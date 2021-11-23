【2021OB好書獎】身懷四種語言YouTuber酷的夢 用閱讀跨越文化隔閡

文／佐渡守（文字工作者）

攝／陳宥中

為跨出藝文出版的同溫層、接觸更廣泛的群眾，也為了讓國際社會多面向看見台灣，自去年邀請唐鳳出馬代言之後，今年Openbook繼續尋求與過往文化界、藝文界不一樣的人士，來擔任2021年Openbook好書獎的閱讀推廣大使。

過去一年來，無論在防疫策略、奧運表現上，台灣都博得國際史無前例的喝采，收穫來自多國友誼的溫暖，因此今年Openbook好書獎也有別以往，首度邀請在台異國友人來擔任代言。

「哇喜阿逗ㄚ，哇愛呷歐ㄚ！」（我是老外，我愛吃芋頭），來自法國的百萬網紅Ku，是今年從眾多人選當中脫穎而出的Openbook好書獎最佳代言人。

風趣率真的Ku十分熱愛台灣的文化與人情，YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」經常上山下海探索台灣。他在影片中不時展現出對台灣生活細節與在地元素的好奇心，也邀請許多國外友人，一起將在台的所見所聞與熱愛的一切，介紹給家鄉、國際。當他接到Openbook好書獎閱讀大使的邀請，立刻爽朗地一口答應下來。

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

■ 第一次發現閱讀也可以比「玩」還享受

在拍攝代言人宣傳海報的空檔，我們問Ku還記得童年最早讀的書是哪一本嗎？他想了想，說書名早就記不起來囉，但停留在他記憶深處的，卻是「書第一次引起好奇心」這件事。

那時他才8、9歲，有天跟平時一樣跑去揪死黨出門玩，沒想到對方居然推遲，還說：「再給我5分鐘，讓我把這本書看完。」小小Ku心中完全無法置信，世上竟然有「比玩還要緊」的事存在？朋友回答他：「這本書超好看的！不然你等我一下，我看完再借你。」

書名：《白牙》作者：傑克．倫敦譯者：林捷逸出版社：好讀出版出版時間：2021年2月15日

這本書為小小Ku展開了一片迥異於日常生活的世界，也在他心中種下一顆閱讀的種子。「真的很好看！那是講一隻小狗（還是狼）跟人類變成朋友的故事，回憶起來，這算是我的啟蒙書吧！我那時才知道，原來看喜歡的書是很享受的。」雖然書名不記得了，但在場眾人七嘴八舌推敲拼湊，一致認為謎底很可能是傑克．倫敦（Jack London）的《白牙》（White Fang）。

「只是，我也沒有因此變得每天非看書不可。」Ku老實說：「小時候我不是一個會自己鑽進書堆探索的人，不會因為某本書很棒，就去找同類型的書來看。因為我們在學校都被洗腦，認為閱讀就是要看很經典的書。我們還會開玩笑，說法文老師都發明一些『作者沒想到的題目』來考我們。」所以在這群法國小朋友之間，看書並沒有「流行」起來。

但Ku媽媽是個愛書人。Ku法國老家的四壁與房間，到處都是媽媽的書。當她發現Ku跟朋友借書來看，就對他說：「以後你想看什麼書我都買給你，預算無上限。」對愛書人來說，這聽起來很爽吧？可惜當年的小小Ku並沒有好好利用到，他說：「童年時期我都在看漫畫，結果媽媽說漫畫不算（QQ），所以我都花自己錢買漫畫。直到15歲才真正有找書來看的想法，才請我媽媽幫我出錢。」

愛書的媽媽，確實啟發了這位百萬網紅愛上閱讀。Ku溫暖地說：「小孩無意中會學習爸媽的行為，每天晚上我都看到她讀書的樣子，所以慢慢到了青少年時期，我就自發地開始看書了。」

從小愛看漫畫的Ku，長大後成為Openbook好書獎的閱讀推廣大使，親友的反應是什麼呢？Ku笑說：「有朋友知道去年代言人是唐鳳，就說：『你又不像他，人家是天才耶！』至於阿嬤那邊，我還沒告訴她這件事，但我知道她的反應一定是，不管我講什麼她都會輕輕拍手說『好棒好棒』。媽媽若知道了，相信也一定很開心。」

