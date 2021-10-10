日治時期《臺日畫報》中的體育報導

文｜鳳氣至純平、圖｜國立臺灣歷史博物館

《臺日畫報》（臺日グラフ，以下簡稱《畫報》）是《臺灣日日新報》的全日文月刊附錄，以視覺上的照片和圖片呈現為一大重點。其內容多元且生活化，包含評論性文章、八卦、連載小說或漫畫等。本專欄每期將挑選一個議題，向讀者分享此刊物的內容和特色。

《畫報》每期有約二十頁的圖片欄，不定期刊登體育相關照片，從照片內容可以想像當時臺灣社會存在哪些普遍的體育項目。本期就讓我們來介紹《畫報》上的野球（棒球）和田徑，並說說日本時代兩位運動好手⸺林月雲和張星賢的故事。

1930年代的野球熱

以刊登次數來說，最常出現在《畫報》上的體育項目非野球莫屬了。如著名的「KANO」嘉農（嘉義農林棒球隊的簡稱）於1931年前往甲子園參賽時的球隊團體照，以及小學棒球隊的練習照、企業野球隊的介紹等。

而其中登場次數最多也最受矚目者，乃是日本內地的「東京六大學野球」。六大學包括早稻田大學、慶應義塾大學、明治大學、立教大學、法政大學及東京帝國大學（除東大之外，皆為私校），各校在春季、秋季進行輪流賽爭奪冠軍。在1936年「日本職業野球聯盟」成立以前，「六大學野球」無論實力或人氣皆堪稱是當時日本頂尖的棒球賽聯盟，其賽事延續至今。

這些大學球隊曾經來臺比賽，臺灣則派出當時的強隊臺北鐵團（鐵道部棒球隊）和CB團（遞信部棒球隊）等迎戰；在《畫報》刊行的1930年至1937年間，六大學野球更是每年訪臺。且因為受到《畫報》母體的《臺灣日日新報》贊助，《畫報》上大幅報導並刊登選手照片，如左頁右下角的〈明大的明星野球選手〉，就像現在的體育新聞一樣，媒體似乎熱衷於把選手們塑造成明星、偶像。

臺灣人與體育

另一項熱門的體育項目是田徑。田徑是當時日本國際賽事中的強項，《畫報》照片欄除了織田幹雄、南部忠平和吉岡隆德等日本體育史上的著名選手之外，也可以看到臺灣健將張星賢、林月雲。

林月雲的照片拍攝於1931年，當時她仍就讀於彰化高等女學校。文字報導介紹即將前往日本內地參加「明治神宮體育大會」的11名女性選手，而她是唯一的臺籍女性。不僅如此，在《畫報》的體育相關報導裡，林月雲也是唯一有被提及的臺灣女性，可見當時臺灣社會尚無鼓勵女性從事體育運動的風氣。

林月雲是獲選前往「明治神宮體育大會」參賽之11名女性中唯一的臺籍運動員（照片最左位），第2卷第10號（1931.10.15），頁2。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

另一方面，張星賢在自傳裡提及1932年參加洛杉磯奧運時，在東京街頭及橫濱港受到民眾熱烈歡送，寸步難行的情形。如本頁右上圖的熱鬧景象，便可印證張氏的描述一點都不誇張！另一張是他將前往菲律賓參加「第十屆遠東運動會」時，在船上和同船人下棋的照片。其實後來這場運動會一波三折，當時日本扶植的「滿洲國」剛成立，試圖藉由參賽證成其政權的合法性，但遭到國際社會反對，因此引發日本右派人士激烈抗議「若滿洲國不能參賽，日本也不應參賽」。

運選手出國比賽時民眾夾道歡迎的盛況，第3卷第7號（1932.7.15），頁18。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

根據張星賢的自傳，暴徒甚至拿著「日本刀」闖進選手宿舍，部分選手從二樓窗戶跳下去而受傷。好不容易出航前往菲律賓，張星賢卻因為腳部受傷，最後仍無法出賽。順帶一提，「遠東運動會」辦完這一屆後，在各國協會的對立下告終，戰後才在1949年改名為「亞洲運動會」而復活。知道這些背後的故事之後，再看這張下棋照，不難想像這張照片或許剛好捕捉到，正憂煩外界紛擾和自身傷勢的張星賢，稍微放鬆的寶貴時刻。

於船艙中忙裡偷閒，和隊友下棋的張星賢（照片最右位），第5卷第6號（1934.6.15），頁14。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第49期「他們的人生主場」。