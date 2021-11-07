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【故宮文物月刊】十年一會—鎮院國寶再現

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
〈萬壑松風〉的湍泉與溪澗　國立故宮博物院藏
〈萬壑松風〉的湍泉與溪澗　國立故宮博物院藏

文∣劉芳如（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

已經睽違十年，未曾合體演出的范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉和李唐〈萬壑松風〉三件赫赫名跡，今（2021）年10月6日至11月16日，將以「鎮院國寶」之名，向廣大觀眾共同展示其被尊為「巨碑」山水典範的真相。對很多美術愛好者來說，這三件北宋山水畫，已被視為畢生「不可不看」的偉大作品。本文除追溯三寶被列為「限展菁華」的簡要歷程，亦打算從另一種欣賞角度，伴隨讀者們一起走入畫中，優遊國寶秘境！

長期以來，到故宮看國寶，幾乎已成為所有參觀群眾的共同期待。在多達數千件的故宮名畫當中，范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉等三件北宋的山水畫鉅構，倘若問起美術史界的同道，大概都會將他們列為生平「不可不看」的偉大作品吧！這三件名作，早在1983年即被納入第一批二十件故宮的「限展菁華」，每次只能展出四十二天，至1994年，限展名單提升為七十件，基於維護珍貴古物的考量，每回展出後，至少需間隔三年以上，始得重複選展。2012年3月，三寶也被文化部正式公告為國寶級的古物。

回顧過去十數年間，三寶同臺亮相的機會，只有2006年的「大觀—北宋書畫特展」，和2011年的「精彩一百—國寶總動員」。如今，睽違十年，故宮特別選在今年十月的院慶前夕，盛大推出「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展。這三件鎮院國寶，分別代表了北宋「巨碑式」山水畫的典範，雖非全然地模仿真境，但卻是通過對自然的靜觀與體悟，再重新組織凝聚而成的理想山水典型。根據畫上的紀年來推算，時代最近的〈萬壑松風〉（1124），距今已經897年，〈早春圖〉（1072）距今長達949年，〈谿山行旅〉雖然沒有紀年，但作品年份更已超過千年。

〈萬壑松風〉的作者名款，鑲嵌於遠方的山峰上：「皇宋宣和甲辰（1124）春河陽李唐筆」。　國立故宮博物院藏
〈萬壑松風〉的作者名款，鑲嵌於遠方的山峰上：「皇宋宣和甲辰（1124）春河陽李唐筆」。　國立故宮博物院藏

〈早春圖〉的作者名款，書寫於畫幅左方：「早春壬子（1072）年郭熙畫」。　國立故宮博物院藏
〈早春圖〉的作者名款，書寫於畫幅左方：「早春壬子（1072）年郭熙畫」。　國立故宮博物院藏

有別於前兩次三寶亮相，本展將三巨軸單獨陳列於6米高、10米寬的大型陳列櫃中，希望觀眾的目光，能夠聚焦於欣賞「北宋巨碑山水」的典範。透過精心設計的展示手法，以及8K超高畫質影片的輔佐，讓三件國寶名作充分展現出宛如「巨碑」般的撼人意象。至於作品說明的設計，則會採取長短句的短歌形式排列，裱貼於櫃外玻璃面上，提供給觀眾宛如朗誦新詩般的閱讀體驗。

宋　范寬　谿山行旅

范寬是出身於陝西華原的平民畫家，

他以獨到的自然觀察力，

創造了令人無比震撼的恢弘巨障。

密密點畫的筆觸，

彷彿鋪天蓋地的雨點。

那道從天而降的懸絲瀑布，

為半掩於樹林中的古剎，

敲擊出最清亮的梵音。

在渺小旅人和驢隊的背後，

巧妙地潛藏著范寬的簽款。

千載以來，始終默默無名，

孤寂地向人們訴說著一段谿山行旅的絕妙故事。

宋　范寬　谿山行旅　206.3x103.3公分　國立故宮博物院藏
宋　范寬　谿山行旅　206.3x103.3公分　國立故宮博物院藏

〈谿山行旅〉中表現山石的短線，為後人命名為「雨點皴」。　國立故宮博物院藏
〈谿山行旅〉中表現山石的短線，為後人命名為「雨點皴」。　國立故宮博物院藏

〈谿山行旅〉前景的驢隊與樹隙間的「范寬」簽款　國立故宮博物院藏
〈谿山行旅〉前景的驢隊與樹隙間的「范寬」簽款　國立故宮博物院藏

宋　郭熙　早春圖

郭熙是北宋的宮廷畫家，

也是繪畫理論家。

郭熙在1072年畫的〈早春圖〉，

是他存世最經典的山水鉅作。

這幅畫描寫初春時節，

瑞雪剛剛消融，大地逐漸復甦的景象。

畫中有實體的山川、林木和建築，

也有無固定形象的縹緲雲氣和潺緩流水。

替乍暖還寒的初春，

留下了一頁處處生機的篇章，

完美地營造出

可行、可望、可游、可居的理想山水。

宋　郭熙　早春圖　158.3x108.1公分　國立故宮博物院藏
宋　郭熙　早春圖　158.3x108.1公分　國立故宮博物院藏

宛如「蟹爪」般的樹枝，與形同「捲雲」般的山石輪廓，是〈早春圖〉中最具有郭熙特色的線條。　國立故宮博物院藏
宛如「蟹爪」般的樹枝，與形同「捲雲」般的山石輪廓，是〈早春圖〉中最具有郭熙特色的線條。　國立故宮博物院藏

宋　李唐　萬壑松風

李唐是南北宋之間

一位承先啟後的重要人物，

他在北宋末年畫了〈萬壑松風〉圖。

這件作品雖然也屬於巨碑式的構圖，

但是和〈谿山行旅〉、〈早春圖〉不同的是，

畫裡面並沒有點景人物或建築物，

也刻意縮小主峰，

擴大近景樹石的比例，

使近景松林和觀眾的距離拉近。

讓你彷彿置身在深山幽谷當中，

可以靜靜地傾聽微風吹拂過松葉，

並且結合溪澗裡湍泉奔流的聲音，

成為一幅繪畫和音樂和諧奏鳴的交響曲。

宋　李唐　萬壑松風　188.7x139.8公分　國立故宮博物院藏
宋　李唐　萬壑松風　188.7x139.8公分　國立故宮博物院藏

〈萬壑松風〉前景的松林，松針上還殘留有一些石綠色的顏料。　國立故宮博物院藏
〈萬壑松風〉前景的松林，松針上還殘留有一些石綠色的顏料。　國立故宮博物院藏

●本文摘錄自《故宮文物月刊》463期10月號，原題：〈「鎮院國寶」的策展經緯與名作導賞〉

「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展資訊：

展出時間：2021月10月6日～11月6日

展出地點：國立故宮博物院北部院區 202、204、206展廳

連結：了解更多

國寶 故宮 國立故宮博物院

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