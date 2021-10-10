快訊

吃超商三角飯糰讓人想睡？飯糰有含嗜睡成份嗎？

網紅「吃屎哥」總統府前脫衣大鬧 遭警帶回警局

日治時期《臺日畫報》中的體育報導

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
上：嘉農棒球隊團照，第2卷第8號（1931.8.15），頁2。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
上：嘉農棒球隊團照，第2卷第8號（1931.8.15），頁2。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

文｜鳳氣至純平、圖｜國立臺灣歷史博物館

《臺日畫報》（臺日グラフ，以下簡稱《畫報》）是《臺灣日日新報》的全日文月刊附錄，以視覺上的照片和圖片呈現為一大重點。其內容多元且生活化，包含評論性文章、八卦、連載小說或漫畫等。本專欄每期將挑選一個議題，向讀者分享此刊物的內容和特色。

《畫報》每期有約二十頁的圖片欄，不定期刊登體育相關照片，從照片內容可以想像當時臺灣社會存在哪些普遍的體育項目。本期就讓我們來介紹《畫報》上的野球（棒球）和田徑，並說說日本時代兩位運動好手⸺林月雲和張星賢的故事。

1930年代的野球熱

以刊登次數來說，最常出現在《畫報》上的體育項目非野球莫屬了。如著名的「KANO」嘉農（嘉義農林棒球隊的簡稱）於1931年前往甲子園參賽時的球隊團體照，以及小學棒球隊的練習照、企業野球隊的介紹等。

而其中登場次數最多也最受矚目者，乃是日本內地的「東京六大學野球」。六大學包括早稻田大學、慶應義塾大學、明治大學、立教大學、法政大學及東京帝國大學（除東大之外，皆為私校），各校在春季、秋季進行輪流賽爭奪冠軍。在1936年「日本職業野球聯盟」成立以前，「六大學野球」無論實力或人氣皆堪稱是當時日本頂尖的棒球賽聯盟，其賽事延續至今。

這些大學球隊曾經來臺比賽，臺灣則派出當時的強隊臺北鐵團（鐵道部棒球隊）和CB團（遞信部棒球隊）等迎戰；在《畫報》刊行的1930年至1937年間，六大學野球更是每年訪臺。且因為受到《畫報》母體的《臺灣日日新報》贊助，《畫報》上大幅報導並刊登選手照片，如左頁右下角的〈明大的明星野球選手〉，就像現在的體育新聞一樣，媒體似乎熱衷於把選手們塑造成明星、偶像。

臺灣人與體育

另一項熱門的體育項目是田徑。田徑是當時日本國際賽事中的強項，《畫報》照片欄除了織田幹雄、南部忠平和吉岡隆德等日本體育史上的著名選手之外，也可以看到臺灣健將張星賢、林月雲。

林月雲的照片拍攝於1931年，當時她仍就讀於彰化高等女學校。文字報導介紹即將前往日本內地參加「明治神宮體育大會」的11名女性選手，而她是唯一的臺籍女性。不僅如此，在《畫報》的體育相關報導裡，林月雲也是唯一有被提及的臺灣女性，可見當時臺灣社會尚無鼓勵女性從事體育運動的風氣。

林月雲是獲選前往「明治神宮體育大會」參賽之11名女性中唯一的臺籍運動員（照片最左位），第2卷第10號（1931.10.15），頁2。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
林月雲是獲選前往「明治神宮體育大會」參賽之11名女性中唯一的臺籍運動員（照片最左位），第2卷第10號（1931.10.15），頁2。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

另一方面，張星賢在自傳裡提及1932年參加洛杉磯奧運時，在東京街頭及橫濱港受到民眾熱烈歡送，寸步難行的情形。如本頁右上圖的熱鬧景象，便可印證張氏的描述一點都不誇張！另一張是他將前往菲律賓參加「第十屆遠東運動會」時，在船上和同船人下棋的照片。其實後來這場運動會一波三折，當時日本扶植的「滿洲國」剛成立，試圖藉由參賽證成其政權的合法性，但遭到國際社會反對，因此引發日本右派人士激烈抗議「若滿洲國不能參賽，日本也不應參賽」。

運選手出國比賽時民眾夾道歡迎的盛況，第3卷第7號（1932.7.15），頁18。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
運選手出國比賽時民眾夾道歡迎的盛況，第3卷第7號（1932.7.15），頁18。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

