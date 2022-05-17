鄭依妮／一種比24小時書店更沉浸式的閱讀體驗

文／鄭依妮（《新周刊》編輯部 編輯/記者）

24小時書店是一種被商業包裝出来的偽需求嗎？

2014年7月12日，位於廣州體育東路的1200bookshop正式對外營業，這是廣州第一家24小時營業的書店。

書店創辦人劉二囍還記得開業那天晚上，書店內人潮湧動，媒體蜂擁而至，所有人一起期待凌晨的到來。

那時候的人們對於凌晨的書店是什麼樣子充滿了好奇，究竟什麼人會在凌晨的書店閱讀？在書店紛紛倒閉的浪潮下，一間逆流而上的24小時書店，激發了公眾的好奇心。

廣州第一家24小時書店的第八年

劉二囍之所以想要開一家24小時營業的書店，緣於在台北的經歷。

如今，他依然記得在臺北的深夜兩點，自己從誠品書店敦南店走出來，看到出租車在街邊排著長隊，等待散去的讀者。

當時的劉二囍是震驚的，他以為，如果在廣州，這種景像大約只會出現在類似酒吧、夜店、會所或者大排檔所在的街道。

這讓劉二囍覺得，誠品是一個值得尊敬的書店：「從此24小時書店在我心中留下了一個念想。可以說，沒有台北的誠品書店敦南店，就沒有廣州的24小時書店1200bookshop。 」

中央電視台CCTV-9紀錄片頻道曾播放了一條在1200bookshop拍攝的片子，記錄了一些夜宿書店的人。

每週六晚上12點，「深夜故事會」會在這裡準時開始，歡迎任何有故事的人前來分享，觀眾經常會有上百人。

也許正是因為有這樣的堅持，在CNN評選全球最酷書店時，1200bookshop赫然上榜。

如今8年已經過去，在這期間，全國各地許多24小時書店熱熱鬧鬧地開業，又悄無聲息地離場。面對疫情，1200bookshop也不得不斷臂求生。

2020年5月31日，老闆劉二囍關閉了1200bookshop中信後街店，與此同時也不得不暫停了總店的24小時營業製。

曾經，1200bookshop在夜晚收留過擠進書店過夜的學生、背包客、抑鬱症青年……人們在這個24小時營業的書店裡感受了特殊的親和、安全與信任。

中信後街店歇業那天，劉二囍在1200bookshop的公眾號上發文道別，同時宣告體育東路總店暫停24小時營業一段時間。

這間店，第一次在夜晚熄滅了燈。他說：「在我目睹了凌晨店內15個顧客裡僅有2個常規讀者後，在我了解到店員無法勸阻他們脫鞋而散發出異味後，在我得知夜間失竊事件頻頻發生後，我覺得24小時營業需要暫時告一段落。（因為收留了很多人）書店夜間管理存在諸多不便，甚至存在安全隱患。24小時書店為很多人提供方便，可一些人太過於隨便，這個問題一直困擾著我。」

許多沒有閱讀需求的人湧進書店，也使得真正有閱讀需求的人失去應有的體驗，劉二囍不希望深夜書店成為另一個深夜快餐店。

除了一些能對外訴說的苦衷，這家24小時營業的書店，在深夜還有許多不為人知的故事。劉二囍經常要周旋於留宿者和派出所警察之間，讓他們配合做身份證登記，還要思考如何維持深夜書店閱讀的氣氛，這些都是讓他頭痛的難題，但接受采訪時，他都輕描淡寫地略過，不再細說。

深夜書店存在的意義是什麼？

在電商平台的衝擊下，實體書店舉步維艱，24小時書店的通宵營業更像一種行為藝術。

人們真的需要24小時書店嗎？全國如此多的24小時書店都陸續倒閉了，是否足以證明深夜去書店讀書就是一個被商業包裝出來的偽需求？

「三更半夜去書店閱讀確實是一個偽需求。」

劉二囍直言不諱。但他停頓了一下，又說：「而希望在深夜凌晨的城市中找到一個安身之處是硬需求，就算一個人也能夠不被打擾，這也是24小時書店所承載的意義。它能給人們在孤獨的深夜提供一個可以待著的地方，且不需要有太大的負擔。 」

