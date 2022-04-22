【故事借閱所】借閱作者的童年，我們得以療癒自己《童年：哥本哈根三部曲1》

文／讀書共和國｜故事借閱所

大家好！我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

身為女性閱讀女性作家的親身體驗，內心總是格外地受到觸動，僅管身處在不同年代、不同地區，對於丹麥這位國民詩人托芙·迪特萊弗森所描繪的童年經歷與人生波折還是很容易感同身受。

書名：《童年：哥本哈根三部曲1》作者：托芙．迪特萊弗森 (Tove Ditlevsen)譯者：吳岫穎出版社：潮浪文化出版時間：2022年3月30日

說起托芙·迪特萊弗森，或許華人地區的讀者對她並不算熟悉，甚至在西方文壇，也是直到近幾年才受到高度關注與肯定，但是在她的祖國丹麥，托芙早已是家喻戶曉的詩人、作家，她曾經獲得丹麥文壇最高榮譽的「金桂冠文學獎」，作品也被改編為音樂、電影，甚至被選入小學教材當中，然而很遺憾地，她直到死後40年才在歐美文壇聲名大噪，而讓她受到矚目的正是這套《哥本哈根三部曲》。

這個系列作品以第一人稱書寫，具有非常強烈的個人色彩，也被視為所謂「自傳小說的先驅」，三部曲所詮釋的是三個重要的人生階段：童年、青年與婚姻。中譯本從最初的「童年」先出版，讓讀者可以從成長的源頭認識這位丹麥詩人，去理解她所處的時代與家庭背景，以及或許是由此而生的個人特質：敏感、孤絕和文學天賦。

托芙在一次世界大戰結束那年出生於哥本哈根的藍領家庭，在那個只能求溫飽也還談不上男女平權的年代，托芙的童年過得極為壓抑，母親對她冷淡疏離，她自己又與周遭環境格格不入，這本小說裡許多看似尋常的生活描寫，以及人際互動，都隱約能嗅到主人翁的早慧和她的善於自我隱藏。為了努力取悅母親，得到一點點關愛，她總是必須隱瞞真我；為了跟學校和鄰里間的朋友們相處，她得常常裝笨，或者跟著大家沒來由的大笑，儘管她心裡覺得那些事一點都不好笑。

這麼早熟敏銳的心靈，似乎只有透過文學詩歌才能得到慰藉，熱愛閱讀的父親可以算是她的文學啟蒙者，雖然她的父親一點都不鼓勵女孩子閱讀或受教育，然而與生俱來的文學才能，讓她在書裡找到平靜，同時那些無法對別人說出口的感受，也在心裡化為一句句流暢優美的詩文，陪伴她度過晦暗的童年時期，早在六歲，托芙就能為自己的心情寫出簡單的詩句，後來她把這些創作真正地書寫在紙上，在哥哥將這些筆記翻出來之前，這一切都是只屬於自己獨享的童年秘密。

（圖／翻攝自讀書共和國之故事借閱所EP01影片）

當時的托芙連15歲之後能夠繼續受教育都無法奢望，恐怕更不可能想像自己日後將成為丹麥最具代表性的作家之一，在50歲左右的中年才回望人生完成自己的《童年》，在我看來也像是隔著遙遠的時間距離在總結那個人生階段，她提到學校老師肯定她的天賦，但也難以接受心裡尊敬的圖書館員竟然給她一本童書閱讀，從那句「這樣粗糙的句子，怎麼可以存在圖書館的一本書裡？」就可以看出文字與書在少女托芙心目當中的神聖性，對她來說，只有像法國大文豪雨果的《悲慘世界》才具有真正的啟發性，從她非得越級到成人區找書閱讀不可，便可以理解為什麼她會與還在垃圾間八卦的童年玩伴漸行漸遠了。

孤立的童年經驗似乎造成托芙的一生都在追求認同，事實上，她的文學成就是受到丹麥普遍肯定的，在這本書裡出現的廣場、學校如今以她的名字命名，街坊鄰居也以這位偉大的詩人為榮，可惜，英年早逝的托芙自己是看不到了。借閱托芙的童年，讓我們也有機會療癒自己。

讀書共和國｜故事借閱所｜Ep01.完整影片內容：

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：潮浪文化所出版之《童年：哥本哈根三部曲1》，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。