根據張星賢的自傳，暴徒甚至拿著「日本刀」闖進選手宿舍，部分選手從二樓窗戶跳下去而受傷。好不容易出航前往菲律賓，張星賢卻因為腳部受傷，最後仍無法出賽。順帶一提，「遠東運動會」辦完這一屆後，在各國協會的對立下告終，戰後才在1949年改名為「亞洲運動會」而復活。知道這些背後的故事之後，再看這張下棋照，不難想像這張照片或許剛好捕捉到，正憂煩外界紛擾和自身傷勢的張星賢，稍微放鬆的寶貴時刻。

於船艙中忙裡偷閒，和隊友下棋的張星賢（照片最右位），第5卷第6號（1934.6.15），頁14。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）
於船艙中忙裡偷閒，和隊友下棋的張星賢（照片最右位），第5卷第6號（1934.6.15），頁14。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第49期「他們的人生主場」。

東亞體育世界的臺日運動交流國際展

特展展期：2021年8月12日~ 11月7日

地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓（地址：臺南市安南區長和路一段250號）

細資資訊：了解更多

日本 體育 臺史博 閱讀專題

延伸閱讀

時尚畫報拍不完！《魷魚遊戲》爆紅鄭浩妍展現傲人神仙比例　白西裝霸氣開腿帥炸

王世子回歸女裝大飄仙氣！《戀慕》朴恩斌合體路雲展現最萌身高差　時裝畫報CP感滿滿

日本工商會表態 籲請日政府支持台灣加入CPTPP

台日友情漫畫家感謝板展 潘孟安感謝日本捐贈疫苗

相關新聞

日治時期《臺日畫報》中的體育報導

《臺日畫報》是《臺灣日日新報》的全日文月刊附錄，以視覺上的照片和圖片呈現為一大重點。每期有約二十頁的圖片欄，不定期刊登體育相關照片，從照片內容可以想像當時臺灣社會存在哪些普遍的體育項目。本期就讓我們來介紹《畫報》上的野球（棒球）和田徑，並說說日本時代兩位運動好手⸺林月雲和張星賢的故事。

【故宮文物月刊】小處著手—〈得勝圖〉手卷的局部修護

文∣郭倉妙（任職於國立故宮博物院登錄保存處） 圖∣國立故宮博物院提供 國立故宮博物院院藏〈得勝圖〉卷為道光九年（1829）所刻製的十幅版畫套圖，這系列套圖以手卷形式裝裱收藏，主題描繪清朝平定張格爾

【名單之後】張哲維／山田東洋的京町風景

八十年前的臺北街景是什麼樣子？在今日，隨著老照片的出土愈趨豐富，過去的城市景觀已清晰地呈現在我們眼前。然而，除了影像之外，繪畫亦是再現視覺的載體。當我們透過黑白相片望見昔日的同時，也別忘了有一群藝術家們，藉著畫筆來記錄眼前的生活風情──那麼，日治時期的畫家們究竟是如何描繪他們所處的城市風景呢？

國立臺灣文學館藏了一本臺語醫學教科書，為甚麼？

【我們為什麼挑選這個藏品】 　　臺語是粗俗、沒有文化、無法用來講述高深學問的語言嗎？如果有人這麼講，就拿《內外科看護學》打他的臉（最好不要，這本書很珍貴）。距今已經超過一百年前的1917年，英國人戴仁壽醫師編寫了這本書，全書分40章、657頁、503張圖，內容包括解剖、生理、護理等學問，最驚人的是——整本書是用臺語寫的。 　　如果可以用臺語來書寫醫學，那麼當時以臺語使用人口比例為大宗的社會，應該會跟著出版不少這樣的書吧？可惜事與願違，這種用臺語書寫的教材，並未成為醫學用書主流。究～～竟，是文字侷限了發展？還是政策成為了阻力？讓我們繼續看下去。

【名單之後】王德合／磯部正男與陳澄波的師生情緣

磯部正男（1922-2005）出生於日本滋賀縣愛知郡，自滋賀縣八日市中學畢業後，於1939年來臺就讀臺南師範學校（今臺南大學，後文均簡稱南師），1941年分發至嘉義月眉潭國民學校(今月眉國小)任教，1943年以油畫〈月眉潭風景〉入選第六回府展（圖1）並受徵召入伍，至1945年戰後返回日本滋賀。

【故宮文物月刊】文物預防性保存發展略述

文∣ 岩素芬（作者任職於國立故宮博物院登錄保存處） 圖∣ 國立故宮博物院提供、沈建東提供 博物館除了文物本身的故事外，博物館與文物互動產生的大小事，也成為博物館本身發展歷史的一部份，例如在博物館的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。