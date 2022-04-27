【出版NFT移民．文字作品】只是多條收入管道嗎？出版轉NFT的各種可能 ft.煮雪的人

伴隨熱門關鍵字NFT出現的資訊，似乎總帶著狂歡式的魔幻，更被視為注定成泡沬的龐氏騙局。然而NFT背後實則蘊含了科技與文化的遼遠想像，各領域的先驅嘗試藉此打造出理想的桃花源。 本專題從分散式出版探究Web3.0未來的內容樣貌；匯整NFT在數位閱讀的應用現況；借鏡NFT出版經驗開展對未來出版趨勢的觀察；並追索創作者經濟的理想生態，以及NFT如何兌現新聞的公共意義，Openbook邀請讀者一起關注元宇宙時代內容創作產業鏈的可能樣貌。（編按）

文／蔡曼尼（文字工作者）

在NFT當紅的時代，似乎萬事萬物都能化為NFT：知名酒吧推出票根型NFT，類似VIP通行證，讓持有者透過該憑證獲得發行商家的額外服務；遊戲廠商開放玩家以NFT形式購買虛擬地產，聲稱提早在元宇宙置產。各種創新嘗試在國內外屢見不顯，新科技擁護者勇於推出各種銷售模式。

出版品相關的NFT也紛紛向市場叩關，例如漫威將旗下漫畫經典集數的封面製成NFT；香港則有將老漫畫中的角色製成NFT；但NFT應用在文字出版品的案例仍不多見。美國作家Blake Butle號稱將小說《Decade》以NFT出版，但其所謂的出版，只是將瀏覽《Decade》文字檔的動作儲存成GIF圖並設置了NFT，買家購買這個動圖，單純作為擁有《Decade》所有權的憑證，最後收到的仍是小說的PDF檔。

在台灣，較知名的NFT出版品當屬「煮雪的人」於2021年以NFT出版的《小說詩集》：《小說詩集》共收錄48首詩，每首詩鑄成20枚NFT發售，並承諾就此絕版。NFT持有者可得到該首詩第一頁的圖檔憑證，藉由這項憑證，可解鎖存放在Opensea上的全詩文字檔。

（圖片提供：煮雪的人）

儘管早在NFT出現前即已有人嘗試將文字上到區塊鏈，但文字出版NFT總讓人感覺多此一舉，因為除非擁有者可以熟稔地閱讀原始碼，否則目前並沒有適合的介面或載體，可供持有人直接觀看鏈上的文字內容。

然而，隨著區塊鏈與元宇宙技術及應用日漸普及，文字出版品普遍「上鏈」或許指日可待，屆時的文學創作將會出現什麼樣的嶄新面貌？透過煮雪的人發行NFT過程中思考區塊鏈、NFT與智慧型合約（smart contract）[註1]特性的經驗，或許能窺見端倪。

➤以NFT再版自己的首本詩集：煮雪的人與《小說詩集》

（圖片提供：煮雪的人）

20歲即與朋友創辦《好燙》詩刊的煮雪的人，在發刊詞宣誓「新的結構形式與新的價值觀」，昭示了他不斷尋求新可能的企圖。2020年podcast熱潮進入台灣，當時正在日本攻讀碩士的煮雪的人，研究題目恰巧為詩的朗讀，於是興起結合兩者的念頭，順勢推出《好燙詩刊》podcast。

2012年出版的《小說詩集》，因為入選臺灣文學館的採購計畫，很快就銷售一空。其後經銷商洽談再版，煮雪的人在重新編排之餘，思考到《小說詩集》即使再版也沒機會再次被臺文館採購，加上新人初版的紅利不再，讀者購買意願可能銳減，再版的計畫因此一再延遲。2021年2月，彩虹貓迷因以300枚以太幣（時值1500萬新台幣）成交的新聞，讓煮雪的人開始關注NFT。當下半年又有讀者詢問《小說詩集》再版計畫時，盤踞在煮雪的人腦中的「NFT」與「小說詩集再版」終於湊到一塊。

《小說詩集》NFT推出後，收入很快就超越初版的版稅，從結果來看獲得了空前成功。煮雪的人不諱言，《小說詩集》NFT與其說是出版物，更像是收藏品——讓真正喜愛這部作品的人（或投機客）付出更高的單價來擁有這首詩。雖然銷售背後有許多可能因素，但這仍是NFT出版品一次成功的嘗試。

