受難者前輩黃秋爽　口述歷史紀錄片拍攝側記

文｜莊舒晴 圖｜國家人權博物館

2020年中開始，人權館展開新一期的政治受難者口述歷史影像紀錄計畫，拍攝的對象有黃秋爽前輩、洪武雄前輩、鍾紹雄前輩、許晴富前輩、林樹欉前輩、劉炳煌前輩與江槐邨前輩，期望透過影像，將七位高齡長者珍貴的記憶與見證留存。黃秋爽前輩是少數幾位現身於鏡頭前的女性政治受難者，透過她的故事，我們得以窺見白色恐怖在人身上洗不去的痕跡。

黃秋爽前輩被囚禁的時間雖然是上述幾位前輩中最短的─九個月─然而其所帶來的生命創痛，是無法以刑期作為衡量的基準。即便年過九十，距離她從大牢被釋放已過數十載，但白色恐怖的夢靨卻緊緊跟隨她的一生。

在她的印象中，父親黃天是個瀟灑的紳士，不僅長相斯文帥氣富有魅力，不乏妙齡女子追隨，而她自己則被誇讚為歌聲美妙婉轉的女高音，前程似錦。1950年，黃秋爽一家七人被逮捕，年幼的她和姐妹們對降臨到自己身上的災禍毫無頭緒，從監牢的窗戶望見父親被送往刑場槍決，連一句道別的話也來不及說。日後，她才靠各種消息的拼湊，瞭解家中的苦難從何而來。

年過九十，透過口述歷史的採訪再回顧家庭的受難，令人感到不忍的不僅是家破人亡的苦痛，還包含她對於父親的不諒解。隨著身體和精神的狀況衰退，近期的事情前輩時常遺忘，但兒時的生活細節仍歷歷在目；父親的行為舉止和慷慨日漸模糊，剩下的是對於父親追逐理想的怨懟。訪談中，前輩不止一次說到：「阮老爸為了自己的理想，害全家家破人亡，真是太自私了⋯⋯」然而我們從她的父親所留下的書信中，讀到的是黃天對於讓孩子們活在一個更好的社會的期望和大愛。

「親愛的秋爽、秋遷、秋絨，我可愛的孩子們： ⋯⋯我猜想，等到妳們要結婚時，社會環境應該會改善很多，到那個時候至少生活來源不必依賴男人。唯有生活上能夠獨立自主，才能和男人站在對等的地位。可是現在妳們還是受到好多層的壓迫，而潛意識裡在日常生活出現的意欲，擺脫這種環境的意願。 在下一個社會裡，妳們應該毫不客氣地甩脫這種沈重的壓力，與男人平等的並駕齊驅。這是我能夠留給妳們的唯一的紀念品。妳們要切記這句話而躍入未來的社會裡，並去過活貨真價實的真正的人生，請妳們相信，我雖然已經不在人世，一定會從妳們身邊呵護妳們，請妳們不必因為我的死而陷入悲觀。我之死恰如竹筍剝皮一般，是妳們生的前兆，也是社會進化的搖籃。如將我的死亡比喻為極寒冷的冬天，接著要來的應該是春天，只要妳們可以理解這件道理，那我也可以安心離開。 聰明賢慧的我的孩子們，再次為妳們祈福，就在那遙遠的馬場町祈求妳們的幸福。」 （原文為日文，蔡焜霖前輩翻譯為中文）

口述歷史無法竄改或扭曲當事人的記憶與感受，只願這些紀錄可以後人留下反省、思考與理解的空間。

白色恐怖在人們心中留下的傷害始終難以彌平。（圖／國家人權博物館 提供）

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈黃秋爽口述歷史紀錄片拍攝側記〉，欲看更多黃秋爽及更多受難者前輩的口述歷史影片，可至國家人權博物館臺灣人權故事教育館點閱。