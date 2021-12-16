【名單之後】許伯瑜／從畫筆到十字鎬：洪瑞麟藝術家與礦工的斜槓人生

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／許伯瑜（國立臺南藝術大學藝術史學系學士）

洪瑞麟 臺展入選 第4、9、10回，府展第2回

臺日賞 第10回《慈幃》

稻江義塾 繁華市鎮背後的窮苦少年們

1920年代的大稻埕早已成了商業重鎮，許多知識份子在此透過文化講座或活動，來追求民主參與及提升民眾知識文化水平。然而，當那群青年如火如荼開展系列活動時，熱鬧市街的背後，仍掩蓋不了日益嚴重的社會貧富差距擴大問題。

在公立學校尚未真正普及的年代，臺籍兒童的教學資源仍與日籍有顯著的差異。[1]深受「基督教主義」、「自由主義」等思潮所影響的稻垣藤兵衛，便於1916年以大稻埕為根據地，創辦「稻江義塾」以提供臺灣兒童教育，收容失學或家境貧困的兒童。

稻江義塾的校舍，是一棟門前有著庭院的白色古老洋房。從校門口向內望，總能見到一群穿著破舊的孩子於庭院中玩耍，或圍繞著老師唱歌、做著體操。[2]儘管學校經費匱乏，但希望藉由教育翻轉貧童的未來、避免階級複製的理念，仍支撐著教職員們對學生們視如己出。

1920年，甫進入稻江義塾的洪瑞麟，很快地便被他的美術啟蒙老師吳清海發現他驚人的繪畫天賦。秉持著義塾的基督教平等博愛、人道主義等興學理念與教學熱忱，吳清海將自己所蒐藏的日本雜誌與畫冊全供洪瑞麟學習。課閒之餘，師生兩人仍常於辦公室討論著從雜誌中引介的藝術新知。

Jean-Francois Millet, 1861, The Porridge, etching, paper, 27.6 x 18.4 cm, Rio Grande do Sul Museum of Art, Brazil. 圖片來源：Wiki Art。

僅管洪瑞麟出身於平凡人家，家境上比其他同儕好一些。但在學校風氣師長的耳濡目染之下，似乎也感染到學校的人道主義情懷。透過吳清海的藏書，洪瑞麟接觸到米勒的作品並深為感動，不時拿起紙筆臨摹畫作。對照米勒的素描《The Porridge》與洪瑞麟1924年的臨摹，洪瑞麟以線條精準勾勒人物身形，並以大面積色塊精準地鋪陳人物與背景的光影，勾勒出母親抱著強褓中嬰兒準備餵糜的形象。[3]年僅12歲的少年，在此時已透露了繪畫的天賦。

反藝術殿堂情節[4] 勾勒普羅大眾的生命群像

1930年，洪瑞麟赴日習畫恰遇東京美術學校修改招生制度，不再降低錄取標準以招收中國、朝鮮與臺灣的學生。這也意味著他須與日本學生一起競爭，大幅地提升了考取的難度。為了短時間提升繪畫技巧，辛勤不輟的洪瑞麟白日於川端畫學校練習，晚上再至本鄉繪畫研究所進修。

1931年，洪瑞麟改變志向考取帝國美術學校。沒有選擇進入長年佔居畫壇主流、把持帝展系統的東美，對他來說是一個嶄新的開始。甫創校並充滿前衛、實驗性質風氣的帝國美術學校，讓他因此看到藝壇的另一面向。

洪瑞麟，《慈幃》，1936年。

1936年，洪瑞麟的《慈幃》入選臺展臺日賞，他以母親哺育孩童為母題，描繪了平凡家庭中的日常生活。畫面中一名母親緊抱著孩子哺乳，同時被孩子們簇擁著。光影集中落在於母親與孩子們互動的身影，強烈的光線對比弱化畫作其他元素，強化描摹主體的同時，亦突顯母愛所散發的人性光輝。他早已非當年拿著米勒作品臨摹的少年，受到恩師清水多嘉示強調軀體肌肉、表達勞動力量的美學概念，加之在日本藝壇來往間所接觸的普羅藝術。糅合日本接觸的各色思潮與幼時對米勒作品中精神的嚮往，洪瑞麟無形間構築了一套獨特的藝術立場。

儘管多次於日臺兩方的各大展覽中奪得佳績，但洪瑞麟有意挖掘底層人生的取材傾向，與他兩進兩退臺陽集團的立場上，似乎可透露出他的反藝術殿堂情節。[5]他真正嚮往的是，透過畫筆描繪出辛勤勞動的人民的生命莊嚴。

從藝術家轉為礦工勞動者

洪瑞麟，《勞働》，1939年。

1938年，他接受畫家倪蔣懷邀請，至瑞芳地區展開其基層礦工的生涯。當年的藝大學生，如今成為一名礦工，隨著夥伴們坐進煤車、進入漆黑的礦坑裡。1939年，洪瑞麟的《勞働》勾勒出礦工們辛勤的身影。以帥勁、粗獷的線條，勾勒出礦工的勞動。

啊！偉大的無名勇士們， 用你們渺小的手、汗和血， 開拓地下數千公尺的中生紀層。 巧奪了神的秘藏，奉獻給人世。 ——洪瑞麟，〈礦工頌〉[6]

此時的洪瑞麟並非以高高在上的憐憫姿態訴說此般場景，而是真實與他們齊心勞動，真正為下層階級辛勞工作的光輝而感動。宛若這群礦工掘起的不是煤，而是生命的本質。[7]

他無意烘托勞動的美、也不著力刻畫勞動的苦。[8]就如他所述，「我的畫就是礦工日記」，他平鋪直敘地利用礦工的造型與姿態，勾勒出莊嚴生命的符碼。貫徹自小心中對人世的關懷，為底層的勞動者們，譜出生命的讚歌。