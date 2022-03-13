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當白紙般設計師，遇上最漆黑美術紙──書上設計展2021 X 采憶：NT元素紙

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
《書上設計展2021》書籍情境照。（圖／尼普利 提供）
《書上設計展2021》書籍情境照。（圖／尼普利 提供）

　　在極致黑的紙張與特色黑的油墨裡，交錯在特銀與局部光中，層層疊疊是漆黑裡、卻見層次分明的流轉。《書上設計展2021》視覺設計由楊士慶設計師與海流設計共同操刀，從黑得發光的封面裡，帶出「設計人的點線面人生」，感染來自新銳設計不設限的可能。

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日
書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

《書上設計展2021》封面封底。（圖／尼普利 提供）
《書上設計展2021》封面封底。（圖／尼普利 提供）

　　書封設計上藉由點線面去傳達一個態度，點線面的構成在設計裡頭就像是一個基礎，從點到線到面的構成裡，去穿透關於排版的點點滴滴，才能有最適切的呈現，進一步發想衍生出嶄新的作品。設計是一段累積的過程，從 0 到 1，不是說變就變，是不厭其煩、一而再再而三裡漸變，成熟設計師在基礎功力上一定絕不馬虎、沒有妥協。而透過將點線面轉化成 icon 的方式，搭配文字的排版，結合特黑、特銀、局部光等印刷加工，呈現陰與陽的呼應。同時傳遞在設計這條路上將基礎穩紮穩打。《書上設計展》就像新秀設計師被發掘的舞台，擁有新穎的作品瘋狂想法的新秀們，勇於創造也不忘設計初衷。

《書上設計展2021》書封選用溫潤手感的「NT 元素紙」，加上特黑、特銀、局部光等印刷加工，處處可見層疊變化的驚喜。（圖／尼普利 提供）
《書上設計展2021》書封選用溫潤手感的「NT 元素紙」，加上特黑、特銀、局部光等印刷加工，處處可見層疊變化的驚喜。（圖／尼普利 提供）

　　《書上設計展2021》書封用紙選用采憶紙業 Cherry Paper 的 NT元素紙。手感與質感兼有之的「NT元素紙」，是日本頂級色紙，特別加入了 15% 的日本棉花，不僅為紙張增添了獨一無二的觸感，更賦予了紙張更強的可塑性、更好的韌性與更多可能，跳脫色紙既定的色彩印象，從各色系著手去衍伸、改良，高達 120 色的選擇，提供了更多元豐富的可能性；加上不同的後加工應用，讓「NT元素紙」乘載了一份別具人文溫感的質度。

《書上設計展2021》由書封延伸的內頁設計。（圖／尼普利 提供）
《書上設計展2021》由書封延伸的內頁設計。（圖／尼普利 提供）

　　有些質感你只能眼見為憑，透過螢幕來感受無法完全。從封面到內頁的點線面延伸，跳躍在黑國度為基底的無極限思緒，第六集的台灣畢業設計年鑑──《書上設計展2021》，在極黑裡映照著的是一顆顆閃閃發亮的新星。如果畢業設計是設計師青春年歲的第一個代表作，那麼《書上設計展2021》收錄懷抱初生之犢不畏虎、勇往直前的新銳設計師們之跨領域佳作，可說是一本最熱血設計年鑑。這本由尼普利與〈設計發浪Designsurfing〉共同企劃，從「畢業設計」出發的設計書，是能速覽新銳潮流的窗口，想讀設計的你、為設計燒腦的你、找設計潮流與人才的你，絕對不能錯過！

《書上設計展2021》書籍情境照。（圖／尼普利 提供）
《書上設計展2021》書籍情境照。（圖／尼普利 提供）

了解更多資訊

● 封面紙張－采憶紙業 Cherry Paper：NT元素紙

● 書籍攝影－孫晨哲（C.C. Tomsun）

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

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《書上設計展2021》書封用紙選用了采憶紙業 Cherry Paper 的 NT元素紙。視覺設計由楊士慶設計師與海流設計共同操刀，由尼普利與〈設計發浪 Designsurfing〉共同企劃，是速覽新銳潮流的窗口，想讀設計的你、為設計燒腦的你、找設計潮流與人才的你，絕對不能錯過！

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