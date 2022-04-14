【名單之後】王子碩／從孔廟司儀變身大畫家──方昭然的逐夢人生

文／王子碩（聚珍臺灣總監）

方昭然 入選 府展第1、3-6回

臨時趕工交出的作品竟然會入選，令我有些不知所措

面對記者採訪，還不滿16歲的青年，抓著頭惶恐的回答。

1938年，方昭然在朋友慫恿下，花了兩天時間趕工，以《文昌閣にて眺めた風景》（從文昌閣眺望風景）趕在第一回府展截止期限前送件，竟然順利中選。令人驚訝的是，他就讀末廣公學校時，其實對繪畫並不感到興趣。

家族世代住在臺南孔廟內侍奉的方昭然，公學校畢業後就在孔廟做起導覽的工作，也多次擔任大通（即司儀）。每天待在孔廟常看到有人來寫生畫畫，燃起了他的興趣，於是閒暇時開始將他從小到大生活場域畫了下來，以再也熟悉不過的孔廟作為主題，竟在沒有接受過專業美術訓練的情形下，以未滿16歲之齡入選府展。

方昭然，《文昌閣にて眺めた風景》（從文昌閣眺望風景），1938。

臺南孔廟文昌閣上景象。筆者2013拍攝。

打開繪畫之路的方昭然，立志成為職業畫家並接受西畫家鈴木千久馬指導，之後又連續入選第三到第六回府展，選擇的題材幾乎都以臺南孔廟或廟宇有關。

方昭然，《樂器庫》，1940。

約1930年代臺南孔廟樂器庫內影像，陳列物品幾乎與方昭然畫作完全一致。圖片來源 Ease Asia Image Colletion

方昭然，《廟の朝》（廟之朝），1941。

《廟の朝》畫作地點推斷即為今臺南孔廟販賣部，此空間曾為方昭然之畫室。筆者2020拍攝。

戰後劇變繼續向前

1945年二戰結束，臺灣政權易手。方昭然並未停下腳步反而更加活躍。1946年入選戰後第一屆省展特選。之後前往光華女中、亞洲美僑學校任教，並積極參與美術活動，參與展覽獲獎不斷，曾與黃靜山主辦第五屆南部聯合美展。

1957年第五屆南部聯合美展於臺南社教館（原公會堂）舉辦，方昭然為主辦人之一。圖片來源：黃冬富，《「臺灣南部美術協會‧南部展」之研究》，2016。

歷史畫作修復或重繪的插曲

在畫壇活躍的方昭然，也開始接受官方委託修復畫作。一批1935年臺灣博覽會委託畫家小早川篤四郎繪製的歷史想像畫（其中一幅為小早川再委託顏水龍繪製），原本收藏陳列於日本時代臺南歷史館（位於今中西區公所區域）二樓展示間。戰後歷史館遭軍方佔用，畫作轉往作為民族文物館的赤崁樓展示。

之後因赤崁樓展間漏水乏人維護，這批畫作毀損嚴重，其中三幅畫作（小早川篤四郎繪《鄭荷媾和談判》、《鄭成功立姿圖》、顏水龍繪《傳教士范無如區訣別圖》），在1969年委由方昭然修復。在文物修復觀念尚在摸索的年代，畫作修復多由畫家補筆甚至重繪，方昭然以重繪方式處理這批畫作，並簽下自己名字。多年後來龍去脈漸被遺忘，引起畫作是誰所繪的疑問。

圖左：方昭然重繪後之《鄭成功立姿圖》，臺南市美術館藏。圖片來源圖右：《鄭成功立姿圖》小早川篤四郎原作樣貌，引用自《臺灣歷史畫帖》。

在2003年中華日報的訪問中，方昭然提到曾經手國立歷史博物館壁畫的修復，並表示自己並非修護而是重繪。從這些脈絡中大致可以猜想，當年這些畫作年久失修毀損嚴重，主事者的期待可能並非成本相當高的「修復回原貌」，而是選擇請畫家依樣重新覆蓋。而臺南這批歷史畫作在2016年由臺南美術館委託南藝大古物維護團隊進行修復，運用含X光掃描在內的現代科技，確認這三幅畫作的確經過大範圍的重繪覆蓋。

前往日本追尋舞台

對於畫技求知若渴的方昭然，於1962年赴日大阪深造，除了精進畫藝以外，更開拓視野並與日本各界交流，逐漸在日本畫壇建立地位。擔任日本觀光協會藝術顧問、亞細亞航空特約畫家，並於1979年入日本籍改名東方昭然。

1989年，方昭然已在日本舉辦過五十幾次個展，且在臺北與舊金山辦展，並擁有日本美術家聯盟會員、現代水彩畫協會理事、審查員、新槐樹社本會會員等頭銜，在日本畫壇發光發熱。他出版個人畫集《画業50年 東方昭然画集 水絵の世界》，收錄主題遍及臺日歐美的四十幾件作品。

畫冊中含多位日本國務大臣在內的各界重要人士紛紛留言支持，方昭然出身臺南的畫作特色一再被提起。其中時任東京アーティゾン美術館館長的嘉門安雄如此評論：「方桑的畫非常明亮愉快，多數為水彩畫、且畫的是故鄉臺南的風物，整體的節奏和人產生共鳴。從他的畫可以感受到健康和活動力。不拘泥理論，而是樂在其中，畫風容易親近。」

回鄉辦展依戀更深

方昭然，《孔廟大成坊》，1990，臺南市美術館藏。圖片來源

2003年方昭然應周氏蝦捲邀請回到故鄉臺南辦展，在周氏蝦捲總店及孕育他的臺南孔廟展出。這位曾經是孔廟司儀卻意外入選府展而立志往美術發展，最後在不斷努力下，前往日本畫壇綻放光芒的傳奇人物，終於再一次回到熟悉的家寫生。記者訪問他時，他表示自己的心願是把臺灣古蹟風景畫作推廣到世界，讓世界藉由美麗的畫作認識臺灣。

方昭然的經歷，不只是一位出身日本時代臺南畫家奮鬥歷程，同時也是一段「愈在地、愈國際」的故事。