➤為創作者新增收入管道

虛擬錢包MetaMask（圖／Openbook閱讀誌 提供）

NFT的炒作熱潮以及層出不窮的爭議，雖然讓許多人擔憂最終難逃泡沫化的風險，但煮雪的人出版《小說詩集》NFT後，仍有許多創作者與出版人前來探詢請益，以至他索性製作了一個懶人包，解答各方的疑惑好奇。不過目前對此議題表示興趣、前來詢問的大多是獨立出版人，以及在網路平台發表的文字創作者，試水溫的成分大，傳統出版產業則多採觀望的態度。

NFT無疑為獨立出版或文字創作者新增了一條收入管道，但真要形成普遍的市場，仍有許多細節亟待克服。必要條件包括：人們普遍了解且不排斥使用虛擬貨幣，以及虛擬貨幣普及、市場上的投機客大幅減少，讓創作者與讀者得以產生正常的買賣關係（而非炒作行為）。

煮雪的人分享他先前舉辦《小說詩集》NFT的抽獎，不少得獎者因為無法成功開設虛擬錢包而感到挫折，甚至想放棄這項抽獎。「文學在既定印象中是與科技有些距離的，讀者或創作者在接觸這些新科技時，往往會因為這不是自己熟悉的事物而卻步。」煮雪的人說：「其實相關操作並沒有困難到無法完成，只是需要花些時間接觸跟學習。」

「稍微熟悉區塊鏈運作及鑄造NFT的方式後，NFT其實是一個很容易發表作品的方式。」煮雪的人認識很多原本並不積極發表的創作者（包含文字創作者、影評人及視覺藝術家），他們在接觸區塊鏈、NFT這些新技術後，都變得更有勇氣發表自己的作品，並開始與相關的Web 3社群有交流。先驅者小社群的凝聚感，以及學習新技術的喜悅，成為推動創作者前進的動力。

➤改變現況，不代表靠它能養活所有創作者

「如果把創作者分成：把創作當成工具來賺錢的人，以及全心奉獻給創作的人這兩類，前者也許可以很快賺到很多錢，但收入週期是相對較短的；至於奉獻給創作、就算賺不到錢也願意繼續的創作者，通常都會有自己的堅持，自然比較難去討好大量讀者。」煮雪的人認為，NFT並沒有辦法扭轉現實世界的規則，讓曲高和寡的作品進入NFT市場後就突然變得熱門，但它可以讓這類作品獲得更核心與長遠的支持。

NFT熱潮過後，快錢會離開，但技術會留下。煮雪的人樂觀表示，NFT不一定能帶來巨額收入，但它會改變大家對創作者收入的看法，讓更多人認知到創作的價值。不論對藝術或文學的創作者來說，NFT的追蹤性與智慧型合約，可以讓原作者在作品每一次轉手後都獲得分潤，創作者就多一分不屈服於主流市場偏好的本錢。

煮雪的人誠心相信：「當紅的創作者可能花了不少心思去考慮作品要怎樣才會賣錢，但是有了NFT之後，創作者也許可以少花一些心思在擔心怎麼獲得收入這件事。」

然而不可諱言的，目前NFT的銷售仍大多仰賴發行者既有的知名度，即使未來普及之後，這樣的現象也不太可能消失，能占有NFT多數紅利的，仍會是握有資源的創作者，鎂光燈外的創作者只能享有紅利的一小塊餅。煮雪的人強調：「NFT沒有厲害到能改變這件事，但它至少可以拉近兩者的距離。」

煮雪的人自嘲補充，「反正文學的曝光度已經夠低，沒有什麼可以失去的了。今天有一個東西（NFT）就是來改變現狀的，我們從中得利的機率，比起什麼都不做高多了。」

➤純文字創作的種種可能：版本、周邊與客製化

要將出版品NFT化，至少有三種可能的切入模式：「版本」、「周邊」及「客製化」。版本強調的是出版時序上的特殊性，利用NFT的不可逆特性，將實體作品的「版次」再現於數位型式。周邊是指將書籍中特定的圖像或人物做成NFT販售。最後則是在C2C模式下，未來預期會出現針對出版品內容，客製化額外章節的服務。

至於NFT應用在純文字創作上的新可能，也有更值得玩味的形式。

如同BBS時代盛行連載網路小說，手機時代興起極短篇，社群媒體的普及讓所謂語錄體或金句式的文章更易於曝光分享，都是文學受到載體影響的時代見證。科技左右了文學的內容題材與表現形式，而文學的想像也催生了科技的走向。

