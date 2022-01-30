卑南人的竹占　專訪中研院民族所：陳文德

訪問‧整理｜陳涵郁、邱芊樺；攝影｜陳筱勻

11月的一個微雨午後，我們前往中央研究院民族學研究所拜訪陳文德老師，還好疫情趨緩，才得以進入他的研究室訪談。行前，老師還客氣地表示研究室東西太多，可能會有點擠，其實置身書堆中進行訪問，更讓我們感受到這四十多年來研究的累積。本次訪談首先請老師從自己的田野之路談起，帶領我們進入卑南人和竹占的世界。

田野的開始

陳文德老師畢業於臺大人類學系，原本碩論做的是阿美族，1984年進入民族所後開始研究卑南族。由於當時參加的「臺灣土著的傳統社會與人權現況」計畫只有一年的時間，他選擇到下賓朗，因為相較於卡大地布（知本）、普悠瑪（南王）等大型部落，下賓朗範圍較小、居民集中，比較有機會可以認識當地的族人以及他們的生活習俗。當時下賓朗大概有8、9成的族人是教友，以天主教、長老教會為主，也有浸信會和接受漢人信仰的居民。

在他的觀察中，天主教對於傳統宗教的包容性比較強。相較於在天主教為主的膽曼阿美族部落的經驗，初到下賓朗時的他，就頗為訝異天主教教友過世時，會在住家供奉牌位，甚至教堂裡也會掛放寫著已過世教友的小木牌。

與竹占師的接觸，是在1980年代中期，參加了劉斌雄與胡台麗兩位教授共同主持的「臺灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究」，這次他選擇了仍持續舉辦相對完整祭儀的普悠瑪部落做為田野地點，當時部落還有多位傳統儀式執行者，包括14位女性巫師、7位男性祭師，竹占師也有5、6位。

自阿美族傳入的竹占

竹占是一種將剖削過的細竹拉引後，觀察其斷裂方式判斷神靈意旨的占卜方式，是從阿美族傳來的，也因此老一輩的卑南竹占師在問占時是使用阿美語。老一輩的普悠瑪人由於地緣往來關係，多會說一點阿美語甚至排灣語；現在比較年輕的竹占師，已不會用阿美族話，大多使用卑南語了，這是很大的改變。

竹占師問占的時候，每一次拉引竹子，只專注問一件事情，如果得不到結果，就再拉再看是什麼原因。問占其實是與當事人反覆對話、確認的過程，當事者給的訊息越多，竹占師也越能夠理出一些資訊。有時結果很複雜、有時很單純，也曾遇過神靈不置可否的狀況。

正在問占的竹占師（陳美齡Sakap Kakubaw提供）

竹占的問占過程 竹占所需道具包括細長的竹段，以及拉引竹子的木棒。占卜方式是用右腳踩踏木棒，把竹子放在前端拉引，然後觀察分裂狀況進行竹占。 竹占用的竹子也有講究，要找尾端朝向東邊的。卑南語的東邊原意是「太陽升起的地方」，好的事情，如舉行成年禮，要向著東邊並且在早上做，不好的事情要下午進行，朝向西邊。 竹占師採回竹子後，會將竹子切成比筷子稍微細一點的長竹段。開始占卜前，竹占師先彈酒通知神靈，接著就坐下來，從背包拿出竹子、問占工具，將竹子切成小片，然後再用刀子削，削到出現好幾層、有鬚鬚的狀態，才會開始拉。為了避免割手，竹占師會戴著像是輪胎材質的橡膠皮來保護手。 竹占的過程涉及不斷的問答，大多會持續半小時以上，過程也不太容易記錄，因為拉出來的竹絲是透空的，需要墊個墊子或是放在地上才拍得清楚，但若放到地上，竹絲又會和竹占師拿在手上的狀態不一樣。該如何解讀竹絲，確實是一套專門的知識。

竹占師手中握著因數次抽拉而分裂、捲曲的竹絲。透過對竹絲型態的觀察，竹占師得以判斷問題的根源以及解決方法。（陳美齡Sakap Kakubaw提供）

需要竹占的時機

竹占通常運用在個人、家庭的日常事務，也會問及跟部落有關的事務。一般來說，竹占師只負責占卜不做儀式，在普悠瑪部落甚至會認為，占卜和儀式應該有所區分，不該由同一個人進行。

當事人尋求竹占的狀態大致可分為兩類，一種是狀況不確定時來詢問，例如「我接下來要做生意，有無什麼需要注意的？」另一種則是已經發生了不好的事情，如不明的病痛等，這時候問占是確認是否有特殊原因，以及是否需要儀式來化解。

除了竹占之外，卑南族還有夢占、鳥占。鳥占是透過鳥的叫聲來判斷外出時的吉凶，而夢占則是解讀夢境的涵意，當一個人做了夢，如果他了解夢的涵義（例如夢到代表惡兆的蛇），可以直接去找儀式執行者；但如果弄不清楚夢的意思，就可能先去問竹占，除了問夢的意思，也會問該找哪一位儀式執行者。有些巫師在接到委託時，也會先問當事者是否已經問過竹占、確認是指定她來施行儀式。由此可知，竹占師扮演著諮詢的角色，在問出事情的癥結後，卻仍須透過巫師或祭師的儀式來解套。

有意思的是，並非只有部落的人會去問竹占，其他部落的人也會來問，甚至連連其他族群和漢人也會來。反過來說，普悠瑪因受到漢人宗教的影響，族人也會去廟裡問事，或是兩種皆用。可以知道信仰的影響是互相的，而非單向的。

卑南族的儀式執行者 除了專責問占的竹占師之外，卑南族的儀式執行者另有以女性為主的「巫師」以及男性的「祭師」。 巫師與祭師、竹占師不同，並非個人想當就能當，而是被生前也是巫師的祖先找當事人來承繼這個工作。此外，巫師也不是無師自通，必須經過拜師，與師傅的關係密切。而祭師或竹占師就沒有這些限制，通常是他想學，然後也有天分就可以學習。雖然這些天分可能跟祖先有關，但是傳承性不像巫師這麼明確。 在儀式的執行上，巫師主要負責和個人、家庭等私領域的事務，但她們也會參加部落的歲時祭儀，與祭師分工互補。祭師通常是處理比較大型、部落層級的儀式。

跨越文化的理解

不同文化的人群，或許都企圖透過占卜，理解自身和群體的命運，以及不可知的事物。在本次的訪談中，我們了解竹占這個源自阿美族的占卜法如何在部落執行、與其他儀式進行者互補，以及時代變化下的跨族群文化互動。當陳文德老師以邏輯分明的語言細述他的研究成果時，也不時夾雜著神祕難解的案例，讓人深刻感受到理性與感性複雜繚繞的並存，而長期田野調查後的彼此理解，相信正是跨文化研究的魅力所在。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第52期「好命這邊請」。