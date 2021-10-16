那些累積數十年的美好牽絆──體育用品店

文｜張黛瑄；插畫｜林家棟

運動這件簡單快樂的小事，或許不是生存之必須，卻是生活這道料理中的鹽，在五味雜陳的繁忙課業與工作壓力間，讓滋味更均勻可口。更有些人數十年鍾愛著一項運動，已成為人生中的不可或缺。

工欲善其事，採買運動相關用品最方便的地方，就是離家不遠、大街上的那間體育用品店了。即使在大網購時代，一位理解客人需求的老闆、一雙現場試穿的合腳球鞋，是無法取代的可貴之處。

細水長流的家庭傳承

造訪新北市三重區這間老牌體育用品店時，門口正巧掛著週年慶的喜氣紅布條。「明年就滿40年了，以這行來說算很久，要超過40年的，全省找不到很多家。」第二代老闆王大哥說。他退伍後原本在外上班，民國80年時父母親想退休了，便回家接下這間店。

笑聲爽朗的王大哥年約57歲，他年輕時打網球、近三十年打壘球，有著運動員的膚色和氣質。做為一間「什麼都賣」的綜合型體育用品社，店內商品反映老闆個人風格，常見的籃球、網羽球、足球、桌球相關用具樣樣齊全，但更偏重棒壘球一些。不同品牌、型號、材質的球棒懸掛成排，手套和頭盔也放滿一小面牆。

這是個普通的週二上午，老闆娘穿著和老闆同品牌的運動衣，在櫃檯熟練地包裝網購商品；一旁忙進忙出的年輕人是他們的兒子，退伍後目前在店內幫忙，也在父親的壘球隊打球。

三重堤外棒球場凝聚運動人氣

這間店的所在處，距三重最熱鬧的三和夜市一帶不遠，過了臺北橋就是臺北市，捷運族則從三重國小站走3分鐘即可抵達。據王大哥言，他出生長大的老家兼店面更靠近三重國小，因為商品種類越來越多，三年前決定搬來同條路上幾百公尺外，這個更新、更寬闊、人潮也更多的店面。

三重附近玩棒壘球的人較其他地方偏多，也有不少棒球名校，這跟地利之便有關，王老闆說「三重這邊有個疏洪道，堤外很多棒壘球場。」他的球隊自然也在那兒練球、比賽。

「以社會隊來講，在臺灣壘球的人口比棒球還多，尤其北部因為公司行號多，光新竹以北就超過五百隊，基層國中小球隊則是棒球為主。壘球比較大顆、球是用拋的，每個人都打得到，不管有沒有底子都可以參與。」

從買東西開始的二十年老球友

經營者的日常，大概就是整貨、上架、招呼客人，下班時間後的晚間和假日人潮最多，客人少時幫球拍穿線、上架網路商品，還得將新品上傳臉書粉絲團。

長久以來作為街坊鄰居的好朋友的這家店，顧客從老到少皆有，其中最特別的客人們，就是和王大哥一起打了二十多年壘球的球友了。

「民國87年時有一群年輕人，常來店裡買一些棒壘的東西，比較熟之後問我要不要贊助他們？」王大哥愉快地回憶著，「那時我已經參加別的球隊，但想說有一支自己的球隊不錯，就一直打到現在，他們都從剛入社會的小朋友變成四十多歲了，大家感情相當好。」

「算是開店的一個緣分啦。」王大哥下了結語。說起來輕描淡寫，從單純的客人變成老朋友，是數也數不清的早上練球、星期天比賽的日子，點滴積攢的深厚情誼。

是真的，年輕人比以前更愛運動

我詢問王大哥，進入網路娛樂世代後，是否對運動人口產生影響？出乎意料的，王大哥回答：「現在運動人口有年輕化的趨勢，以前有在爬山、跑步的，都是有一定年紀要保養身體，現在人比較重視養生、休閒活動。例如慢跑人口的增加都在年輕族群。」

老闆以他的第一手觀察分析道，「比如路跑活動，以前看過去都是四十多歲，現在二十幾歲的非常非常多。」

不過由於手遊、電腦遊戲影響，小朋友的運動時間被其他娛樂瓜分，少子化也讓學校社團數量銳減。除了配合學校採購，店裡的零售客群以30歲至50歲的社會人士為主，學生族群居次。

隨時間過去，運動項目沒有變，但販售的商品種類卻是越來越多樣。「例如跑步，以前的人衣服鞋子隨便穿一穿就去跑了，現在人更重視配備，會穿著專業的服裝。」

專業和經驗就是鎮店之寶

開店至今，王大哥認為網購平臺的出現是整個產業最重大的變革，「以前是區域型的生意，近十年來出現網路販賣的平臺，附近客人變得不一定來你這買，因為這個趨勢，6、7年前我們也開始做網路的生意，當然門市銷售還是主力。」那天正好看見老闆娘用牛皮紙包裹要出貨的球鞋，彷彿禮物般的成品，漂亮得讓我忍不住讚美。

至於運動用品的連鎖賣場，也和他們有清楚區隔。「連鎖店商品較單一化，主要是流行鞋款、衣服，讓你平時穿出門搭配，其他牽涉到專業性的器材沒有在賣。」王大哥慢條斯理地解說，「像我的客人來買慢跑鞋，就有細分馬拉松鞋、路跑鞋，針對腳型的支撐型、補充型鞋款，大賣場的工讀生是無法專業地回答客人的問題的。」

談話間，一位男客進門說要看球棒，王大哥不疾不徐地回答連珠炮般的問題，這支是美國品牌、楓木的；那支是臺灣品牌、很多客人推薦朋友回購，還有棒型的差異，主要看個人適不適合⋯⋯說著說著，主客二人還到店外騎樓去試揮，最後，顧客買下球棒、手套等整套用具，滿意離開。

「他是很久沒打了，現在要重新開始打，來把東西一次買齊。」敦厚的老闆對讓我久候感到抱歉，但在旁聆聽他的嫻熟應答，其中蘊藏的知識與經驗，更使我感受到，一間懂你需求的老店，是數十年光陰才能成就的美好事物。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第49期「他們的人生主場」。