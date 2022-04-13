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哪個神明生日要到了？〈聖誕快樂〉源自台南聖誕的地方刊物

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
刊物內頁搶先看（圖／尼普利 提供）
刊物內頁搶先看（圖／尼普利 提供）

一本專屬於我們在地的聖誕刊物

〈聖誕快樂〉以地方期刊的概念製作，雜誌內容中以輕鬆的切入點安排，帶入重要的知識訊息。為了不讓宗教習俗議題表現太過乏味單調，每期設定一個有趣的面向主軸進行採訪，同時也用台灣聖誕節的角度，帶領讀者認識台南的人、事、物，再搭配期刊固定的單元，角色漫畫、人物採訪、期間限定網路帳號互動等，讓讀者閱讀起來不會有太多負擔，兼顧能簡單易懂的了解「台灣聖誕節」為刊物宗旨；希望讀者在訂閱期刊後，能夠進入或接觸「台灣聖誕節」的生活日常。

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日
書名：《書上設計展2021》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2022年1月15日

年輕世代的圖文話傳統

有別於傳統書籍刊物，〈聖誕快樂〉內容使用貼近年輕人的語彙，避免艱澀難懂的內容。視覺上的設計也較傳統刊物豐富，每一頁都帶來不同的視覺饗宴，猶如身歷其境；畢竟廟宇活動本就圍繞在你我周遭，已深深植入在我們的生活中。

透過紅包香水紙，製造喜事香味氣氛（圖／尼普利 提供）
透過紅包香水紙，製造喜事香味氣氛（圖／尼普利 提供）

●引言人的話

聖誕節，對大多數人聯想到的就是西洋、紅色、浪漫等等，而〈聖誕快樂〉重新探究了「聖誕」一詞背後的意涵，反轉了既定的印象，將逐漸被國外節慶強勢掩蓋的台灣文化導入，反轉一般認為聖誕節屬於西方慶典的概念，注入來自東方、來自台灣的氣息。

其推廣方式也對應到了所要主打的年輕族群，受「文青們」喜愛的紙本刊物、結合哏圖式的趣味社群行銷，內容也不同於傳統介紹文化民俗的嚴肅，在圖像內容中創造了各種屬於台灣感的「聖誕快樂」意象，深刻注入台灣在地、屬於神明的聖誕文化。

特殊夾頁，將書中專有名詞做簡單解釋（圖／尼普利 提供）
特殊夾頁，將書中專有名詞做簡單解釋（圖／尼普利 提供）

﹝引言人小檔案﹞

FLiPER

FLiPER 取自英文單字 flip，意指翻轉、翻動，加上er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信，每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方，等待著內心發起小小革命的那一天。

我們是一個充滿創意的團隊，喜歡嘗試新的事物，欣賞自己的與眾不同。我們以「創作」出發，報導日常中的生活、故事、風格、設計等四大種類的大小事，希望持續透過分享美好的事物，傳遞、提升文化價值，刻畫生活裡每一處值得留心的美好。並且以最即時、直接的互動方式，將每一份創作與其背後的理念向外傳遞。

半加工金紙材料透過絹印手法印刷（圖／尼普利 提供）
半加工金紙材料透過絹印手法印刷（圖／尼普利 提供）

設計團隊

南臺科技大學 視覺傳達設計系 創意生活設計組

Advisor｜許宏賓

Designer｜陳佩琪、李予扉、吳易昕、張凱崴、莊謦淯

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

聖誕節 閱讀專題 台南

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哪個神明生日要到了？〈聖誕快樂〉源自台南聖誕的地方刊物

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