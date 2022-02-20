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【瓶說書】#34學習障礙，是孩子逃不出的學習噩夢

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2021年10月13日

推薦好書：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》

文／寶瓶文化

你能理解看不懂字的痛苦嗎？字體殘破、上下左右顛倒── 這，就是閱讀障礙孩子眼中的世界。（圖／寶瓶文化　提供）
你能理解看不懂字的痛苦嗎？字體殘破、上下左右顛倒── 這，就是閱讀障礙孩子眼中的世界。（圖／寶瓶文化　提供）

演講、諮商無數的王意中心理師說：「在超過兩千場次的演講經驗中，最難以詮釋的，就是學習障礙。」足見學習障礙在家庭與教學現場多麼容易被忽視與誤判。

書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》 作者：王意中 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年10月7日
書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》
作者：王意中
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年10月7日

他們智力正常，卻看不懂、寫不出字……

學習障礙，絕對不是態度、專注力的問題。

學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略。他們長期被誤解、嘲笑、背負著大人不合理的期待，即使努力表達自己的困難、委屈與挫折，依然不被重視。孩子的訴求遭到漠視，笑容漸漸隨著達不到大人的要求而消失，取而代之的是情緒低落、焦慮，甚至轉為憤怒，或讓自己成為真正的搗蛋鬼，好分散大人的注意力。

學習障礙的根源，是神經心理功能異常。

要學障孩子和大家一樣，是強人所難。

學習的方式不是只有一種；學障孩子的學習問題，也不能以「認真／不認真」的二分法判定。本書以淺顯易懂而寫實的故事案例，說明學障孩子的困境，帶領親師透徹理解孩子的內心世界與心聲。

孩子需要的，不是「要專心、要努力」的提點。先理解，再接納，才能為孩子建立信心，應變出更有彈性且因材施教的教學與教養環境，陪伴孩子發展出自己的一片天。


饒過孩子吧！

身為大人的我們，請讓自己多些變通，不要再執著了。

學習的輸入與輸出方式，真的沒有非得如何不可。即便讀寫能力不通，一定還有其他生存之道。

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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