【名單之後】張哲維／山田東洋的京町風景

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／張哲維（國立臺灣師範大學美術系研究所碩士生）

山田東洋 入選 臺展第8~10回，府展第1~2回。

八十年前的臺北街景是什麼樣子？在今日，隨著老照片的出土愈趨豐富，過去的城市景觀已清晰地呈現在我們眼前。然而，除了影像之外，繪畫亦是再現視覺的載體。當我們透過黑白相片望見昔日的同時，也別忘了有一群藝術家們，藉著畫筆來記錄眼前的生活風情──那麼，日治時期的畫家們究竟是如何描繪他們所處的城市風景呢？

於臺北京町（即今日博愛路、永綏街、沅陵街一帶）開設「裝飾與圖案店」[註1]（類似設計工作室）的山田東洋，便以京町一帶的城市街景畫入選第十回臺展與第一、二回府展。不僅如此，活躍於當時畫壇的山田東洋，也以描繪臺灣街道建築的作品參加白日會展、臺陽美展，[註2]可見這位畫家豐富的創作量，以及對於描繪城市景觀的熱衷和喜愛。

山田東洋，《靜物》，1934。

不過，山田東洋並非一貫的以城市為題，他在1934年首次入選臺展的作品便是一幅靜物畫。這幅畫中央為一盆放置於桌上的花束，開枝散葉的模樣佔了畫面大半。平視的花盆與俯視的桌面兩者間形成不合理的觀看角度關係，且即便透過黑白照片，也能感受到強烈的筆觸與較重的用色，展現了畫家的個人風格。如此的表現手法也延續到1935年的第九回臺展，山田東洋使用粗勁有力的線條描繪芭蕉樹的枝葉，顯目的明暗對比似乎有意強調臺灣的熱帶氣候特質。

山田東洋，《芭蕉花》，1935。

有趣的是，山田東洋對街景的描繪卻呈現出不一樣的風格。在《公會堂前》與《臺銀裏風景》兩件作品裡，他一改先前充滿個人特色的豪放筆觸，以細膩的筆法畫下臺北公會堂（今中山堂）前方廣場以及臺灣銀行旁街道（今寶慶路）的景色。經市區改正後的臺北「城內」，舉目所及的皆是代表現代的元素，如路燈、汽車、西式建築等，而如此摩登的街景，正是山田東洋經營的「裝飾與圖案店」步行約十分鐘處。順帶一提，山田東洋更在1938年於公會堂前開設「東洋畫廊」[註3]，我們可猜想當時的他，大概是在閒暇之時於店舖和畫廊附近散步，信筆畫下眼前的都市風景吧！

山田東洋，《公會堂前》，1936。

先後入選臺、府展的《公會堂前》與《臺銀裏風景》，也不是表面上看來這麼簡單、能以三言兩語草草帶過。若我們仔細觀察，便可以發現到在這兩幅畫中，遠景處同樣地描繪了一棟高樓，而這棟高聳的建築正是臺灣第一家百貨公司──菊元百貨。[註4]

菊元百貨於1932年開幕，建築體共七層，有「七重天」之稱，為日治時期臺北地區高度僅次於總督府的建築物！在當時只要稍稍抬頭，便能看見沒有建築遮蔽的廣闊藍天，但山田東洋卻有意將菊元百貨放入畫面當中，意味著這座建築對他來說有其意義，才會選擇在構圖時以遠景出現菊元百貨的視點來創作這兩件作品。

再看山田東洋入選第二屆府展的《旗日》，則可能是畫家站在百貨或周遭建築之上望向公會堂的視角。無論是街景漫步，還是登高望遠，山田東洋藉由不同視點，捕捉了所欲描繪的景色，而這些作品中所呈現的，都與他最熟悉的生活環境「京町」，有著緊密的地緣關係。

山田東洋，《旗日》，1939。

京町街道的改正，直到1931年才完成，[註5]後隨著榮町菊元百貨的開張，以及大和町公會堂的建立，此區在當時可以說是最新潮時髦的地方。山田東洋自何時開始居住於此雖難以考證，不過我們依然能從報紙刊登的內容得知，早自1934年第一次入選臺展，至1939年在東洋畫廊舉辦展覽的這段期間，山田東洋對京町一帶有著至少五年的情感，關係甚為密切。

日本殖民政府帶來的現代化建設，改變了臺灣的地景地貌。清廷設立的臺北城不復存在，取而代之的是西方風格的樓房，這些建設看似如「空降」般突如其來、格格不入，但在時間的推進之下，卻也成為臺灣風景的一環。我們從山田東洋的作品中看見了不一樣的城內街景，而畫面裡頭也透露出畫家對生活環境的觀察，和對於不同角度景觀描繪的關注，顯然這一帶的風景，早已融入山田東洋的生命之中。

今日的我們在繁華的高樓大廈間游移，又是否能夠如過去一般，培養出人與都市間的情感呢？