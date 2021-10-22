【故宮文物月刊】認識黑老虎──刻石取拓碑帖展介紹

文 ∣ 吳誦芬（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖 ∣ 國立故宮博物院提供

作為一個古老的收藏品種，碑帖拓本多以黑底白字的墨拓為主，俗稱「黑老虎」。因為歷代翻刻，底色深黑易於拼湊，真假難辨，版本眾多，往往暗藏危機。「黑」字除指拓本的顏色外，並暗示著情況不明朗，易使收藏者重傷荷包，凶險萬狀，故稱「老虎」，使得碑帖研究更增添了幾分探案的刺激。

本展共分四單元，分別介紹碑帖的顏色、裝裱、以及不同版本之間的差異等。9月30日，邀請大家同來，一窺黑老虎的各種秘密。

朱墨交輝—不同顏色的拓本

碑帖拓本多為黑底白字，那是因為挖去字跡位置的陰刻法，最能節省鐫鑿木石所需耗費的大量體力。拓製時，字跡部分因凹下無法與拓包接觸受墨，因此呈現白色。拓本因拓製時用墨的乾濕濃淡不同，有墨色深淺各自不同的效果趣味。也有如龍門石刻中的北魏孝文帝太和二十二年（498），〈朱義章始平公造象記〉般，白底黑字的減地陽刻（圖1），和以顏料製作的彩拓，如唐景雲二年（711）的御製御書「景龍觀鐘」〈鑄鐘記朱拓本〉，即是以硃砂代替黑墨拓製而成的朱拓。（圖2）

圖1 北魏 朱義章始平公造象記拓本 軸 國立故宮博物院藏 圖2 唐 景雲2年 鑄鐘記朱拓本 軸 國立故宮博物院藏

掌中巨碑—為便臨習，化整為零

氣派的石碑往往高逾兩公尺，但完整拓片太大，不適合置於案頭臨帖習字。因此為了取用方便，常按整拓本的碑文順序，逐行剪條，分頁裱貼，裝訂為冊。講究的剪裝本會盡量保留原碑的格式，依照原石刻的文字順序，跳行空格、損泐之字均不剪棄，使觀覽時有足夠資訊可以還原碑樣貌。本次展出以原石高231公分，寬112公分，與〈禮器〉、〈乙瑛〉並稱孔廟三大名碑的東漢《史晨碑》為例，展出裱為立軸的整拓本，與裱為冊頁的剪裝本，以供參照比對，輔以影片與圖說，向觀眾介紹二者之間的轉換關係。（圖3）

圖3 漢 史晨碑 冊 國立故宮博物院藏

千古蘭亭—蘭亭刻本寫本大匯集

東晉穆帝永和九年（353）三月三日，王羲之（303-361）在蘭亭與好友舉行修禊雅集，寫下名傳萬古，被譽為「天下第一行書」的蘭亭序。傳說，此作讓締造貞觀盛世的唐太宗（598-649）不惜賭上千古聖君名號，命御史大夫蕭翼奉旨詐騙，賺得原蹟。後來原作被殉葬埋入昭陵。自此傳說中的神作〈蘭亭序〉，僅靠眾多臨摹本與拓本流傳。

本次將展出造福萬千習書之人，公認複製蘭亭的最佳刻本，且是現存世間最完整的院藏國寶〈定武蘭亭真本〉。（圖4）以及先以細線勾出字體邊緣，再用墨筆填如墨色，費時費工，一次只能複製一件的元代陸繼善〈摹褉帖〉（圖5）為雙鉤本蘭亭序的代表，同室展出。

圖4 北宋 定武蘭亭真本 卷 國立故宮博物院藏

圖5 元 陸繼善 摹褉帖 冊 國立故宮博物院藏

日韓同風—多版快雪時晴帖一次看完

在同樣使用漢字的東亞文化圈，書法名蹟的藝術性往往突破國界藩籬，舉世同珍。如清光緒初年出土於吉林，高句麗第十九代國王談德（374-413）的墓碑《高句麗好大王碑》，也以似隸似楷，沉著古厚的書法，備受中國、日本、朝鮮、韓國等國矚目與肯定。（圖6）

另外，院藏書聖王羲之的名作〈快雪時晴帖〉墨蹟曾被多次摹刻，每本都有細微差異。（圖7）本次展出中日三本不同的〈快雪時晴帖〉，與墨蹟相互對照。四種不同的〈快雪時晴帖〉，讓您一次滿足。有亦步亦趨的仿真之作，如明末清初《快雪堂法帖》本。（圖8）略有修圖的優化版，以乾隆皇帝命刻的《三希堂法帖》本。（圖9）另外還有一本，是日本江戶時期第八代水戶侯德川齊修（1797-1829，1816-1829在位）命刻的《垂裕閣法帖》本，後有米芾紹聖審題，筆畫細於院藏墨蹟本，明顯是不同的版本。（圖10）

圖6 高句麗王朝好大王碑墨拓本 軸 國立故宮博物院藏

左起依序：圖7 晉 王羲之 快雪時晴帖 局部 國立故宮博物院藏 圖8 清 快雪堂法帖 晉王羲之快雪帖 局部 國立故宮博物院藏 圖9 清 乾隆 三希堂法帖 晉王羲之快雪時晴帖 局部 國立故宮博物院藏 圖10 日本江戶時期 垂裕閣法帖 快雪時晴帖 局部 國立故宮博物院藏

其他亮點—老虎贔屭陪您看展，來就送您黑老虎月曆

本展特地去臺南赤崁樓採風，請來乾隆御碑的馱碑者贔屭（音ㄅ一ˋ ㄒ一ˋ），穿牆說法，為大家介紹碑的各個部位。（圖11）同時請到〈元人畫虎〉、〈明趙汝殷風林群虎〉以及〈清馬負圖畫虎〉等院藏老虎相關畫作的四隻老虎，專門領銜，黑化演出，歡迎大家打卡拍照，留下觀展倩影和美好的回憶。另外，展場提供觀眾拿取的小手冊，是以月曆形式，介紹十二件展品，誠意滿滿的讓故宮黑老虎陪您一整年。（圖12）

圖11 碑的各部位介紹 書畫文獻處提供

圖12 「刻石取拓—故宮碑帖特展」展覽海報 書畫文獻處提供

本文摘錄自《故宮文物月刊》462期9月號。