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郭奕進／《人權路上》紀錄片臺德連線座談會側記

聯合新聞網 / 國家人權博物館
（圖／國家人權博物館　提供）
（圖／國家人權博物館　提供）

文｜郭奕進（國家人權博物館組員）

人權館監製之紀錄片《人權路上》於2021年5月14日（五）晚上七點三十分，在白色恐怖景美念園區閱覽室舉辦臺德連線座談會，配合駐德國臺北代表處「臺灣民主周」系列活動，除邀請片中四位主角政治受難者蔡焜霖、蔡寬裕、張常美及陳欽生現身說法，亦由德國國際特赦組織、人權工作者Klaus Walter擔任主講人，進行這場跨海分享轉型正義現況的連線交流，駐德國臺北代表處大使謝志偉、德國史塔西檔案局局長Roland Jahn及聯邦處理東德獨裁政權基金會執行長Anna Kaminsky等亦以視訊連線方式參與。

紀錄片緣起

人權館從籌備以來，記錄並保存著政治受難前輩許多口述歷史珍貴的影像紀錄，2020年5月委請專業影像工作者拍攝、剪輯這些影像紀錄，呈現張常美、蔡焜霖、蔡寬裕、陳欽生等4位受難者前輩在白色恐怖歷史下的生命狀態，歷經轉型正義工作啟動後，有了轉換與昇華過程，從受害歷史中被動的客體轉變為重新詮釋歷史的主體，並肩負起人權教育實踐者的角色。

2021年5月初《人權路上》紀錄片製作完成，影片中呈現出四段逝去的青春歲月，在人權路上因愛重生，除保存這個世代與前輩們的集體記憶，也顯示人權之路，仍然還在路上。

人權館長期致力於人權教育的推廣，有一群政治受難者為了讓這段歷史不致消失無聲，不僅長期於綠島、景美兩園區擔任志工，親身為學子及國際參訪人員見證歷史，更參與2011年起每年皆於綠島舉辦的青年人權體驗營，年年重返當初受監禁之地，不畏風雨及傷痛，積極地投入現身說法。人權館推出紀錄片《人權之路》，即是以白色恐怖政治受難者蔡焜霖、蔡寬裕、張常美及陳欽生四位前輩為主要拍攝對象，呈現政治受難者從受害歷史的失語客體，轉變為詮釋臺灣集體歷史記憶、人權教育實踐者的主體角色，更可在影片中看出不少青年世代深受感動之餘，開始投身更多社會議題的參與。

國際連線交流

而本次首映特別配合駐德國臺北代表處「臺灣民主周」系列活動，安排線上連線放映、進行跨國討論交流，該活動以我國與德國於2019年12月簽署之「轉型正義共同合作意向書」為基礎，旨在結合駐地資源、「讓德國民眾瞭解臺灣民主發展歷程及文化多元樣貌」；人權館自成立以來，德國史塔西檔案局局長、國際人權組織德國分部之核心成員等均曾訪臺交流。此次映後亦邀請熟悉臺灣白色恐怖歷史背景的人權工作者Klaus Walter分享對於臺灣經驗的理解、並簡介德國轉型正義推動的背景，作為映照交流的依據參考。在全球疫情嚴峻之際的此刻，實屬難能可貴。

四段逝去的青春歲月，在人權路上因愛重生

關於人權路上的四位政治受難者前輩：

（圖／國家人權博物館　提供）
（圖／國家人權博物館　提供）

蔡焜霖前輩念茲在茲無辜犧牲的年輕朋友蔡炳紅，這個畢生的傷痛，成為他積極擔任人權志工的動力，更無私貢獻日文專業，將這段歷史分享給國際參訪者。

張常美前輩分享受刑人如何遭受嚴刑逼供，身心折磨的酷刑，以及難友傅如芝於槍決前脫下毛衣交代轉送給弟弟的故事。

蔡寬裕前輩除了積極參與導覽志工，為政治受難者的除罪與權益奔走，更長期致力推動促進轉型正義工作。

陳欽生為馬來西亞僑生，帶著夢想來臺就讀大學，卻捲入歷史浩劫，出獄後歷經磨難但不改其志，投入大部份的時間在推動人權教育。

（圖／國家人權博物館　提供）
（圖／國家人權博物館　提供）

人權路上，前路未盡

閉上雙眼想像一下，正值青春年華的你，被莫須有的罪名囚禁，人生原來追求的夢想化為泡影，你將如何回望這段被偷走的時光？又該如何重述自己的青春？「十九歲，正要開始人生美好的旅程，突然之間，我的希望、自由、讀書、工作，所有的一切，我要去追求愛的種種機會，全部被人剝奪，甚至生命都受到死亡的威脅……」蔡焜霖如是說。

《人權路上》紀錄片敘述張常美、蔡焜霖、蔡寬裕、陳欽生四位臺灣政治受難者，從被威權體制迫害的對象，轉變成人權實踐者的心路歷程。說故事並非易事，重述自身的痛苦更是難事，四位高齡前輩回到他們受難之地，分享五十到七十年前受難的經過。他們超越個人的磨難，為了推動轉型正義工作，也為了讓更多新世代的年輕人，去瞭解、承接那段被抹滅的歷史。

政治受難者隨時間流逝而凋零，同樣積極參與人權活動的陳深景、黃廣海、陳孟和、郭振純、陳新吉等無數前輩都逐漸離開我們，讓人不禁心急這段歷史的紀錄，以及轉型正義的進程。所幸有前輩們點燃的火炬，照亮各個領域青年的前路，有人投身白色恐怖研究；有人透過戲劇和藝術傳達白色恐怖的故事；有人年復一年於綠島籌辦青年人權體驗營，栽培更多人權種子—只願歷史不再重演，光明的火焰持續照耀人權路上。

（圖／國家人權博物館　提供）
（圖／國家人權博物館　提供）

線上收看完整版的《人權路上》：

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第5期〈人權館《人權路上》紀錄片臺德連線座談會〉

國家人權博物館 德國 受難者 閱讀專題

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