【故事借閱所】借閱Kobe的曼巴精神，我們都有機會照亮自己的生命《柯比．布萊恩用籃球挑戰人生》

文／讀書共和國｜故事借閱所

大家好！我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

書名：《柯比．布萊恩用籃球挑戰人生》 作者：HBK林聖淵 出版社：真文化 出版時間：2022年4月13日

借別人故事的光，照耀自己的生命，是很多人喜歡看傳記的理由。雖然看了之後，我們可能還是無法成為像傳主一樣了不起的人物，然而，光是傳記裡書寫的人生態度，或者一句簡單但發人深省的格言，往往就足以讓我們受用無窮了，讀這本《柯比．布萊恩用籃球挑戰人生:從童年到退休, 超越極限和成就團隊的24種態度》應該就能夠發揮這種激勵人心的正面作用。

不管是不是籃球迷，多數人對小飛俠Kobe都不會陌生，從上個世紀末到他退役的2016年，無論是單場比賽狂砍81分，或者斷了阿基里斯腱還能忍痛罰進兩球，20年的NBA生涯，Kobe留下了無數教人驚嘆的籃球記憶，最後，甚至連他告別人世的方式都震撼全世界，令人唏噓不已，但或許也正因如此，Kobe的「曼巴精神」更添傳奇色彩，永遠印刻在球迷心中。

Luke Harold@flickr

這本書的作者就是個不折不扣的Kobe迷，連寫出這本書的驅動力都是從一向奮戰不懈的Kobe身上學來的。的確，Kobe的身材條件、身體素質在高手如雲的NBA或許不是最頂尖的，但是他永不放棄的拼戰精神和刻苦勤練的自我要求，卻是多數人都難以望其項背的，他或許繼承了父親的籃球基因，擁有一定的天賦，然而他無止盡的追求卓越，才能打出遠高於父親的成就。

這本《柯比．布萊恩用籃球挑戰人生》裡所描寫的Kobe，就是這種付出99分努力的天才，雖然Kobe五歲就立下要打進NBA的夢想，但是命運之神並沒有一路眷顧他，和許多平凡人一樣，他的籃球之路也經過一連串的起伏跌宕，剛出道的菜鳥時期甚至還飽受嘲諷；而他對籃球的專注狂熱也形成個性上的執拗；至於他和俠客歐尼爾的ok連線雖然曾經造就三連霸的湖人王朝，不過俠客離開湖人當時，還是有許多人把帳算在與俠客個性不合的Kobe身上，讓他受到不少輿論攻擊。

Alexandra Walt@flickr

這些關於Kobe的凡人之苦，被作者鉅細靡遺地保留在這本書當中，在他筆下的Kobe相當人性化，並不因為傳主非凡的成就與超乎常人的精神力就把他神格化了，雖然是以類似編年的方式，從不滿三歲第一次接觸籃球的小Kobe，一路記錄著Kobe各個時期的籃球生涯，但是看起來一點都不像在記流水帳，反而非常巧妙地，從每個不同階段的Kobe身上提煉出越來越加成熟的人生智慧，這24個篇章的主題內容既是Kobe的生涯記錄，同時也隨之賦予不同的精神命題。這也就是為什麼我會說，即使是非球迷看這本書也能獲得莫大激勵，誰能想像一個五歲的孩子竟然能夠義無反顧地築夢踏實，終究成為那百萬分之一的耀眼球星呢！

Neon Tommy@flickr

而如果是看著Kobe成長的球迷，則是會非常享受作者對每一場關鍵戰役的描寫，透過活靈活現的文字敘述，我們彷彿被帶回那一場場精彩絕倫的NBA賽事當中，重溫Kobe越打越聰明的球風，感受他例行賽瘋狂的得分旅程、登峰造極的三連霸與二連霸，以及他2016年那場動人的告別秀。

書寫得成功的體育名人傳記，往往就像這本書一樣，會教人看得熱血沸騰，Kobe是一位偉大的球員，他的人生一半以上的時間都奉獻給了籃球，這本書所傳遞的，正如球迷對他的緬懷，柯比布萊恩這個名字已經成為一種精神，是早已遠遠超過籃球本質的存在。

借閱Kobe的曼巴精神，我們都有機會照亮自己的生命。

讀書共和國｜故事借閱所｜Ep01.完整影片內容：

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：真文化 所出版之《柯比．布萊恩用籃球挑戰人生》 ，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。