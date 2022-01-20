【名單之後】陳映禎／對臺灣藝壇愛之深、責之切的桑田喜好

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／陳映禎（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

桑田喜好 入選 臺展 第7、10回

府展 第1、4、5回

特選 府展 第2回《聖多明哥》、第3回《白牆》、第6回《亞熱帶林》

1927年，「臺灣美術展覽會」的官方美術比賽誕生了！臺灣的畫家們無不傾其巧思打算大顯身手，此時，卻有位在臺日人畫家於報紙上發表了〈思考臺灣畫壇的貧乏〉一文，對臺灣藝壇提出犀利的批判與忠告。文中指出臺灣美術團體同質性過高，藝術家如同「於砂上築樓閣」般，缺乏對世界的感知與自我批判的能力，只盲目追隨著時下流行風格、自我陶醉。[註1]這位憂國憂民的畫家就是桑田喜好。

桑田喜好，《貝》，《臺灣日日新報》，1936年10月1日，第4版。

受到風格前衛的日本獨立美術協會影響[註2]，早期的桑田喜好積極與其他在臺日人畫家共組新興洋畫會、臺灣美術聯盟等團體。他們透過定期發表畫作、報刊評論，推廣超現實主義、野獸派等前衛藝術，探索臺灣美術發展的可能。此時的作品《貝》（1936）是桑田在月夜的窗旁思念起日本之海，並想像自己呼吸著月光、躺在滿佈貝殼的砂丘上而創作[註3]，畫中巨大的貝殼好似長出了階梯並映照寧靜的海，洋溢著超現實的如夢之景。

桑田喜好，《白屋》，1933。

不過桑田喜好入選官方美術展覽的作品卻是完全不同的風格。桑田1933年入選臺展的作品《白屋》中，粗獷的筆觸勾勒出洋房的立面，乍看之下平凡無奇的大面積白牆，實際上以顏料層層堆疊出細緻的變化。而1939年府展特選的《聖多明哥》中，有一女子側臉的黑影立於空蕩蕩的聖多明哥城前，營造出詭譎的情境，是桑田融入超現實風格的嘗試。1940年府展特選的《白牆》，和熙的陽光灑落房舍一隅，白牆上斜映著欄杆的倒影，與拱門騎樓的線條交疊出空間感，可見桑田對建築題材的偏愛。

桑田喜好，《聖多明哥》，1939。

桑田喜好，《白牆》，1940。

值得一提的是，桑田喜好1938年入選府展的《占據地帶》是為配合日本二戰時中央畫壇表現戰爭時局的作品，畫中斷垣殘壁旁遺留著一座炮台，此畫是順應時代需求創作的「時局色」之作；[註4]1943年府展特選的《亞熱帶林》，空無一人的蓊鬱叢林中樹藤交織繚繞，瀰漫著孤寂與神祕之美。與其他畫家選擇士兵激烈交戰、人民共體時艱之景不同，桑田喜好從個人經驗創作，[註5]留下了府展特選三回的佳績！

桑田喜好，《占據地帶》，1938。

桑田喜好，《亞熱帶林》，1943。

1940年，桑田前往東京出差，參觀了紀念神武天皇即位2600年所舉辦的紀元二千六百年奉祝美術展覽會，他親眼目睹新文展的重要畫家與二科會等在野畫會的前衛力作，浸淫在時下最新的美術思潮。他與畫家友人在飯店大廳忘情地討論新體制的去向，也反思以展覽會為目標的美術團體，必然會受政治、經濟、倫理等立場牽制。桑田心繫臺灣藝壇的未來，希望成立臺灣美術文化協會，以藝術家精神的統合、確立健全的國民美術、共構新臺灣美術等為旨。[註6]怎奈時運不濟、戰爭越演越烈，最終桑田也投入聖戰宣傳美術的行列，後來隨著二戰的終結與政權轉移，桑田僅能懷抱未盡的遺憾被遣返回日。

桑田喜好，《臺北的裏町》，1974。圖片來源：http://www.emuseum.com.tw/Exhibition/Artist.aspx?ArtistID=G300_AA_007375(2022年1月6日點閱)。

回到日本後，桑田與畫家舊識金潤作重逢[註7]，加入其充滿實驗與挑戰性的紀元畫會。身為會中唯一的日籍畫家，桑田再度於臺灣畫壇中大放異彩，並舉辦多次展覽。在《臺北的裏町》（1974）一畫中，桑田以瀟灑柔美的筆觸、溫暖的色調，工整地堆疊出磚牆因日曬雨淋而變色的痕跡，斜倚在門旁的木板、曬衣桿上的白色床單，營造出生活感的小巷，流露出久違再訪小島的柔情；而《白色形象》（1985）此抽象畫是桑田晚年之作，可見其貫徹信念、持續的嘗試，不停歇地追求藝術的本質。桑田喜好對臺灣美術這樸質多變的原野，予以愛之深責之切的建言，對文藝新氣象的盼望並沒有幻化為砂上的樓閣，而是成為了滋養後進開花結果的養分！

桑田喜好，《白色形象》，1985。圖片來源：http://www.emuseum.com.tw/Exhibition/Artist.aspx?ArtistID=G300_AA_007375(2022年1月6日點閱)。