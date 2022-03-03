【名單之後】磚木取夥／創作如同星羅棋布島嶼的蔡旨禪

文／磚木取夥

蔡旨禪 入選 臺展第9回

旨趣求詩境・禪安入畫圖

當上述「旨趣求詩境」「禪安入畫圖」被寫在墓碑碑文上，它形容的是什麼樣的人生？

這是曾出現在澎湖馬公的一則碑文。上下聯首字「旨」「禪」，說的便是被稱作「澎湖第一才女」——蔡旨禪。生於1900年，卒於1958年。這幅對聯則概括了她重要的生命片段「寫詩」、「作畫」及「修禪」。蔡旨禪一生修禪且創作不輟，因為教師工作的關係必須輾轉各地。直到57歲時，從新竹青草湖靈隱寺遷回澎湖，最後葬於故鄉的島嶼之中。

雖然，蔡旨禪的名字雖僅出現在臺展第九回的入選作品《優曇花》，但這幅作品如同是一座島嶼，引領我們得以窺見她的創作之洋。

《旨禪詩畫集》[註1]中的畫作作品。圖片來源：筆者翻拍自《旨禪詩畫集》。

根據統計，蔡旨禪有許多留存於世的創作，共有詩作582首、畫作66幅[註2]及少數的書畫、文章等，大部分作品保存在後人為他整理遺稿而刊行的《旨禪詩畫集》中。她留下的許多詩作文字，讓我們能夠更具體的理解她想表達的意念。

生成五彩大文章，僻島何來此石良。疑是女媧曾煉過，補天剩棄水中央。 堪誇島嶼若崑岡，特産無殊璞玉良。大器一經磨琢就，好同瑚璉共爭光。 ——蔡旨禪《澎湖文石》

這篇描述澎湖特產「文石」的同名詩作《澎湖文石》，成為蔡旨禪為人知曉的開端。這篇詩作，讓她在澎湖「西瀛吟社」詩作比賽中，以首位女性身份掄元。並刊登在1924年7月19日《臺灣日日新報》第8684號〈西瀛特訊·重開擊缽〉的報導中。詩社比賽掄元的同年年底，她即被邀請至彰化福吉齋堂教授經文，隔年1925年，則在福吉堂設館「平權軒」開始對外招收學生教授漢文。

取作「平權軒」的原因與蔡旨禪特殊的誕生背景有關，她的父母經過長期日日虔誠禮佛祈求，才終於迎來了她的誕生。等到九歲時，她便已決定要長齋禮佛，終身不嫁，奉養父母並為雙親祈福。所以教書授徒成為經濟獨立的工作選擇，也成為表達想法的重要場域。「平權軒」，便表示了男女在才思成就之上，並無二異。在她的詩作《有懷》也可以感受到這種氣度。

出頭女界正芽萌，詎忍無才過此生。昂首高歌天際上，撫膺一嘯彩虹橫。 ——蔡旨禪《有懷》

創作之於蔡旨禪，有許多時刻，是被用來表述志向，從中得到自我昇華。她在彰化、霧峰、新竹各地擔任教師同時，也不斷以這些閱歷作為養分，讓自我在修養、學識得以提升。

在創作表現自己，又在觀賞時重新將創作內化為自我的一部分。如此自我昇華的過程，亦如同修禪、修行一般。

蔡旨禪照片。圖片來源：維基百科。

不過，有修禪的出世，蔡旨禪也有較為入世的一面。1927年，在彰化「平權軒」任教兩年之後，她被延攬到著名的霧峰林家擔任家庭教師。當時，霧峰林家的林獻堂，正值積極投入臺灣議會請願運動，家中時常舉辦各式啟迪民智的活動。與林獻堂私交不錯的蔡旨禪，也因此參與了許多社團活動，在創作中，她也留下了，她對於社會的一些想法。

薰陶文化趁潮流，喚醒同胞歲一周，鼓起精神能合作，清新之氣溢瀛洲。 ——蔡旨禪《霧峯一新會一週年題祝 之二》

蔡旨禪的創作，許多時候都能透露出正向、積極努力的觀點。雖然，繪畫傳世的數量不如詩作，但也都有著水準以上的程度。繪畫對於她，也是一種表達態度的方式。

書畫由來足自娛，閨中盡日用功夫。而今倣得古人意，坐對青山仔細摹。 ——蔡旨禪《學畫》

詩解窮人不怕窮，每逢佳景畫詩中。熊魚莫漫貪心盛，滿想詩工畫亦工。 ——蔡旨禪《和韻》

這樣正面向上的動力，讓蔡旨禪在1935年，得到林獻堂資助的旅費，進到廈門美術學校修習畫技，同年返臺以後參加臺展，才能夠有了現在所見在臺展第9回所入選《優曇花》。雖然不知道什麼原因，她的名字未能再次出現於臺府展。但《優曇花》一畫中色彩分明而型態健康的葉面，挺拔而有骨氣的花梗以及抽出一叢秀氣如同透著花香的花瓣。在構圖上葉子橫生超出畫面，不在意框限的生長姿態。也讓人聯想起蔡旨禪在社會中，以女性之姿，以才華服人，並以各式作品深留人心的自我寫照。

無將比擬玉芙蓉，婀娜枝柔塵不封，將貌比花儂未及，花無才思不如儂。 ——蔡旨禪《題自照》

蔡旨禪，《優曇花》，1935。

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