「大清洗」，剷除當權者口中所謂的富農。

之後，在德蘇友好期間，兩國共同入侵波蘭，殘害當地社會菁英，防止波蘭復國，而在希特勒背叛史達林入侵蘇聯之後，又違反人道原則餓死三百萬蘇聯戰俘，並且在占領地處死大量猶太人。

從1933年到1945年在血色大地上的死亡人數，或許更高於1400萬，但黑數已經不可考，身為歷史學家的作者能以十種語言直接閱讀資料，因此蒐羅了相當可觀的各國史料和當年倖存者的口述，以及死者生前的書信遺言，用個體的遭遇去映照整體的悲劇，也讓《血色大地》得以用「生」的觀點去討論「死」，讓巨量的死亡不至於只留給後人冰冷的數字。

但我也必須說，精讀這本書，需要一點心理強度，它以時間為軸，書寫近代歐洲最悲慘的一頁歷史，對於每個政策所帶來的犧牲都有具體詳盡的描寫，字裡行間重現的場景有時會讓人不忍卒睹，它的內容就像書頁一樣厚重，發人省思。雖然當年的獨裁暴政已經遠離，但我們必須讀歷史，尤其是像這樣治史嚴謹，同時兼容政治思想與文學感性的好書，如同作者說的「歷史是一場對於真相、理解與責任的追尋。」借閱它，讓我們更理解這個世界，成為更好的人。

讀書共和國｜故事借閱所｜Ep03.完整影片內容：

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：衛城出版社 所出版之《血色大地：夾在希特勒與史達林之間的東歐》，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。