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

Ku大學時就讀商管學院，校方規定學生每個暑假都必須實習三個月，Ku在實習時認識一位中文很溜的義大利人，聽說對方是在台灣學中文的，一向對語言學習很感興趣的Ku立刻對台灣產生好感。喜歡身體力行的他，大二暑假馬上申請到台灣實習，接下來到首爾成為法韓的交換生，十幾歲就遠渡重洋到半個地球外的異國生活。兩年後他從漢陽大學畢業，想起在台灣的歡樂時光，就決定飛來台灣，定居至今。

來台灣的第一年，不管是室友或工作，Ku身邊依然全部是韓國人，平常閱讀的也以韓文書為主。「我個人覺得韓文是非常理性的語言，文法跟我們平常思考的順序不一樣，例如『我喜歡吃蘋果』，會變成『我蘋果吃喜歡』，動詞放後面。所以我看韓文書會用邏輯去分析，理解句子想表達的意思。」

Ku說，他讀書會盡量讀原文，這也是他學語言的動力之一。他認為一邊看書一邊學語言，可以大幅提升學習效率，所以他很早就開始閱讀韓文書了。

如果一本書的原著不是法中韓等語文，Ku通常會找英文版來讀，而不是母語的法文版。因為他認為英文是國際共通語言，想要與人分享比較方便聚焦、溝通上也更有效率。就算要查找韓文或中文字義，他也會查英文翻譯，很少用法文。

不過，若是哲學、心理學類的作品，Ku就會選擇法文書來讀。「因為這是我自己的母語，抽象的概念對我來說，用法語比較能直接理解。而且很多哲學家都是法國人，我發現法語非常適合談哲學。」

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

■ 獨立思考能力不是追求高分，是為了發表意見

除了翻譯書大宗的英、日文作品之外，法文譯本一直在台灣書市占有很大比例，譬如近幾年台灣出版業即熱中引介「法國哲學會考」的相關書籍。

這個相當於台灣學測，所有法國高中畢業生都必須通過的測試，其中的哲學考題向來舉世聞名。Ku認為哲學會考對思考與表達有非常大的幫助，「可能是我們法國人的文化特質，法國人對所有的事情都有意見，因為我們從小就被訓練，要知道如何表達自己的意見跟想法。」

也因為這樣，Ku最初遇到談吐含蓄委婉的台灣人時，曾感到十分困惑。「我一開始覺得好奇怪，因為我不知道他是在敷衍我，還是他太禮貌、太客氣，或者他是真的不知道、他還沒有思考過這件事情……」

「不論如何，你需要有一個意見。」Ku分享在法國求學時的考試，多數也是為了培養獨立思考的方法與能力，而非追求正確的答案或高分。「我們習慣以我們聽過的東西，加上我們自己的價值觀，去表達我們的意見。我們是被這樣教育的。」

■ 把自己房間改造成漫畫店，擺出各種必殺技Pose

疫情期間，Ku實踐了古羅馬哲學家西塞羅名言：「沒有書的房子，就像沒有靈魂的軀體」，把自己房間改造成漫畫店，挑戰當一日店長，引起熱烈的回應。一屋子總數超過5000本的各式漫畫，來源包括國內外朋友的收藏、網購平台及實體租書店，還有海外友人寄送的熱情包裹。其中由YouTuber好友阿滴提供的18+寶貴書訊，打造的色色書區更成為最受歡迎的一區。

Ku的漫畫屋裡有一整櫃都是英、法、日、韓文的漫畫，「我喜歡的大部分是少年漫畫，像是《Naruto》（火影忍者）、《One Piece》（航海王），小時候最愛的是《鋼之煉金術師》，它是非常有深度又能輕鬆看的漫畫——我還會主角愛德華的招式喔！」Ku突然嗨起來，像12連拍似的擺出各種必殺技Pose，超級熱血！

他還分享一件往事：「記得小時候吃早餐的時間，電視都會播放《Naruto》法文版動畫（法語配音），我很喜歡，每天都會看。後來第一次聽到日文原音，覺得好好聽喔，實在太帥了！我就很懊惱，為什麼我要浪費時間在這邊看法語配音？我超想要日文版的！（雖然聽不懂日文），結果造成我日後對法文版動畫完全失去了興趣。」

童年的這個陰影，也間接成為Ku奔向亞洲的推力。「我是一個從動畫逃走的人，總有一天我還是想學會日文、想看懂日文動漫！」但接下來他話鋒一轉，笑說：「我原本計畫在韓國待2年、在台灣待2年，接著就去日本學日文，沒想到過了4年我還在這裡，到現在還在學中文（腆笑）。」

