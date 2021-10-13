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外國人點餐不卡卡，熱炒店家小幫手：〈來點熱炒〉

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
介紹台灣 30 道特色熱炒料理（圖／尼普利 提供）
介紹台灣 30 道特色熱炒料理（圖／尼普利 提供）

熱炒 QR Code 行動網站

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

〈來點熱炒〉是個行動網站，將「QR Code」與「線上網站」結合，讓外國觀光客在熱炒店輕鬆點餐。網站上多種語言的切換，提供一目瞭然的菜色分類方式、臺灣特色食材的介紹、視覺化的菜色資訊、有趣的熱炒小遊戲，同時幫助製作外文菜單有困難的臺灣在地店家，生成客製化 QR Code 菜單。不僅改善了溝通和文化差異所帶來的問題，更大幅提升觀光的友善度，將熱炒的飲食文化推向國際，讓熱炒成為來臺必體驗的美食文化！

有趣地呈現旅客想了解的資訊與貼心功能設計
有趣地呈現旅客想了解的資訊與貼心功能設計

寫實插畫風格與動態設計

因應每家店略有不同的菜色，網站中每道菜色的表現手法，以偏寫實的插畫風格來呈現，整體配色上，則用容易勾起食慾的暖色調為主。

同時為了讓網站與外國觀光客產生更多的互動，運用大量的動態設計和聲音效果，像是量身為每一道菜色設計小動畫，不但能快速介紹其中食材，更增添吸睛度及趣味性。

老闆在網站上簡單輕鬆製作專屬菜單（圖／尼普利 提供）
老闆在網站上簡單輕鬆製作專屬菜單（圖／尼普利 提供）

編輯觀點

熱炒，十足臺灣味的熱情美食，但想要分享給外國旅人時，不免有不知如何說明到位的困擾，即使身為在地人，也未必清楚每道菜的內涵。〈來點熱炒〉集合熱炒菜單，拆解內容圖解說明，再整併到行動網站上，店家能選擇符合的內容，製成自己的選單。外國旅人能藉由網站自助點餐，減少因語言隔閡產生的困惑，讓身為熱情料理的熱炒，更懂使用者的心，打造一個迷人的吃貨流程，帶領大家一道體驗臺灣的熱炒文化。你，想點哪一道？

●〈來點熱炒〉影片

獲獎紀錄

2019 — 金點新秀設計獎 數位多媒體設計類

2019 — A+ 創意季設計競賽 數位媒體類│金獎

2019 — 放視大賞平面類 傳達設計組│入圍

2019 — 放視大賞 行動應用類 軟體內容組│入圍

設計團隊

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計系

Advisor｜李尉郎、陳彥璋、王俊捷

Designer｜張沛琳、周芸卉、陳宇薇、溫晴惟、黃薇

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】

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