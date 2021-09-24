《鹽分地帶文學》第94期鬼月南瀛話鬼

撰文／謝國興；圖片提供／謝國興

在臺灣民間信仰的觀念中，人是由肉體（七魄）與靈魂（三魂）所組成，正常狀況是兩者緊密而穩定的結合，但也可能因驚嚇、沖煞或鬼魅勾攝，而使靈魂逸出或完全脫離肉體，造成「無魂有體親像稻草人​」。此時則需要藉由收驚或收魂儀式，讓靈魂重回肉體，方能恢復正常。

人死之後，體魄歸於塵土，靈魂則一分為三，一附於神主牌，一留在墳墓處，一到陰間接受審判。一般所謂之「鬼」，即此亡者的三條靈魂，正常狀況下並不會為人所見，但有時因八字輕、體質敏感或意外冒犯，也可能會看見或感應之，而有見鬼的神祕經驗。

一般將鬼區分為三類，一為新喪未葬及有主無嗣的家鬼；二為無主、無祀之野鬼；三為凶死、枉死而無主、無祀之厲鬼。亡者在尚未舉行喪葬禮之前，即被視之為鬼；即使喪葬禮之後，被家屬當作祖先供奉於神主牌，但有時意外為他人所見，仍會被視之為鬼。不過，此一亡魂因有家屬供奉，通常不會作祟外人，較不令人害怕。

民間認為農曆七月為「鬼月」，此時鬼門關打開，陰間的亡魂得以重返人間，享用普渡孤食；而留連人間但無人供奉的孤魂野鬼，也會在此時到處移動，接受地方的普渡。因此，這個月最容易與鬼接觸，廟宇會掛起整路的紅燈籠，指引鬼魂方向，避免與人衝撞；而一般人也會盡量減少夜間外出，不舉行結婚、入厝等儀式，以使人鬼兩安。

隨著屍骨留在墳墓的靈魂，則與家屬的關係較為疏遠，通常只在清明節才有人來打掃祭拜；但如果墳墓的風水不佳，該靈魂仍會作祟家人與子孫，以求改善環境。此外，墓地除有家屬照顧的墳墓外，亦埋葬一些無名屍骨，尤其早年在臺亡故的「羅漢腳」，大多為官府或善心人士收埋於義塚，如臺南府城的「桂子山」、安平「貴雅山」皆是。這種眾多亡魂所在的「鬼仔山」，一般人都會盡可能迴避，

少數有勇氣者才「墓仔埔也敢去」。

南瀛鄉間隨處可見的有應公祠。（圖／聯經出版提供）

有些屍骨雖然得到安葬，但因年代久遠、環境變遷、後嗣散絕，墳墓已消失不見，枯骨卻未有撿骨遷葬之處理，仍然留在原處，後經挖掘魚塭、犁田、開路、建屋而出土，基於「不潔」或避祟的心理，多會送往公墓埋葬或建有應公祠奉祀之。這種有應公祠在鹽分地帶頗為常見，如北門錦湖里「善正公」小祠，日治時期附近有數處無主墳塋，塭主買地開闢魚塭時，挖出許多無主枯骨，而以萬人堆方式集中處理，並建祠以祀其魂。永隆里「萬善公」小祠所在地原為海坪，闢為漁塭後經常有異狀，經請示神明而在此挖出一塊肋骨，乃依指示建祠供奉之。

除了枯骨之外，臺灣由於四面環海，陸地又多河流、埤圳，早年常在溪邊、海邊、橋邊發現水流屍，而使民間產生畏水畏海的心理，視海洋與水畔為凶險的所在、不安的來源、鬼魅魍魎聚集的地方，而衍生出「放水燈」、「刈水香」等宗教儀式，並流傳有「水鬼討交替」、「水鬼變城隍」之說法。鹽分地帶也常見因水流屍而建的有應公祠，如學甲區新芳里「正陰婆」小祠，位在紅蝦港急水溪堤防內，奉祀順溪流而下的女性水流屍；將軍區鯤鯓里「水流公、水師爺廟」小祠，位在青山港西南航道與北航道交接處，奉祀無名浮屍；七股區溪南里「巡海宮」小祠，位在龍雄一號橋頭，奉祀母子水流屍。

常有「刈水香」的將軍溪。（圖／聯經出版提供）

南瀛鄉間路口常見的阿彌陀佛碑。（圖／聯經出版提供）

「討交替」不僅出現在水鬼，意外死亡者也常為之。民間相信人死後的一條靈魂會留在去世的地點，不會前往陰間。因此當病人快斷氣時，都會盡快將其移回家中的神明廳，即未來放置神主牌位的地方。但如果一個人死於意外或自殺，而家人未來引魂或引魂未成，則此靈魂會留在去世處遊蕩，成為「好兄弟」。這類「好兄弟」之男魂稱為「游路好漢」，女魂稱為「姿娘」，他們會在該處作祟，直到找到替換者，才能前往陰間。因此，在常出意外的地點或路口，有時會看見豎立阿彌陀佛碑，即是在鎮壓這些「討交替」的鬼魂。

官田番仔田義聖宮。（圖／聯經出版提供）

更有甚者，有些地方曾發生戰亂或重大意外，造成許多凶死、枉死者，作祟的情形更加嚴重，也成為眾人卻步之處。例如鹽水區水秀里五十三將軍廟，原為紀念清代「張丙之役」戰死官兵之小祠，據傳有人入夜之後，在此看見一列穿著清代服裝的官兵正在操練，步伐整齊，吆聲震天，故庄人都不敢單獨經過這裡。又如一九六一年間，有輛載有新訓士兵的專車，經隆田車站時被火車撞上，全車士兵無一倖免，現場血肉橫飛，慘不忍睹。雖然政府曾請法師舉行超度儀式，但當地仍不時發生士兵出沒的靈異事件，因而在此建番仔田義聖宮，以安撫亡魂。

鹽水區水秀里五十三將軍廟。（圖／聯經出版提供）

有道是「人鬼殊途」，鬼月期間還是盡量避免夜間外出，平時經過墓地、有應公祠或常發生意外水邊、路口，亦應謹慎為之。若真有緣與靈界朋友相遇，就慈悲誠敬以對，祝福他們早日離苦得樂。

●本文摘選自臺南市政府文化局發行、聯經出版之《鹽分地帶文學》第94期新刊。