在Ku心目中，中文是很豐富的語言，語境很抽象複雜。因為沒有正式在中文學校上過課，Ku雖然中文溝通沒問題，但跨到文字書時還是有點吃力。「我在韓國讀大學，很快就可以直接看韓文書，可是我來台灣4年了，到去年才開始看中文書，而且大部分都是用來看漫畫。」

■ 老外讀中文書，跟「你這個傢伙」拚了！

談到閱讀中文書的挑戰，Ku直言跟拼音文字的字母比起來，漢字不會寫這點就很麻煩。因為看不懂、不知道如何寫，導致漢字的搜尋門檻變高。「我覺得中文書好難，也還沒習慣直排文，閱讀起來很卡，看一頁需要5分鐘，因為我要查很多生字。」

書名：《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》/《被討厭的勇氣 二部曲完結篇：人生幸福的行動指南》作者：岸見一郎、古賀史健譯者：葉小燕出版社：究竟出版(圓神)出版時間：2014年10月30日/2016年11月01日

Ku看的第一本中文純文字書是《被討厭的勇氣》。「我為了要讀這本書，想了很多辦法，才找到google拍照翻譯的功能，但是翻出來的並不精準，所以還要擷取拍下來的中文生字，另外再搜尋、翻譯一次，過程滿累人的。」

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

「成語」也讓Ku很頭痛，明明大家平常溝通上很少使用，可是在中文書卻很常出現。Ku舉例前一陣子在讀的日漫《進擊的巨人》，對話框就一直冒出「輕舉妄動」這個詞。「我一開始覺得沒關係，也許跳過影響不大，但它太常出現，我就不得不去查了。」

Ku越講越激動，彷彿《進擊的巨人》點中他的怒穴。他氣急敗壞（喔抱歉，這也是個成語 XD）說：「還有『你這個傢伙』，我實在太在意了！書裡左一個『你這個傢伙』、右一個『你這個傢伙』，我看不懂它的意思，也不曉得它對劇情是不是很關鍵，就又氣又急，拼命查它的意思。」Ku認為看書必須自己查生字，才能印象深刻地植入腦中，因而在讀與查之間無限循環。

身為《進擊的巨人》粉的OB編輯趕緊說明，因為故事背景類似西方中古時期的架空世界，是個封閉的時間膠囊，作者用比較文言的語句來形塑那個古老情境，中譯本才會出現較常見於古裝劇的「輕舉妄動」、「你這個傢伙」等用詞。

看來外國人讀中文版《進擊的巨人》就像越級打怪一樣，讓Ku掉進中文字的網羅裡。在不暴雷的情況下，Ku後來得知《進擊的巨人》只要撐過前面，後面就會豁然開朗，得以理解這套漫畫受到全球讀者推崇的原因。這讓他又重新燃起鬥志，決定跟「你這個傢伙」拚了！

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

■ 寫作在思想比較深的地方影響他人

在台灣，Ku很喜歡去誠品吹冷氣，還曾經挑戰過「10小時跑酷10家誠品」。

「在法國我們去書店單純就是為了買書，但台灣書店好多有的沒的，連芋頭產品都有喔！（笑）」他補充說：「法國比較少看到在書店看書的人，想看也只會站在那邊，假裝考慮要不要買那本書，不像台灣可以坐下來爽爽看，感覺好舒服、完全沒有壓力，這在法國是完全不可能的。我們的書店大部分是打開一本樣書讓你瞧瞧內容而已，其他書都用保護膜封起來。」

看到其他YouTuber出書，Ku有沒有動過出書的念頭？他說：「我才26歲，還沒有太多的人生經歷。拍一部YouTube影片可以分享自己的心情，以及自己對一些事情的認知，可是寫一本書，真的有可能會改變一個人的人生。」對書心懷敬意的Ku認為，「寫作是在思想比較深的地方去影響他人」，所以內容一定要更深刻。

「我好像還太年輕，萬一10年後的未來我回頭看，對今天的想法不以為然怎麼辦？我不想讓這種結果影響到別人。」Ku覺得還需要時間讓自己更成熟、更有智慧，等到適合寫書的那一天，才會想分享自己的人生經驗與態度。他露出一貫率直爽朗的神情說：「可能到了50歲，我都還覺得自己不夠成熟到可以提筆寫作也說不定——因為也許我還會繼續看漫畫看個20年啊！（笑）」

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「2021Openbook好書獎開跑》與YouTuber酷的夢一起用閱讀，跨越文化隔閡：獲獎書單12/1正午公布」，未經同意，請勿轉載。