以目前方興未艾的IP相關創作及二創這兩個熱門的創作趨勢來看，結合NFT概念的操作，未來可能演化出不同於傳統市場邏輯的創作群集。

首先，未來可能出現結合生成藝術功能的同IP隨機故事。故事將會在Mint[註2]成NFT的同時隨機排列，宛如卡爾維諾《命運交織的城堡》中的塔羅牌接龍。讀者可以向創作者（項目方）Mint一份屬於自己的生成故事，這份作品屬於該IP系列中的一個版本。讀完之後可以在二級市場釋出，也可以購買其他人釋出的同IP故事。沒有人知道這個系列將會有幾種版本，讀者只能如同尋寶般盡可能蒐集。

協同寫作小說專案SCP基金會（圖片來源：Wikipedia）

這方面的應用首先要面對的便是相關的著作權問題，為這類二創型NFT建立專屬的智慧型合約協議。以此種合約協議發布NFT的項目方（一創），等於接受他人對作品進行二創，其後產生的相關收益要如何分配，也可以先行註明在合約中。即使要針對二創作品再進行「三創」的人，也須不斷上繳部分收益至原創作者手中。

➤鼓勵集體參與，可望創造更多價值

除了將重塑作者與讀者的關係，NFT也可能改變作者與作者之間的關係——集體創作非常適合搭配NFT，區塊鏈的追蹤性以及NFT智慧型合約的自動化，讓集體創作的利潤容易分配，願意共同創作的作者也會增加。

消費者直接參與並左右了創作走向，則是NFT概念下的另一種創作模式。煮雪的人以藝術界NFT開出9100萬元美金的作品《Merge》為例：《Merge》是一件專案作品，它在限定時間內讓買家購買NFT「質量」（Mass），並且質量的起始單價會隨著時間而越來越高（自帶稀缺性）。質量與其他質量會融合成一顆越來越大的球，當它大到一定規模後，能獲得額外的獎勵。這個看似富者越富的機制，也是在鼓勵購買者建立起去中心化自治組織（DAO），透過合作去爭取利益。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

最終，共有28,983位收藏家，花費$91,806,519美金，購買了312,686個所謂的「Mass」。《Merge》能創下這樣的價格，並非因為這顆球有多大，而是在於它吸引了近3萬人的參與。「集體創作的價值在於其行為本身，而非結果。」煮雪的人說。

文字創作也有類似的嘗試，區塊鏈文字創作平台Matters於今年3月推出的「2022預言書」計畫，即是讓使用者共同在一本日誌上寫下對2022的預言，最後整本日誌會以NFT賣出，獲得的收益將分給所有參與預言的使用者。（詳情請見：出版NFT移民．平台》用Web3對抗演算法，打造共同的廣場： 專訪Matters總編張潔平）

➤NFT出版品如何走出收藏品的框架?

檢視出版品移植到NFT上的效益，首先必然注意到，《小說詩集》以NFT完成再版的行為，與現今NFT趨向收藏品的形式是相近的。然而，這與傳統出版以普及、流通為目標的慣例，本質上是矛盾的：越多人觀看／購買是衡量傳統出版品成功與否的指標，而收藏品對於稀缺性的追求，似乎與這個目標恰恰相反。

然而從另一個角度來思考，現代人擁有一本書有時並不單純是為了閱覽，更可能是為了表達支持認同，或單純因為喜歡而想擁有。這點又與NFT收藏家的概念是一致的：NFT並沒有限制使用權，而是在具有無限副本的數位海中確立正本的身分，並不會因此讓副本消失。

無論如何，區塊鏈為出版及閱讀開啟了全新的典範，未來的NFT出版品勢必以與現行市場機制大相逕庭的模式來運行。在當前階段，出版業或許可以考慮嘗試搭配實體書或電子書，推出限量NFT版本或相關周邊。至於未來會如何發展？也許如同煮雪的人所說，「等到元宇宙實現，持有《小說詩集》NFT的人便等於在元宇宙擁有一本《小說詩集》。」我們只能等待在元宇宙閱讀的那天到來。

備註： 1.智慧型合約（smart contract）：智慧型合約概念於1994年由一名身兼電腦科學家及密碼學專家的學者尼克·薩博首次提出。是一種特殊協定，在區塊鏈內製定合約時使用。智慧型合約主要提供驗證及執行合約內所訂立的條件。允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。智慧型合約的目的是提供較傳統合約方法更優的安全性，並減少與合約相關的其他交易成本。 2.Mint：在貨幣界中的意思是「鑄幣」，代表打造出一個NFT。

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「出版NFT移民．文字作品》只是多條收入管道嗎？出版轉NFT的各種可能 ft.煮雪的人」，未經同意，請勿轉載。