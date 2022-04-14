【名單之後】王子碩／從孔廟司儀變身大畫家──方昭然的逐夢人生
文／王子碩（聚珍臺灣總監）
方昭然 入選 府展第1、3-6回
臨時趕工交出的作品竟然會入選，令我有些不知所措
面對記者採訪，還不滿16歲的青年，抓著頭惶恐的回答。
1938年，方昭然在朋友慫恿下，花了兩天時間趕工，以《文昌閣にて眺めた風景》（從文昌閣眺望風景）趕在第一回府展截止期限前送件，竟然順利中選。令人驚訝的是，他就讀末廣公學校時，其實對繪畫並不感到興趣。
家族世代住在臺南孔廟內侍奉的方昭然，公學校畢業後就在孔廟做起導覽的工作，也多次擔任大通（即司儀）。每天待在孔廟常看到有人來寫生畫畫，燃起了他的興趣，於是閒暇時開始將他從小到大生活場域畫了下來，以再也熟悉不過的孔廟作為主題，竟在沒有接受過專業美術訓練的情形下，以未滿16歲之齡入選府展。
打開繪畫之路的方昭然，立志成為職業畫家並接受西畫家鈴木千久馬指導，之後又連續入選第三到第六回府展，選擇的題材幾乎都以臺南孔廟或廟宇有關。
戰後劇變繼續向前
1945年二戰結束，臺灣政權易手。方昭然並未停下腳步反而更加活躍。1946年入選戰後第一屆省展特選。之後前往光華女中、亞洲美僑學校任教，並積極參與美術活動，參與展覽獲獎不斷，曾與黃靜山主辦第五屆南部聯合美展。
歷史畫作修復或重繪的插曲
在畫壇活躍的方昭然，也開始接受官方委託修復畫作。一批1935年臺灣博覽會委託畫家小早川篤四郎繪製的歷史想像畫（其中一幅為小早川再委託顏水龍繪製），原本收藏陳列於日本時代臺南歷史館（位於今中西區公所區域）二樓展示間。戰後歷史館遭軍方佔用，畫作轉往作為民族文物館的赤崁樓展示。
之後因赤崁樓展間漏水乏人維護，這批畫作毀損嚴重，其中三幅畫作（小早川篤四郎繪《鄭荷媾和談判》、《鄭成功立姿圖》、顏水龍繪《傳教士范無如區訣別圖》），在1969年委由方昭然修復。在文物修復觀念尚在摸索的年代，畫作修復多由畫家補筆甚至重繪，方昭然以重繪方式處理這批畫作，並簽下自己名字。多年後來龍去脈漸被遺忘，引起畫作是誰所繪的疑問。
在2003年中華日報的訪問中，方昭然提到曾經手國立歷史博物館壁畫的修復，並表示自己並非修護而是重繪。從這些脈絡中大致可以猜想，當年這些畫作年久失修毀損嚴重，主事者的期待可能並非成本相當高的「修復回原貌」，而是選擇請畫家依樣重新覆蓋。而臺南這批歷史畫作在2016年由臺南美術館委託南藝大古物維護團隊進行修復，運用含X光掃描在內的現代科技，確認這三幅畫作的確經過大範圍的重繪覆蓋。
前往日本追尋舞台
對於畫技求知若渴的方昭然，於1962年赴日大阪深造，除了精進畫藝以外，更開拓視野並與日本各界交流，逐漸在日本畫壇建立地位。擔任日本觀光協會藝術顧問、亞細亞航空特約畫家，並於1979年入日本籍改名東方昭然。
1989年，方昭然已在日本舉辦過五十幾次個展，且在臺北與舊金山辦展，並擁有日本美術家聯盟會員、現代水彩畫協會理事、審查員、新槐樹社本會會員等頭銜，在日本畫壇發光發熱。他出版個人畫集《画業50年 東方昭然画集 水絵の世界》，收錄主題遍及臺日歐美的四十幾件作品。
畫冊中含多位日本國務大臣在內的各界重要人士紛紛留言支持，方昭然出身臺南的畫作特色一再被提起。其中時任東京アーティゾン美術館館長的嘉門安雄如此評論：「方桑的畫非常明亮愉快，多數為水彩畫、且畫的是故鄉臺南的風物，整體的節奏和人產生共鳴。從他的畫可以感受到健康和活動力。不拘泥理論，而是樂在其中，畫風容易親近。」
回鄉辦展依戀更深
2003年方昭然應周氏蝦捲邀請回到故鄉臺南辦展，在周氏蝦捲總店及孕育他的臺南孔廟展出。這位曾經是孔廟司儀卻意外入選府展而立志往美術發展，最後在不斷努力下，前往日本畫壇綻放光芒的傳奇人物，終於再一次回到熟悉的家寫生。記者訪問他時，他表示自己的心願是把臺灣古蹟風景畫作推廣到世界，讓世界藉由美麗的畫作認識臺灣。
方昭然的經歷，不只是一位出身日本時代臺南畫家奮鬥歷程，同時也是一段「愈在地、愈國際」的故事。
#名單之後087
參考資料：
〈十六歲の少年 臺展に入選 頭をかいて恐縮〉，《臺灣日日新報》，1938年10月19日，日刊5版。
《臺南聖廟考 完》，山田孝使，1918年8月1日。
《聖廟釋奠儀節》，林海籌，1933年6月4日。
〈臺南風物志（一）〉，《臺南文化 第1卷第1期》，賴建銘，1951年10月24日。
〈陳璸謁康熙記〉，《臺南文化 第3卷第1期》，林斌，1953年6月30日。
〈方昭然懷鄉畫展〉，《中國時報》，1985年9月22日，9版。
《画業50年 東方昭然画集 水絵の世界》，東方昭然，1989。
〈東方昭然個展〉，《聯合報》，1992年10月13日。
《臺灣美術月報》，1994年4月。
《臺灣美術年鑑》，雄獅圖書股份有限公司，1997。
〈八十歲東方昭然回臺南探親 再拿畫筆寫生古蹟 依戀更深〉，《民生報》2003年1月30日，CR02版。
〈情繫孔廟，東方昭然府城展畫〉，《中華日報》，2003年2月10日，10版。
〈周氏蝦捲小吃店充滿藝術味 東方昭然畫作令客人賞心悅目〉，《民生報》，2003年2月22日，CR02版。
〈多項專業的嵌合 文物的醫治：關於文物修復〉《南美館月訊》，臺南市美術館，2017年6月
〈作品狀況分析清單〉《臺南市美術館籌備處105年度典藏品維護修復》，臺南市政府文化局，2016。
《「臺灣南部美術協會‧南部展」之研究》，黃冬富，2016。
《畫我臺灣——日治時期新美術中臺籍畫家的繪畫題材》，蔡介倫，2018。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言