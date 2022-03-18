換一枚時光的紀念品——郵幣社

文｜張黛瑄；插畫｜林家棟

「每個人都有收藏癖，只是看收藏的是什麼。」經營郵幣社的張老闆這樣說。

想想確實如此，收藏行為的背後是股難以言喻的衝動，只有同道中人才能心領神會。

而郵幣收藏是一個浩瀚的世界，那些細小物件猶如人類古今中外歷史與政治的殘片。以近代中國貨幣為例，除了主要的鈔票硬幣，還有咸豐時期的官票、清末的鐵路債券、民國的銀圓券——那些稍縱即逝的政權、喧騰一時的經濟政策、不再存有的生活型態，都遺留下了可實際捧在手上的證物。

從舊書街到郵幣街

臺北牯嶺街往昔舊書攤聚集的印象長存人心，但在今天走訪的過程中，會發現書店沒剩幾間，一眼望去是綿延不絕的郵幣社。原來自1984年郵政博物館啟用後，附近便出現零星的郵幣攤；而原為集郵迷聖地的中華商場於1992年走入歷史，許多商場內的郵幣商遷至牯嶺街，填補了舊書攤消失後留下的店面空缺，漸漸成為「郵幣一條街」。

牯嶺街上的郵幣社有新有舊，「樂群」當年從中華商場起家，「孔太太」則是早年就在郵政博物館外擺攤；最新的幾間，店齡還不到10年。我今天拜訪的這家郵幣社資格不算最老，店面更不算大，但獨樹一格的是張老闆對這個領域的滿腔熱忱。

父親給的第一枚紀念幣

今年50歲的張老闆，回憶起自己小時候便對舊錢幣很感興趣，看到比較老、沒看過的錢就向阿媽要來。「我爸爸給了我一顆建國60年的紀念幣，要說的話，這應該是我第一個真正的收藏。」

他找出一枚盒裝的銀幣遞過來，拿在手中沉甸甸地。

真正一頭鑽入這個世界，則要到張老闆30多歲時。「那時知道自己錢很難存住，我錢賺很多，一個月3、40萬也是花光光。」他不經意地講出了相當驚人的數字，「就想說來找一些嗜好休閒，剛好這是我喜歡的，也能保值、甚至增值。其他收藏家看到喜歡的是買一兩個，我是一直買一直買。一個月賺的錢將近快一半都買這些，家裡放一堆。」

張老闆因為勤跑牯嶺街，和店家混得很熟，11、2年前，正好這家店面空了下來，隔壁老闆就問他要不要來開？他對老本行已感到疲乏，就因緣際會地做起頭家。

收藏家跳進來做老闆在這行不算常見，本著一如既往的熱忱，張老闆耗費了許多額外心力在推廣上，甚至開了談論郵幣收藏知識的YouTube頻道。

經驗就是鑑定儀器

推開店門，就踏入被3個玻璃櫃圍繞的一方小空間，可供客人走動。左面主要是紀念幣，右面陳列外國貨幣，正面櫃臺的中國、臺灣古幣種類最為豐富，是張老闆的主要收藏領域。

客人的年齡層很廣，以4、50歲的中年人最多。郵幣社的經營工作表面上單純，就是收貨、陳列、賣給客人，看不見的則是老闆長年累積的專業知識。市面上物件真真假假，從一文不值到驚人天價都有，但這家店裡鑑定物品的工具僅僅三樣：放大鏡、磅秤，以及老闆的豐富經驗；他拿在手上掂一掂，觀察齒邊作工、測量比重，就已心裡有數。店內一角，櫃子裡數量可觀的相關書籍，許多是張老闆擔任顧問的作品。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

錢幣收藏的種類繁多，收藏家的偏好各有不同，有人試著網羅各國鈔票，有人愛蒐集有趣味號碼的新臺幣。張老闆最投入的是紙鈔，直到該有的都有了，要補足缺漏就得慢慢等待緣分。「這時會覺得收藏癖沒辦法滿足，就也開始玩錢幣。不過我主要是玩上面寫中國字的，不玩國外的，因為看不懂英文。」他直爽地笑說。

張老闆不時到中國出差，在兩岸做些買低賣高的交易，命運引領他來到上海、遇見了現在的妻子。晚婚的他，現在也是兩個稚兒的父親了。

古錢幣界的「中國崛起」

「十多年前剛開店的時候，星期六這邊很多人晃來晃去串門子、聊天，這些人不知道跑哪去了？」張老闆回憶著。

即使在疫情之前，這裡一天也頂多2、3個來客，有9成的交易都在網路上完成，我問張老闆為什麼實體店家還開得欣欣向榮？「最起碼是一間政府合法登記的店、用心在經營的生意，對買家來說比較安心，也可以來現場看，實體店家絕對有這些優勢。也不是說一竿子打翻網路賣家，但畢竟只是一個帳號，給人感覺有差。」

而這些年的市場變化，最明顯就是「中國路線」的崛起。「2、30年前中國還沒發展起來，文物都賣來臺灣，華人市場的字畫、紙鈔、硬幣都是臺灣在做莊家。加上國民黨撤退來臺時，像袁大頭、帆船等銀元，和四大銀行的紙鈔都帶來臺灣，數量多又便宜，所以沒什麼人理會，大家都是玩臺灣的東西。」

「當中國經濟慢慢穩定，開始對文物有了興趣，就慢慢加價從臺灣買回去。」圈內所說的「袁大頭」，指的是刻有袁世凱頭像的銀幣；從2010年時一枚200塊漲到現在的5,000多塊。中國買家對後來的老臺幣興趣缺缺，只有「舊中國」東西的價格穩定上漲，大家一窩蜂跟著買，如今被郵幣社視為商品中的硬通貨。「我常常想這到底是收藏、投資，或是投機？」張老闆意味深長地說。

替人抬轎又如何？

滿載古物、亂中有序的小店裡，有兩支高高的白色打光板，是張老闆做YouTuber的家私。他從兩年前開始拍影片，分享郵幣收藏的各種相關知識，邀請的來賓個個都非等閒之輩。

他特別推薦我看的一集，請來了中央造幣廠退休的鈔票雕刻師，「傳統的造幣方式和現在不同，我想說把它記錄下來，不然往後人家要找這些資料不容易找。」

「收藏人數跟以前是差不多，甚至有變多，只是大家都想買中國的東西。為什麼我會想推廣？其實最大的初衷是想推廣臺灣的東西。」

「我老婆說你幹嘛那麼累？臺語講就是『你佇扛轎扛甲著忝的』（你是扛轎扛到累的人），最後也不見得是你獲利。我的助理說你好像經紀人一直打電話敲通告。」張老闆心平氣和地說：「我的想法是，做這行業就只有買賣，有沒有機會為自己留下一些什麼？就這樣子而已，最起碼我做了啊。」

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第51期「起造新世界：臺灣文化協會特輯」。