凌晨兩點多的書店裡，有人趴在桌子上睡，有人靠著牆角睡，有人坐在台階上。

在深夜的1200bookshop，有個滿頭銀髮的老人在這裡翻閱詞典。他脾氣不好，常和別的顧客吵架。

但抱著磚頭一般厚的詞典時，他又極安靜虔誠。

有時夜裡人多了，他也會一個人抱著書跑到樓梯一角坐下。

旁邊，是他隨身攜帶的袋子，裡面裝著一堆破舊的換洗衣物。

一對在廣州城區擁有房產的夫妻幾乎夜夜來這裡看書，妻子睡不著，獨獨在書店能睡下。

丈夫陪在一旁，通宵安靜地看《資治通鑑》。對他們而言，也許24小時書店能夠提供一種歸宿感。

一位即將離開廣州的女生最後一次來到這裡，寫下：「一直不喜歡車水馬龍的街頭，不喜歡擠不完的公交地鐵，謝謝書店，讓我有了家的感覺。」

經歷過失戀、被辭退的年輕人專程回到書店留言：「還記得這裡的書和咖啡。想想這段時間經歷的事情，原來我已不知不覺成熟。謝謝有書有咖啡陪伴的每個夜晚。」

理想的城市就應該有足夠多的空間和時間讓人們免費棲息。劉二囍說：「我很欣慰夜間書店能夠給他們提供一些光和熱，與此同時，他們心懷感激之情，給予書店與店員尊重。我覺得服務於他們才是24小時書店更應該要做的，是他們的存在1200bookshop更有存在的價值。 」

位於北京東城區美術館東街的三聯韜奮書店，也在2014年轉型成一家24小時書店。

後半夜夜讀的人，除一些上班族、學生等白天沒時間逛書店的讀者，還有那些初來乍到闖蕩大城市的打工人，比如李昊。

「我曾經在失業的時候，在24小時書店住過一夜，當時身上只有40塊錢。那時書店深夜的光就是這個城市的光，只要有一個容身之所，我就能更堅定地留下來。後來找到工作了，我又回書店買了兩本書，表達自己的感謝。那段在書店過夜的經歷，讓我至今難忘。」

1200book&bed廣告牌。（圖／新周刊雜誌 提供）

晚上10點，書店停止營業後，只有住客可以繼續待在書店裡面，不受營業時間限制。（圖／新周刊雜誌 提供）

一家可以睡的書店，才是真正的沉浸式書店

對現代人而言，「先去實體書店逛一逛，看到喜歡的書就拍下來，回家網購」的模式，已經成了普遍的省錢策略。

那為什麼還要去書店？我們也許可以換一個角度來看問題：現在全世界的音樂正在重新回到一個販賣現場演唱的狀態，從業者不再靠賣唱片賺錢，唱片對他們來講是一個推銷演唱會的工具。

那為什麼很多人願意花一大筆錢去聽演唱會和音樂會？原因之一是為了感受現場氣氛。

同樣的，書店提供的也是一種閱讀的現場氣氛，而不再僅是買書和找書這麼簡單，去書店可能是為了尋求一種處於其中的閱讀體驗。

從「書店+X」的思路出發，如今，劉二囍還探索出了經營書店的新方向。他在荔灣湖公園開了一間升級版的1200bookshop——1200book&bed，這個面積達1100平方米的複合型書店更確切的描述，應當是「24小時的旅行書店」。

（圖／新周刊雜誌 提供）

1200book&bed的房間和傳統酒店房間不同，閣樓開放的的四人間裡，客人住在書架中，行李放在走道邊上。（圖／新周刊雜誌 提供）

這裡能提供低至44元一晚的床位住宿，雙人膠囊也不超過百元。

劉二囍在書架中間開闢了單獨的膠囊床位，就像把膠囊旅館植入到書店裡，每個房間都設置有窗簾，你只需專心閱讀、思考、入眠。這也是極具特色的、睡在書架中的單人膠囊床型。而全店的「豪華」房型「書房榻榻米」的價格也僅需兩三百元一晚。

雖然沒有傳統酒店中鬆軟的床墊和枕頭，住宿條件比起很多酒店也有很大差距，但是住客可以真真正正地住進書店裡，實現沉浸式24小時閱讀體驗。

每天晚上10點，書店打烊後，只有住客可以依然留在店裡安心看書。無論看到幾點，累了就可以抱著書倒頭睡去。

這是一種普通主題酒店無法複製的體驗。

劉二囍介紹，住在書店裡的人，有的是來這個城市短暫停留的背包客，也有已經在這個城市工作生活的打工人，因為這個書店而選擇在此長租下來。

在店裡的公共區域，會不定期舉辦讀書會和電影放映會，大家能在這裡認識很多同樣熱愛書籍的朋友。

目前，荔灣湖公園這家1200book&bed的長住客比例超過了50%，剩下的床位也經常一床難求。

不知不覺，唱片和CD機成了昨日記憶、小眾愛好，而實體書店或許也需要自我診斷、開方找藥、自我解救。

書店也許會消失，就像人生也會迎來終點，但劉二囍覺得，至少我們「需要有活過的體驗」。

回想起當年開24小時書店的初衷，劉二囍說：「書店是有能量的，人們走進書店能感受到這裡平靜的氣場，然後得到某種療愈。大城市太冷漠，溫暖的事再小，你都會覺得世界更好了一點。希望書店可以傳遞一種人情味，也希望外面不好的東西在這裡可以得到緩和。」