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【瓶說書】#33 我如何成為我自己，談沈信宏最新散文《成為男人的方法》

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、林歆婕（寶瓶文化營銷部主任）

播出日期：2021年9月29日

推薦好書：《成為男人的方法》

文／寶瓶文化

書名：《成為男人的方法》 作者：沈信宏 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年9月2日
書名：《成為男人的方法》
作者：沈信宏
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年9月2日

細聲細氣，被取笑沒有男子氣概。愛漂亮，被譏諷娘味滿溢。

我覺得男孩們似乎都和爸爸一樣粗野，總對親愛的人動手動腳。


當他開始意識到男生女生真的有差別的時候，家裡已經沒有男人了。提起家暴又外遇的賭徒丈夫，母親總瞟他一眼，怨憤難掩，「男人，不值得信任。」

他縮進羞赧的洞，他竟與叛家者同性別。

但一名卑怯小兵，如何宣誓效忠？身軀薄弱、聲音尖細且敏感纖柔的他，如何長成媽媽理想中，有肩膀又足夠強悍、不像爸爸的男人？

那種模樣，就是一個男人真正的樣子嗎？

傾圮之地長大的小孩回看著那個家，一刀一刀，刨挖出男性深深壓抑的傾訴與渴盼。沈信宏說，文學是一種真誠的練習。《成為男人的方法》便是他毫不留情的自我剖解。

傷口泛淚，洞裡曾經躲著遭厭棄的自己，原以為永無可能重見天日。

直到他亦成丈夫、父親，挺胸昂揚地起步迎向光之境，有他們同行。

迥異於一般想符合所謂男性的社會形象，沈信宏極為誠實地坦承自己的陰柔氣質，軟弱、不安、任性、恐懼。《成為男人的方法》一書，道出男性在挺著陽剛、堅硬的盔甲形象之下，關於「如何成為一個『稱職』的男人／兒子／丈夫／父親」，難對人言的自我懷疑與擺盪。

書末【特別企劃】最重要的人生同伴──給妻子的真摯提問。沈信宏在書中寫道：「或許每個爸爸心中都有一個來不及長大的小女兒。」如何與這樣的男人共組家庭？書末收錄沈信宏之妻「嬉嬉」的動人回答。

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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或許每個爸爸心中都有一個來不及長大的小女兒。

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