【名單之後】鄭韶昀／獨鍾臺南風景的日本畫家──御園生暢哉

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／鄭韶昀

御園生暢哉 臺展第2~10回，府展1-6回

無鑑查 府展第1回《イラライの女》

臺展賞、特選 臺展第6回《立木より市街を望む》

推選 府展第2回《初秋》

明朗而有深度的南方天空下，紅色的塔具有厚重而沉穩的氣勢，地面上揮灑出黃色調的大筆觸非常厚重，每一筆都有味道，有些地方綠色系調與朱色或粉紅色相接觸，充分利用互補色的新鮮色感，極為好看。尤其在畫塔或屋簷以及樹幹時，其輪廓線極為有力，而且沉重的感覺有如男性式的官感。像這樣描寫的孔子廟塔別具有男性式的官感氣勢迫人。[註1]

〈孔子廟與畫家〉一文，刊登在1943年9月份的《臺灣建築會誌》之中，內容描寫兩名享有盛名的內地人畫家與臺南孔子廟的邂逅。文章作者是任職於臺南第一高等女學校、教授圖畫與書道的御園生暢哉，[註2]他以精闢詳實的美術觀點，向讀者介紹自己所熟悉的臺南孔子廟。

日治時期的臺南孔廟。圖片來源：維基百科。

一位高中老師怎麼有如此能耐？各位觀眾有所不知，本名御園生義太的他，可不只是平凡的學校老師，還是一位連續入選九屆臺展、六屆府展的西洋畫能手。文章刊出的同一年，他擔任臺灣美術奉公會理事，在當年奉公會主辦的畫展「美術總突擊獻納畫會」中，展出一幅名為《孔子廟》的作品。[註3]

我經常到孔子廟遊玩，也常看到這個塔，所以看到此作【按：指梅原龍三郎《臺南風景》】時，並不是初次看到的興奮感，然而看到像這樣由於自我的個性出發，描繪出感覺性的表現作品，令我不由得湧出前所未有的趣味，全新的官能感覺。[註4]

御園生筆下的「塔」，應該就是今日臺南孔廟明倫堂東側的「文昌閣」。他經常到孔子廟走踏，想必已將此地形象清晰地刻入腦海之中。然而，再熟悉不過的日常風景，如何迸發「全新的官能感覺」？或許正是因為這份熟悉，御園生得以在不同筆觸技法間，細細地品味執筆之人的性格，與同樣描繪孔子廟的畫師們，共享一份對臺南風景的深深懂得。

1928年，御園生開啟一高女的任教生涯。[註5]這年也是臺展第二年舉辦。初來乍到，御園生便一舉繳出兩幅入選臺展的作品，其中一幅《廟前》配上漢詩一首，還曾風光登上日日新報版面。此後整整十六年，只要有官辦美展，必定不乏御園生暢哉的作品。除了拿到連續入選十五次臺展與府展的「全勤獎」以外，他還在第六屆臺展以《林蔭大道》一作，拿下臺展賞第二席，表現可說是十分穩定。

御園生暢哉，《運河夕陽》，1930。

御園生暢哉的作品頻繁地取材自他所生活的臺南，不少府城風景就這麼藉著他的油彩，在臺灣美術史的相冊中留下珍貴的黑白影像。1930年第四屆臺展，他以作品《運河夕陽》入選。那時臺南運河才竣工不到幾年時間，御園生畫出幾艘帆船停泊在「船溜」（船塢）的景象，可以想見他帶著畫具，沿著銀座通一路西行，親歷當時運河邊漁業興盛、人群熙來攘往的熱鬧感。

御園生暢哉，《熱蘭遮城遠望》，1933。

再往西一些，越過運河前往安平市鎮，便是御園生暢哉《熱蘭遮城遠望》中的場景，那是他在1933年第七屆臺展所交出的作品。從黑白照片看來，該圖運用塗抹的手法，近看無法瞧出端倪，反而在拉開距離之後，才能隱約看出熱蘭遮城殘跡下傾頹的老宅形象。

御園生暢哉，《夏日樹林》，1935。

將視線放回御園生暢哉工作與生活所在的場域，一高女附近的大正公園，也是他鍾愛的景色之一。1935年的《夏日樹林》、1939年的《初秋》等臺府展作品，雖然沒有明確標示景物內容，但只要循著畫中的鳳凰木、門柱、排水溝等種種小細節來判讀，不難發現大正公園的諸多特徵藏身其中。

御園生暢哉，《初秋》，1939。

御園生暢哉的作品曾因主題重複而遭人詬病，如第七屆臺展評論者指出，「《樹下的街道》、《雨晴的街道》也只是標題不同內容相同的作品，與去年作品《林蔭大道》變化不多。」[註6]然而，換個角度試想，同樣的場景反覆成為御園生畫作的主題，並送往美展參賽，或許正隱隱表現出這位畫家對臺南風景的情有獨鍾。

1928年至1944年間，御園生暢哉執教於一高女，在臺南度過了十七年的光陰，儘管因為資料散佚，我們無從得知這段南方歲月在他的人生佔有多少百分比，不過，那些碩果僅存的黑白畫作圖檔暗蘊力道，標記了一位畫家與一座城市之間的連繫關係。而若能循著類似的線索持續追尋，我們勢必也能夠在往昔的歷史地圖上，看見更多前輩藝術家在臺南的創作足跡。