你的每一步都在為動物請命──〈無限生跡〉在有限生命裡，創造無限生跡

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

用足跡為動物發聲

〈無限生跡〉希望能讓人類的生活環境充滿生機，讓大眾更重視動物保育議題，因此打造多款台灣保育類動物鞋款，將「真實動物足跡」製成鞋底為主要設計理念，並融入動物圖像與棲地元素，當人們踩過水或泥土時，可以隱約看到動物腳印，藉此提醒人類，動物們正棲息於台灣，是我們的一份子；期許人們不要漠視動物，甚至為了當下的方便而破壞唯一的家園，導致牠們逐漸消失。藉由使用者邁出的步伐，悄悄地將品牌理念「千里之行始於足下」融入日常，並為瀕危動物發聲。

千里之行始於足下，邁出步伐傳達理念（圖／尼普利 提供）

這個鞋底大有文章

◎特點：

獨特創新設計的動保信念鞋底，以瀕臨絕種動物的真實足跡融合其生態環境的獨創鞋底。透過踩出的足跡讓使用者在日常中傳播動保意識，引起注意實踐保育之信念。

◎差異點：

鞋子普遍有鞋底造型設計，但少見具有「傳遞信念」的鞋底。〈無限生跡〉是少數賦予鞋底「廣告」功能的設計，藉由鞋底表達並主張動保意識。

鞋紋與實際踩出的樣子比對圖（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

有沒有一種經驗，穿了件衣服或背了個包包，發現它的內裡比外觀更迷人？除了好看，有暗藏些什麼信念嗎？〈無限生跡〉，一雙將保育動物足跡融入步履的概念鞋，讓走過的痕跡，成為動物們走過的印記，每個步伐，都為動物發聲。若不想牠們消失，有什麼現在能開始的？關於生存的環境，好的壞的，都在留下些什麼；若是負面的，等到破壞殆盡後才恍然大悟，恐也為時已晚。那些傷害的，不是生物們的、牠們的環境，是我們共同的唯一。

〈無限生跡〉正片

鞋盒打開後的內容物（圖／尼普利 提供）

設計團隊

天主教輔仁大學 應用美術系

Advisor｜胡發祥、余佳穎

Designer｜邱建翃、闞皎綱、魏嘉興、陳家葦、陳思妤、許嘉峻

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】